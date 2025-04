Steigende Kosten: Rumänische Landwirte geben den Kartoffelanbau auf

WERBUNG

Die rumänische Kartoffelerzeugung geht weiter zurück. Die Kosten für Saatgut haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, und Arbeitskräfte werden immer teurer und sind schwer zu finden.

Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik war die rumänische Kartoffelerzeugung 2024 so niedrig wie seit acht Jahren nicht mehr - und das, obwohl sich fast ein Drittel der Kartoffelanbauflächen der Europäischen Union in Rumänien befinden.

Ertrag sinkt von 35 Tonnen auf 14,8

Im Durchschnitt liegt der Ertrag in der EU bei etwa 35 Tonnen Kartoffeln pro Hektar. Im Gegensatz dazu wird der Ertrag Rumäniens im vergangenen Jahr auf 14,8 Tonnen geschätzt.

Im vergangenen Jahr haben Trockenheit und Hitze den Rückgang der rumänischen Kartoffelerzeugung noch verschärft. Aber trotz des Produktionsrückgangs steigt die Nachfrage weiter an.

Den Landwirten zufolge deckt die heimische Produktion nur die Hälfte des Verbrauchs. Infolgedessen sind die Geschäfte voll mit Importware, was sich in den Preisen niederschlägt. Auf den Märkten wird ein Kilogramm Kartoffeln für 5 Lei (1 Euro) verkauft.

Für die Händler ist es schwieriger, Waren zu bekommen. Sie sagen, dass die Verkäufe nicht mehr so hoch sind wie in früheren Jahren. Und die Landwirte sagen, dass sie den Kartoffelanbau wegen der Kosten aufgeben müssen.

Auch andere EU-Länder verzeichnen einen Rückgang der Kartoffelerträge. Fast 70 Prozent der EU-Kartoffelanbaufläche sind auf nur fünf Länder konzentriert: Frankreich, Polen, die Niederlande und Belgien.

Zwischen den Jahren 2000 und 2023 ging die Kartoffelernte in der EU um 27,9 Millionen Tonnen zurück, was einem Rückgang von 36,7 Prozent entspricht. Ein besonders starker Rückgang der Kartoffelernte war in Polen zu verzeichnen.

Rumänien importiert seine Kartoffeln größtenteils aus Polen und ist der größte Abnehmer polnischer Kartoffeln, obwohl auch dort die Erträge zurückgehen. Dies könnte in Zukunft weitere Probleme für die rumänische Kartoffelknappheit mit sich bringen.