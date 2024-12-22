Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Ungarn: Weihnachtsmann kommt per Hubschrauber nach Siófok

Der Weihnachtsmann bringt jedes Jahr viel Freude zu Kindern in der ganzen Welt.
Der Weihnachtsmann bringt jedes Jahr viel Freude zu Kindern in der ganzen Welt. Copyright  ADRIANE JAECKLE/AP
Copyright ADRIANE JAECKLE/AP
Von Magyar Ádám & Nela Heidner (deutsche Fassung)
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Ungarn: In einer ganz besonderen Aktion kam der Weihnachtsmann dieses Jahr kommt per Hubschrauber nach Siófok am Plattensee und brachte bedürftigen Kindern Geschenke.

WERBUNG

Der Weihnachtsmann landete mit einem Hubschrauber im ungarischen Siófok, um bedürftigen Familien Geschenke zu bringen.

Etwa hundert Geschenkpakete, organisiert von der Baptistenkirche, wurden an die Kinder von vier Einrichtungen in Siofok verteilt. Kinder und ihre Eltern hatten sich am Ufer der Stadt am Plattensee versammelt und warteten gespannt auf die Ankunft des Weihnachtsmanns.

Auch für die Bevölkerung Ungarns ist es in dieser Zeit wirtschaftlich oft nicht leicht. Trotzdem hat die Baptistenhilfe dieses Jahr mehr Weihnachtspenden als in den Vorjahren erhalten.

Márk Szabó, Koordinator, Koordinator der Spendenaktion, die von der Baptistenkirche organisiert worden war, sagte Euronews:

„Wir haben festgestellt, dass sich die Spenden in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Das heißt, nicht mehr nur Haushaltsauflösungen, sondern die Menschen versuchen, den Kindern neue, hochwertigere Spielsachen zu schenken.“

Der Weihnachtsmann probierte auch die Eisbahn in der Stadt aus. Bevor er wieder abflog, sprach er mit Euronews:

"Ich denke, diese Veranstaltung hat ihr Ziel erreicht, denn das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder ist unvergesslich.“

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Mehr als 2500 Mahlzeiten in Budapest zu Weihnachten verteilt

Kosovo: Superhelden verteilen Geschenke an junge Krebspatienten

Kein Weihnachten in Lappland: Reisen wurden wegen Schneemangels gestrichen