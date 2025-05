WERBUNG

Die Zustimmungsrate für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist Anfang Februar auf 57 Prozent gestiegen, wie das Kyjiwer Internationale Institut für Soziologie (KIIS) mitteilte - im Gegensatz zu den Behauptungen von US-Präsident Donald Trump, Selenskyj habe nur minimalen Rückhalt in der Bevölkerung.

In einer Rede in Mar-a-Lago sagte Trump, die Ukraine müsse Wahlen abhalten, weil der ukrainische Staatschef angeblich eine niedrige Zustimmungsrate habe. Zuvor hatte seine Regierung ein erstes Treffen mit Vertretern Russlands abgeschlossen.

"Wir haben eine Situation, in der in der Ukraine keine Wahlen stattgefunden haben, in der das Kriegsrecht herrscht und in der der ukrainische Staatschef, ich sage es nur ungern, eine Zustimmungsrate von nur vier Prozent hat", erklärte Trump, ohne die Quelle der Angaben zu nennen.

"Ich würde sagen, wenn sie einen Platz am Tisch wollen, müsste das ukrainische Volk dann nicht sagen: 'Wissen Sie, es ist lange her, dass wir eine Wahl hatten. Das hat nichts mit Russland zu tun, sondern mit mir und mit vielen anderen Ländern", fuhr er fort.

"Wenn mich jetzt jemand ablösen will, wird das nicht möglich sein", sagte Selenskyj mit Blick auf die am Mittwoch veröffentlichten Umfrageergebnisse.

"Die Desinformation über 4 Prozent Unterstützung kommt aus Russland. Wir wissen das, und wir haben Beweise dafür, dass diese Zahlen zwischen den USA und Russland diskutiert werden."

"Unglücklicherweise lebt Präsident Trump, bei allem Respekt für ihn als Anführer einer Nation, die wir sehr respektieren ... in diesem Raum der Desinformation", fügte er hinzu.

Präsident und Behörden gelten als legitim

Die jüngste KIIS-Umfrage, die Selenskyjs Zustimmungsrate bei 57 Prozent zeigt, wurde noch vor Trumps erstem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin durchgeführt, das den Weg für die Gespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien ebnete.

Außerdem verbesserte sich die Unterstützung für Selenskyj von 52 Prozent im Dezember 2024 auf 57 Prozent Anfang Februar.

Zum Vergleich: Laut der letzten CBS News/YouGov-Umfrage von Anfang Februar waren 53 Prozent der US-Bürger mit Trumps bisheriger Amtsführung insgesamt zufrieden.

Der stellvertretende Direktor des KIIS, Anton Hrushetskyi, kommentierte die jüngsten Umfrageergebnisse mit den Worten, Selenskyj genieße nach wie vor ein relativ hohes Maß an Vertrauen in der Gesellschaft und sei vor allem legitimiert.

"Wenn einige internationale Partner und Verbündete um die Legitimität des Präsidenten im Kontext möglicher Friedensverhandlungen besorgt sind und es für angemessen halten, auf Wahlen zu bestehen, dann gibt es aus der Sicht der ukrainischen Bürger selbst keine Probleme damit", sagte Hrushetskyi.

"Der derzeitige Präsident und die Behörden sind durchaus legitimiert, komplexe Verhandlungen zu führen, und Wahlen sollten abgehalten werden, wenn der Krieg beendet ist und die Ukraine zumindest zuverlässige Sicherheitsgarantien erhält", fügte er hinzu.

In der Ukraine sollten im März oder April 2024 Präsidentschaftswahlen stattfinden, die die erste fünfjährige Amtszeit von Selenskyj abschließen sollten. Die Abstimmung wurde verschoben, da die Verfassung des Landes keine Wahlen während des Kriegszustandes zulässt, der am 24. Februar 2022 ausgerufen wurde - dem Tag, an dem Russland seine umfassende Invasion in der Ukraine begann.

Der Kreml versuchte wiederholt, die Verzögerung zu nutzen, um Selenskyj als "illegitim" darzustellen, eine Behauptung, die von Kyjiw als Verfälschung der Verfassung zurückgewiesen wurde.

In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag sagte der ukrainische Präsident, er sei offen für eine Diskussion über Wahlen in der Ukraine, was seine Landsleute jedoch nicht wollen, da sie befürchten, dass die Aufhebung des Kriegsrechts die Verteidigung des Landes schwächen könnte.

"Ich konzentriere mich auf das Überleben unseres Landes. Das habe ich während meiner gesamten Amtszeit getan", sagte er.

"Ich bin bereit, über Wahlen zu sprechen, aber die Ukrainer wollen das auf keinen Fall, weil sie Angst haben, dass wir sonst das Kriegsrecht aufheben, unsere Soldaten nach Hause kommen und Putin unser gesamtes Territorium besetzen wird. Das wird passieren. Denn jetzt sind wir mobilisiert. Jetzt sind wir ein Organismus, und damit sind wir ein Land", schloss er.