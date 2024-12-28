Die Ukraine verliert den Kampf um die russische Region Kursk

WERBUNG

Kursk - eine Region, die die einen um jeden Preis halten wollen, während die anderen den Einsatz in Frage stellen.

Die Kämpfe sind so heftig, dass einige ukrainische Kommandeure die Toten kaum bergen können. Kommunikationsverzögerungen und schlecht getimte Taktiken haben Menschenleben gekostet, und die Truppen haben kaum Möglichkeiten zum Gegenangriff, erklärten sieben Frontsoldaten und Kommandeure gegenüber The Associated Press unter der Bedingung der Anonymität, damit sie über sensible Operationen sprechen können.

Seitdem Russland von dem blitzartigen Einmarsch der Ukraine überrascht wurde, hat es mehr als 50.000 Soldaten in der Region zusammengezogen, darunter auch einige von seinem Verbündeten Nordkorea. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, aber Moskaus Gegenangriff hat Tausende von Toten und Verwundeten gefordert, und die überforderten Ukrainer haben mehr als 40 % der 984 Quadratkilometer von Kursk verloren, die sie im August eingenommen hatten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angedeutet, dass er hofft, die Kontrolle über Kursk könnte Moskau dazu zwingen, über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Fünf ukrainische und westliche Beamte in Kiew, die ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprachen, erklärten, dass sie jedoch befürchteten, dass das Spiel um Kursk die gesamte 1.000 Kilometer lange Frontlinie schwächen würde und die Ukraine im Osten wertvollen Boden verlieren könnte.

FILE - Russian Army soldiers fight with Ukrainian Armed forces in the Sudzhansky district of the Kursk region of Russia, Nov. 7, 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

"Wir haben, wie man so schön sagt, in ein Hornissennest gestochen. Wir haben einen weiteren Krisenherd aufgewirbelt", sagte Stepan Lutsiv, ein Major der 95th Airborne Assault Brigade.

Armeechef Oleksandr Syrskyi erklärte, die Ukraine habe die Operation eingeleitet, weil die Behörden davon ausgingen, dass Russland einen neuen Angriff auf den Nordosten der Ukraine plane.

Die Operation begann am 5. August mit dem Befehl, die ukrainische Region Sumy für einen neuntägigen Angriff zu verlassen, der den Feind lähmen sollte. Es wurde eine Besetzung, die den Ukrainern neuen Schwung gab, weil ihr kleines Land an Einfluss gewann und den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verlegenheit brachte.

Ein Kommandant der Kompanie rief seine Männer zusammen und sagte zu ihnen: "Wir schreiben Geschichte; die ganze Welt wird von uns erfahren, denn so etwas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.

Insgeheim war er sich da weniger sicher. "Es schien verrückt", sagte er. "Ich verstand nicht, warum."

Schockiert über den Erfolg, der vor allem darauf zurückzuführen war, dass die Russen überrascht wurden, erhielten die Ukrainer den Befehl, über die ursprüngliche Mission hinaus bis zur Stadt Korenevo vorzustoßen, die 25 Kilometer in Russland liegt. Dies war einer der ersten Orte, an denen die russischen Truppen einen Gegenangriff starteten.

Anfang November begannen die Russen, ihr Territorium rasch zurückzuerobern. Die Truppen, die einst voller Ehrfurcht vor dem Erreichten waren, müssen sich nun mit den Verlusten abfinden und ihre Meinung ändern. Der Kommandeur einer Kompanie sagte, die Hälfte seiner Truppen sei tot oder verwundet.

Einige Kommandeure an der Front sagten, die Bedingungen seien schwierig, die Moral sei niedrig, und die Truppen stellten die Entscheidungen des Kommandos und sogar den eigentlichen Zweck der Besetzung von Kursk in Frage.

Ein anderer Kommandeur sagte, dass einige Befehle, die seine Männer erhalten haben, aufgrund von Verzögerungen in der Kommunikation nicht der Realität entsprechen. Verzögerungen treten vor allem dann auf, wenn Territorium an russische Truppen verloren geht, sagte er.

"Sie verstehen nicht, wo unsere Seite ist, wo der Feind ist, was unter unserer Kontrolle ist und was nicht", sagte er. "Sie verstehen die operative Situation nicht, also handeln wir nach unserem eigenen Ermessen."

Ein Zugführer sagte, dass höhere Stellen seine Bitten, die Verteidigungsposition seiner Einheit zu ändern, wiederholt abgelehnt haben. Erb wusste, dass seine Männer die Linie nicht halten können.

FILE - a Russian soldier fires a gun toward a Ukrainian position in the Russian-Ukrainian border area in the Kursk region, Russia. Oct. 17, 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

"Die Leute, die bis zum Ende durchhalten, werden am Ende vermisst", sagte er. Er weiß auch von mindestens 20 ukrainischen Soldaten, deren Leichen in den letzten vier Monaten zurückgelassen wurden, weil die Kämpfe zu heftig waren, um sie ohne weitere Verluste zu evakuieren.

Die ukrainischen Soldaten erklärten, sie seien auf die aggressive russische Reaktion in Kursk nicht vorbereitet und könnten weder einen Gegenangriff starten noch sich zurückziehen.

"Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir werden hier kämpfen, denn wenn wir uns einfach an unsere Grenzen zurückziehen, werden sie nicht aufhören, sondern weiter vorrücken", sagte ein Kommandeur einer Drohneneinheit.

Die AP bat den ukrainischen Generalstab um eine Stellungnahme, erhielt aber bis zur Veröffentlichung keine Antwort.

US-Waffen mit größerer Reichweite haben den russischen Vormarsch verlangsamt, und nordkoreanische Soldaten, die sich im vergangenen Monat den Kämpfen angeschlossen haben, sind nach Angaben der ukrainischen Truppen leichte Ziele für Drohnen und Artillerie, da es ihnen an Kampfdisziplin mangelt und sie sich oft in großen Gruppen im Freien bewegen.

Am Montag sagte Zelenskyy, dass 3.000 nordkoreanische Soldaten getötet und verwundet worden seien. Aber sie scheinen aus ihren Fehlern zu lernen, fügten die Soldaten hinzu, indem sie sich immer besser in der Nähe von bewaldeten Linien tarnen.

Ein Zusammenstoß fand letzte Woche in der Nähe des Vorontsovo-Trakts statt, einem Waldgebiet zwischen den Siedlungen Kremenne und Vorontsovo.

Bis letzte Woche war das Gebiet unter ukrainischer Kontrolle. In dieser Woche ging ein Teil des Gebiets an die russischen Streitkräfte verloren, und die ukrainischen Truppen befürchten, dass sie eine wichtige Logistikroute erreichen werden.

Angesichts der Verluste an der Front in der östlichen Region, die als Donbas bekannt ist und wo Russland sich einem wichtigen Nachschubknotenpunkt nähert, fragen sich einige Soldaten, ob sich Kursk gelohnt hat.

"Alles, woran die Militärs jetzt denken können, ist, dass der Donbas einfach verkauft wurde", sagte der Zugführer. "Zu welchem Preis?"