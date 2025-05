WERBUNG

Der britische Premierminister Keir Starmer hat am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verteidigt, nachdem US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef als "Diktator" bezeichnet hatte.

Selenskyj sei ein "demokratisch gewählter Führer", und es sei "absolut vernünftig, Wahlen während des Krieges auszusetzen, wie es Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs getan hat", sagte ein Sprecher der Downing Street.

Trump hatte Selenskyj u.a. in einer Rede vor Reportern in Florida als "Diktator" bezeichnet und meinte, er habe sich "geweigert, in der Ukraine Wahlen abzuhalten".

Die fünfjährige Amtszeit von Selenskyj sollte im Mai 2024 enden, aber die Wahlen in der Ukraine wurden ausgesetzt, nachdem das Land als Reaktion auf die russische Invasion im Februar 2022 das Kriegsrecht verhängt hatte.

Trumps Äußerungen zogen die Kritik mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs auf sich, darunter von Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf X schrieb, es sei einfach falsch und gefährlich, Präsident Selenskyj die demokratische Legitimität abzusprechen.

"Die Tatsache, dass mitten im Krieg keine regulären Wahlen abgehalten werden können, entspricht den Anforderungen der ukrainischen Verfassung und des Wahlrechts. Niemand sollte etwas anderes behaupten", sagte Scholz.

Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson bezeichnete Trumps Verwendung des Wortes Diktator als "falsch", während die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Äußerungen als "absurd" bezeichnete.

"Wenn man sich die reale Welt anschaut, anstatt nur einen Tweet abzufeuern, dann weiß man, wer in Europa unter den Bedingungen einer Diktatur leben muss: die Menschen in Russland, die Menschen in Weißrussland", sagte Baerbock dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF.

Der Vorsitzende der größten deutschen Oppositionspartei und Spitzenkandidat bei den Wahlen am Sonntag, Friedrich Merz, bezeichnete Trumps Äußerungen als "klassische Umkehrung der Täter- und Opferrolle".

"Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen schockiert, dass Donald Trump sich das jetzt offensichtlich zu eigen gemacht hat", sagte Merz in der ARD.

Der französische Präsident Emmanuel Macron postete auf X, dass "die Ukraine immer einbezogen und ihre Rechte respektiert werden müssen", während er drei Bedingungen skizzierte, die er als "Frankreichs Bemühungen um Frieden" bezeichnete.

Sowohl Macron als auch Starmer werden sich Anfang nächster Woche ins Weiße Haus begeben, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben bekräftigt, dass sowohl sie als auch die Ukraine einen Platz am Verhandlungstisch haben sollten, nachdem die USA am Dienstag in Saudi-Arabien Gespräche mit Russland einberufen hatten.

Das Treffen in Riad signalisiert eine tektonische Verschiebung in den Beziehungen zwischen den USA und Russland, wo beide Seiten vereinbarten, die Beziehungen nach drei Jahren der von den USA geführten Bemühungen um eine Isolierung Russlands wiederherzustellen.

Im Anschluss an das Treffen gab Trump eine Reihe von Kommentaren ab, in denen er offenbar die Ukraine für Moskaus groß angelegte Invasion verantwortlich machte.

"Heute hörte ich: 'Oh, wir waren nicht eingeladen. Nun, ihr seid seit drei Jahren dort ... Ihr hättet nie damit anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können", sagte Trump.

Selensky beschuldigte danach Russland, während des Treffens am Dienstag gelogen zu haben.

Er warf Trump vor, er lebe in einem von Moskau gesteuerten "Desinformationsraum".