Andrew und Tristan Tate: Florida ermittelt gegen die Influencer

Der US-Bundesstaat Florida hat ein Ermittlungsverfahren gegen den selbsternannten frauenfeindlichen Influencer Andrew Tate und seinen Bruder Tristan Tate eingeleitet, wie die Justizbehörden am Dienstag mitteilten.

Die beiden Brüder kamen vergangene Woche in die USA, obwohl sie in Rumänien wegen Vergewaltigung, Menschenhandel, Geldwäsche und Sex mit Minderjährigen vor Gericht stehen. Sie durften das Land seit ihrer Festnahme im Dezember 2022 nicht mehr verlassen.

Floridas Justizbehörden nehmen Ermittlungen auf

Justizminister Floridas James Uthmeier erklärte am Dienstag, dass er sein Büro angewiesen habe, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um eine Voruntersuchung gegen die Tate-Brüder durchzuführen. Er hat die Staatsanwaltschaft gebeten, Durchsuchungsbefehle und Vorladungen gegen die Tate-Brüder zu erlassen.

Beide Brüder haben "öffentlich zugegeben, an etwas teilgenommen zu haben, das sehr nach Anwerbung, Handel und Ausbeutung von Frauen auf der ganzen Welt aussieht", sagte Uthmeier. Er hinzu, dass mehrere Opfer, darunter auch Minderjährige, sich gemeldet hätten.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte am vergangenen Donnerstag, dass die Brüder im Staat nicht willkommen seien und warnte, dass der Justizminister prüfen werde, ob Florida für ihre angeblichen Verbrechen zuständig sei.

Andrew Tate schlug in den sozialen Medien zurück und bezeichnete die geplante Ermittlung als Beispiel für "Kommunismus". Er postete Nachrichten, in denen er behauptete, DeSantis versuche, die Trump-Regierung durch die Einleitung einer Untersuchung in Verlegenheit zu bringen.

In einem Medienauftritt am Montag bestritt Andrew Tate jegliches Fehlverhalten und sagte, er habe einen US-Pass und das Recht, sein Heimatland zu besuchen. Er erklärte auch, er habe keine Gesetze gebrochen und sei nicht wegen einer Straftat angeklagt oder gar verurteilt worden.

Eine Reihe von Anschuldigungen und Vorwürfen

Die Tate-Brüder haben sowohl die amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft. Sie wurden im Dezember 2022 in Rumänien verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, an einem kriminellen Ring beteiligt gewesen zu sein, der Frauen nach Rumänien gelockt hatte, um sie dann auszubeuten.

Im Januar wies ein Berufungsgericht den Fall der Brüder Tate an die Staatsanwaltschaft zurück, woraufhin sie aus dem Hausarrest entlassen wurden. Das Land durften sie jedoch weiterhin nicht verlassen.

In den USA hat eine weitere Frau Zivilklage gegen sie eingereicht. Sie behauptet, die Tate-Brüder hätten sie zur Sexarbeit gezwungen und sie verleumdet, als sie vor den rumänischen Behörden aussagte.

Anklagen in mehreren Ländern

Die Influencer sind auch im Vereinigten Königreich angeklagt, wo die Polizei sie des Menschenhandels und der Vergewaltigung zwischen 2012 und 2015 beschuldigt. Die Brüder streiten die Vorwürfe ab.

Letzte Woche sind die beiden von Rumänien in die USA geflogen. Ihr Anwalt bestätigtegegenüber Euronews, dass sie zu einem Besuch nach Florida fliegen und sich einmal im Monat bei der rumänischen Polizei melden werden.

Die Tates haben beide die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump im vergangenen Jahr unterstützt. Sie reisten in die USA, kurz nachdem die neue Regierung in Washington mit den rumänischen Behörden über sie gesprochen hatte.

Die rumänische Regierung hat bestritten, dass die USA sie zum Handeln gedrängt haben. Der US-Sondergesandte Richard Grenell brachte das Thema der Tate-Brüder bei einem Gespräch mit dem rumänischen Außenminister Emil Hurezeanu auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar zur Sprache.