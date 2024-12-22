Ungarn: Weihnachtsmann kommt per Hubschrauber nach Siófok

Ungarn: In einer ganz besonderen Aktion kam der Weihnachtsmann dieses Jahr kommt per Hubschrauber nach Siófok am Plattensee und brachte bedürftigen Kindern Geschenke.
Der Weihnachtsmann landete mit einem Hubschrauber im ungarischen Siófok, um bedürftigen Familien Geschenke zu bringen.
Etwa hundert Geschenkpakete, organisiert von der Baptistenkirche, wurden an die Kinder von vier Einrichtungen in Siofok verteilt. Kinder und ihre Eltern hatten sich am Ufer der Stadt am Plattensee versammelt und warteten gespannt auf die Ankunft des Weihnachtsmanns.
Auch für die Bevölkerung Ungarns ist es in dieser Zeit wirtschaftlich oft nicht leicht. Trotzdem hat die Baptistenhilfe dieses Jahr mehr Weihnachtspenden als in den Vorjahren erhalten.
Márk Szabó, Koordinator, Koordinator der Spendenaktion, die von der Baptistenkirche organisiert worden war, sagte Euronews:
„Wir haben festgestellt, dass sich die Spenden in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Das heißt, nicht mehr nur Haushaltsauflösungen, sondern die Menschen versuchen, den Kindern neue, hochwertigere Spielsachen zu schenken.“
Der Weihnachtsmann probierte auch die Eisbahn in der Stadt aus. Bevor er wieder abflog, sprach er mit Euronews:
"Ich denke, diese Veranstaltung hat ihr Ziel erreicht, denn das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder ist unvergesslich.“