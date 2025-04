WERBUNG

Israel hat 90 palästinensische Gefangene und Häftlinge freigelassen, mehr als sieben Stunden nachdem drei israelische Geiseln von der Hamas freigelassen und nach Israel zurückgebracht wurden.

Ein großer Bus mit Dutzenden von palästinensischen Häftlingen verließ am frühen Morgen das israelische Ofer-Gefängnisses in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland.

Laut einer Liste, die von der Kommission für Gefangenenangelegenheiten der palästinensischen Autonomiebehörde vorgelegt wurde, handelt es sich bei allen Entlassenen um Frauen oder Minderjährige.

Eine weibliche palästinensische Gefangene wird nach ihrer Entlassung aus einem israelischen Gefängnis in Beitunia begrüßt, 20. Januar 2025 Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Israel hatte sie wegen angeblicher Vergehen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit inhaftiert, vom Steinewerfen bis hin zu schwerwiegenderen Anschuldigungen wie versuchtem Mord.

Die Freilassung erfolgte am zweiten Tag eines dreistufigen Waffenstillstands. Die Waffenruhe sollte um 07:30 Uhr MEZ beginnen, wurde aber auf 10:15 Uhr MEZ verschoben, nachdem Israel sich geweigert hatte, sie umzusetzen, da es die Namen der Geiseln, die die Hamas freilassen wollte, nicht erhalten hatte.

In der ersten Phase des Waffenstillstands wird die Hamas innerhalb von sechs Wochen 33 Gefangene freilassen und im Gegenzug Hunderte von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, freilassen.

Die Hamas hat drei israelische Frauen - Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher - freigelassen, die in Gaza-Stadt zunächst an Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben wurden, bevor sie in die Hände des israelische Militär kamen.

Israelis jubeln, während Fotos der entführten Frauen Romi Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari, auf einem Bildschirm in Tel Aviv erscheinen. Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alle drei werden derzeit in einem Krankenhaus in Tel Aviv behandelt und befinden sich angeblich in einem stabilen Zustand. Es wird erwartet, dass Israel im Austausch für jede Hamas-Geisel 30-50 Palästinenser freilässt.

Phase zwei des Abkommens umfasst Schritte zur dauerhaften Beendigung der Kämpfe in Gaza. Danach wird die Hamas die verbleibenden Geiseln freilassen, während Israel sich bereit erklärt, rund 1.000 Palästinenser freizulassen.

Das israelische Militär wird in dieser Phase auch einen vollständigen Truppenabzug aus dem Gazastreifen durchführen.

In der dritten und letzten Phase geht es um den Wiederaufbau des Gazastreifens. Es wird erwartet, dass die Hamas die Leichen der in Gefangenschaft verstorbenen Geiseln aushändigt und im Gegenzug einen Plan für den Wiederaufbau des Streifens von Israel erhält.

Die Hamas löste den Krieg im Oktober 2023 mit einem grenzüberschreitenden Angriff auf Israel aus, bei dem etwa 1 200 Menschen getötet und 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Ein Bus mit palästinensischen Gefangenen kommt in Beitunia an, 20. Januar 2025 Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Israel reagierte mit einer verheerenden Offensive, bei der nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden, mehr als 46.000 Palästinenser ums Leben gekommen sind.

Der Konflikt hat den Nahen Osten destabilisiert, weltweite Proteste ausgelöst und die politischen Spannungen innerhalb Israels verdeutlicht.