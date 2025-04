WERBUNG

Das gesamte israelische Kabinett hat in den frühen Morgenstunden des Samstag eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gazastreifen gebilligt. Dies bedeutet die Freilassung Dutzender Geiseln und die Unterbrechung des seit 15 Monaten andauernden Krieges mit der Hamas. Beide Seiten nähern sich damit der Beendigung ihrer bisher tödlichsten und zerstörerischsten Kämpfe einen Schritt näher bringt.

Die Vermittler Katar und die USA hatten den Waffenstillstand ursprünglich am Mittwoch angekündigt, aber die Vereinbarung war mehr als einen Tag lang in der Schwebe. Laut Premierminister Benjamin Netanjahu ruderte die Hamas in einigen Punkten des Abkommens zurück, um in letzter Minute Zugeständnisse zu erreichen.

Der Waffenstillstand, der zweite während des Krieges, tritt am Sonntag in Kraft, obwohl noch einige Fragen offen sind, darunter die Namen der 33 Geiseln, die während der ersten sechswöchigen Phase freigelassen werden sollen - und wer von ihnen noch am Leben ist.

Die Kabinettssitzung fand nach Beginn des jüdischen Sabbats statt, was die Bedeutung dieses Moments widerspiegelt.

Die israelische Regierung stellt am Sabbat in der Regel alle Arbeiten ein, außer in Notfällen, in denen es um Leben oder Tod geht.

Netanjahu wies eine Sondereinheit an, die sich auf den Empfang der aus dem Gazastreifen zurückkehrenden Geiseln vorbereiten soll, und teilte mit, dass ihre Familien über die erzielte Einigung informiert worden seien.

Hunderte von palästinensischen Gefangenen sollen ebenfalls aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Die humanitäre Hilfe für den weitgehend zerstörten Gazastreifen dürfte ansteigen.

Das israelische Justizministerium veröffentlichte eine Liste von 95 palästinensischen Gefangenen, die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden sollen, und erklärte, die Freilassung werde nicht vor Sonntag 16 Uhr Ortszeit beginnen.

Alle Personen auf der Liste sind jünger beziehungsweise weiblich.

Die israelische Strafvollzugsbehörde erklärte, sie werde die Gefangenen anstelle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz transportieren, das den Transport während der ersten Waffenruhe durchgeführt hatte, um "öffentliche Freudenbekundungen" zu vermeiden.

Den Gefangenen werden Straftaten wie Aufwiegelung, Vandalismus, Unterstützung des Terrors, terroristische Aktivitäten, versuchter Mord oder das Werfen von Steinen und Molotowcocktails vorgeworfen.

An der Grenze zu Ägypten stauen sich Lastwagen mit Hilfsgütern

Seit Freitag stauen sich auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen Lastwagen mit Hilfsgütern.

Ein ägyptischer Beamter sagte, eine israelische Delegation des Militärs und des israelischen Geheimdienstes Shin Bet sei am Freitag in Kairo eingetroffen, um über die Wiedereröffnung des Grenzübergangs zu sprechen.

Ein israelischer Beamter bestätigte, dass eine Delegation nach Kairo reist.

Die israelischen Streitkräfte werden sich während der ersten Phase des Waffenstillstands aus vielen Gebieten im Gazastreifen zurückziehen, und Hunderttausende Palästinenser werden in ihre verbliebenen Häuser zurückkehren können.

Das israelische Militär teilte mit, dass sich die israelischen StreitkräfteSchritt für Schritt von bestimmten Orten und Routen im Gazastreifen zurückziehen. Die Bewohner dürfen nicht in Gebiete zurückkehren, in denen sich noch Truppen befinden, oder die in der Nähe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen liegen. Jede Bedrohung der israelischen Streitkräfte werde mit einer energischen Antwort beantwortet, heißt es von israelischer Seite.

Grundlegende Punkte sind weiter offen

Die Hamas erklärte, sie werde die verbleibenden Gefangenen nicht ohne einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen israelischen Rückzug freilassen. Israel hat geschworen, so lange zu kämpfen, bis es die Gruppe zerschlagen hat und die Sicherheitskontrolle über das Gebiet unbefristet aufrechterhalten kann.

Die Hamas löste den Krieg im Oktober 2023 mit einem grenzüberschreitenden Angriff auf Israel aus, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Israel reagierte mit einer verheerenden Offensive, der nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mehr als 46.000 Palästinenser zum Opfer fielen. Es wurde nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden, mehr als die Hälfte der Toten sollen Frauen und Kinder sein.

Der Konflikt hat den Nahen Osten destabilisiert und weltweite Proteste ausgelöst, aber auch die politischen Spannungen innerhalb Israels verdeutlicht und den erbitterten Widerstand von Netanjahus rechtsextremen Koalitionspartnern hervorgerufen.

Am Donnerstag hatte der israelische rechte Sicherheitsminister, Itamar Ben-Gvir, mit einem Ausscheiden aus der Regierung gedroht, falls Israel den Waffenstillstand billigt.