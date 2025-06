Sowjetischer Schachmeister Boris Spassky stirbt im Alter von 88 Jahren

WERBUNG

Der sowjetische Schachweltmeister Boris Spassky ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der russische Schachverband mit, der das Ereignis als "großen Verlust für Russland" bedauerte.

Spassky hielt den Titel des Weltmeisters von 1969 bis 1972, bevor er seine Krone an den US-Großmeister Bobby Fischer verlor.

Das Duell der beiden Schachgiganten wurde zum Symbol für die Rivalität zwischen den USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg.

Der frühere Weltmeister Garry Kasparow schrieb auf X, dass Spassky "sich nie zu schade war, sich mit der nächsten Generation anzufreunden und sie zu unterstützen, insbesondere diejenigen von uns, die wie er nicht in die sowjetische Maschinerie passten".

Spassky emigrierte 1976 nach Frankreich.

Auf seiner Website bezeichnete der Schachverband Spasskys Partie gegen Fischer als "eine der ikonischsten" in der Geschichte des Spiels.

Der jugoslawische Großmeister Svetozar Gligoric sagte, dass Spasskys geheime Stärke "in seiner kolossalen Fähigkeit lag, sich auf die verschiedenen Stile seiner Gegner einzustellen", berichtete die Washington Post.

Der Schachverband nannte Spassky "den ersten wirklich universellen Spieler", der "kein Eröffnungsspezialist war, sondern sich in komplexen und dynamischen Mittelspielstellungen auszeichnete, in denen er in seinem Element war".

Zum Zeitpunkt des berühmten Matches hatte die Sowjetunion eine ununterbrochene Serie von Schachweltmeisterschaften, die sich über Jahrzehnte erstreckte.

Nach seiner Niederlage kehrte Spassky nach Hause zurück und wurde in der Sowjetunion, wo er eine nationale Enttäuschung geworden war, kalt empfangen, so die Post. Er sagte, dass es ihm nicht erlaubt war, das Land zu verlassen, und seine zweite Ehe, ging in die Brüche.

"Ich fühle mich am Schachbrett zu Hause", wurde er in einer Erinnerung an das Reykjavik-Match zitiert, die von der World Chess Hall of Fame 2022 veröffentlicht wurde, so die Post.