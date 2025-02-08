Ein Bundesrichter hat die Pläne der Trump Regierung, die US-Behörde für internationale Entwicklung USAID zu verkleinern gestoppt.

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Der von Trump nominierte Bezirksrichter Carl Nichols stellte sich auf die Seite von zwei Verbänden von Bundesbediensteten und stimmte einer Unterbrechung der Pläne zu.

Das Schild für USAID vor dem Hauptsitz der Behörde in Washington, 7. Februar 2025 AP Photo

"CLOSE IT DOWN", sagte Trump in den sozialen Medien über USAID, bevor der Richter seine Entscheidung traf.

USAID ist der wichtigste Arm der amerikanischen Regierung für die Entwicklung in Übersee. Sie wurde durch einen Erlass des damaligen Präsidenten John F. Kennedy gegründet und beschäftigt derzeit rund 10 000 Mitarbeiter, von denen zwei Drittel im Ausland tätig sind.

Die American Foreign Service Association und die American Federation of Government Employees erklärten, dass Trump nicht befugt sei, die Hilfsorganisation ohne Zustimmung des Kongresses zu schließen.

Demokratische Abgeordnete haben das gleiche Argument bennant.

Trumps Regierung hat am Freitag schnell gehandelt, um den Namen der Agentur zu entfernen. Arbeiter schrubbten den Namen mit einem Kran von der Fassade des Washingtoner Hauptsitzes.

Sie benutzten Gewebeband, um den Namen auf einem Schild zu verdecken, und nahmen USAID-Flaggen ab. Jemand stellte einen Blumenstrauß vor die Tür.

Blumen und ein Schild vor dem Hauptsitz von USAID in Washington, 7. Februar 2025 AP Photo

Beauftragte der Regierung und Musks Teams haben fast alle Finanzmittel für die Behörde gestrichen, Hilfs- und Entwicklungsprogramme weltweit gestoppt, Mitarbeiter und Auftragnehmer beurlaubt und beurlaubt und sie von den E-Mail- und anderen Systemen der Behörde ausgesperrt.

Nach Angaben demokratischer Abgeordneter haben sie auch die Computerserver von USAID abgeschafft.

"Dies ist eine umfassende Entkernung praktisch des gesamten Personals einer ganzen Behörde", so Karla Gilbride, die Anwältin der Mitarbeiterverbände, dem Richter.

Der Anwalt des Justizministeriums, Brett Shumate, argumentierte, dass die Verwaltung über alle rechtlichen Befugnisse verfüge, um Mitarbeiter der Behörde in den Urlaub zu schicken.

Präsident Donald Trump spricht bei einem Abendessen mit Senatsrepublikanern in Mar-a-Lago in Florida, 7. Februar 2025 AP Photo

"Die Regierung macht das jeden Tag", so Shumate.

Das Urteil vom Freitag ist der jüngste gerichtliche Rückschlag für die Trump-Regierung, deren Maßnahmen, finanzielle Anreize für Bundesbedienstete zu schaffen, damit diese kündigen, und das Geburtsrecht für alle illegal in den USA Geborenen abzuschaffen, von Richtern vorübergehend gestoppt wurden.

Bereits am Freitag hatte eine Gruppe von einem halben Dutzend USAID-Beamten vor Journalisten die Behauptungen von Außenminister Marco Rubio, dass die wichtigsten lebensrettenden Programme im Ausland eine Ausnahmegenehmigung für die weitere Finanzierung erhalten würden, heftig bestritten.

Zu den Programmen, für die keine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, gehören 450 Millionen Dollar (435 Millionen Euro) für Lebensmittel, die von US-Landwirten angebaut werden und ausreichen, um 36 Millionen Menschen zu ernähren, und die weder bezahlt noch geliefert wurden.

Vertriebene sudanesische Frauen versammeln sich im Flüchtlingslager Zam Zam vor den Toren der Stadt El-Fashir in Darfur, 1. Juli 2004 Karel Prinsloo/AP2004

Die Wasserversorgung für 1,6 Millionen Menschen, die durch den Krieg in der sudanesischen Region Darfur vertrieben wurden, wurde unterbrochen, weil kein Geld für Treibstoff zum Betrieb von Wasserpumpen in der Wüste vorhanden war.

Die Anordnung des Richters stand im Zusammenhang mit der Entscheidung der Trump-Administration von Anfang dieser Woche, fast alle USAID-Mitarbeiter aus dem Dienst zu entlassen und weltweit nicht mehr im Einsatz zu sein.

Neben den 2.200 Mitarbeitern, die vorübergehend vor einer Beurlaubung geschützt sind, war das Schicksal anderer Mitarbeiter der Behörde, die entlassen, beurlaubt oder in den Urlaub geschickt wurden, noch unklar.

Trump und die Republikaner im Kongress haben sich dafür ausgesprochen, eine wesentlich geringere Anzahl von Hilfs- und Entwicklungsprogrammen in das Außenministerium zu verlagern.

Elon Musk bei der Veranstaltung zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump in Washington, 20. Januar 2025 AP Photo

Ein Richter hat dieses Angebot vorübergehend blockiert und für Montag eine Anhörung angesetzt.

Die Regierung hatte Anfang der Woche fast allen USAID-Mitarbeitern, die in Übersee tätig sind, eine Frist von 30 Tagen ab Freitag eingeräumt, um in die USA zurückzukehren, wobei die Regierung für ihre Reise- und Umzugskosten aufkommt.

Diplomaten in den Botschaften baten um Ausnahmeregelungen, die einigen Mitarbeitern mehr Zeit einräumten, darunter auch Familien, die gezwungen waren, ihre Kinder mitten im Jahr aus der Schule zu nehmen.

In einer Mitteilung, die am späten Donnerstag auf der USAID-Website veröffentlicht wurde, stellte die Behörde klar, dass keiner der beurlaubten Auslandsmitarbeiter gezwungen sei, das Land, in dem sie arbeiten, zu verlassen.