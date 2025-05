Trumps Strafzölle: Kanada und Mexiko planen Vergeltungsmaßnahmen

Von Euronews mit AP

Kanada und Mexiko haben als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Die beiden Länder erheben nun ihrerseits Zölle auf US-Waren. Inmitten der turbulenten Entwicklungen stellen sich Unternehmen und Verbraucher zunehmend die Frage, was der Handelskrieg für sie bedeuten könnte.

Kanada ordnete zunächst Zölle in Höhe von 25 Prozent auf amerikanische Einfuhren an, darunter Getränke, Kosmetika und Papiererzeugnisse im Wert von 30 Mrd. kanadischen Dollar (20 Mrd. EUR). Sie sollen ab kommendem Dienstag gelten. Eine zweite Liste von betroffenen Waren soll in Kürze veröffentlicht werden, darunter Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Stahl- und Aluminiumerzeugnisse, bestimmte Obst- und Gemüsesorten, Rindfleisch, Schweinefleisch, Milchprodukte und mehr. Der Wert der Warenimporte wird auf 125 Milliarden kanadische Dollar (83 Milliarden Euro) geschätzt.

Mexiko hat bisher nur angekündigt, Vergeltungszölle zu erheben, ohne jedoch deren Höhe oder die betroffenen Produkte zu nennen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum telefonierten am Samstag miteinander, nachdem Trumps Regierung die neuen Zölle verhängt hatte: 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko, mit einem niedrigeren Zollsatz von 10 Prozent für kanadisches Öl, und 10 Prozent auf Einfuhren aus China.

Trudeaus Büro teilte in einer Erklärung mit, dass Kanada und Mexiko sich darauf geeinigt hatten, die starken bilateralen Beziehungen" zwischen ihren Ländern zu stärken. Laut kanadischen Beamten wurde dazu ein "ausführlicher Dialog geführt". Man gehe aber noch nicht so weit, die Zollreaktionen zu koordinieren, so ein hochrangiger kanadischer Funktionär.

Kanada ist der größte Exportmarkt für 36 Staaten, Mexiko der größte Handelspartner der USA.

Kanada und Mexiko haben, trotz Trumps wiederholter Drohung, die Zölle bei Gegenmaßnahmen zu erhöhen, Vergeltungszölle auf amerikanische Waren angeordnet.

"Wir sind sicherlich nicht auf eine Eskalation aus, aber wir werden uns für Kanada einsetzen", sagte Trudeau am späten Samstag.

Trump reagierte am Sonntag, indem er Kanadas Handelsüberschuss mit den USA kritisierte und behauptete, dass Kanada ohne diesen Überschuss "aufhören würde, als lebensfähiges Land zu existieren". Er führte weiter aus: "Das ist hart, aber wahr! Deshalb sollte Kanada unser geliebter 51. Staat werden. Viel niedrigere Steuern und ein viel besserer militärischer Schutz für das kanadische Volk - UND KEINE ZÖLLE!"