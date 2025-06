WERBUNG

Mehr als drei Jahre nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich Saudi-Arabien als unerwarteter, aber effektiver Vermittler zwischen den Krieg führenden Nationen etabliert.

Das Land, das aufgrund seines Ölreichtums, seiner boomenden Wirtschaft und seiner politischen Stabilität in einer unruhigen Region lange Zeit eine arabische Großmacht war, entwickelt sich nun zu einem wichtigen globalen diplomatischen Akteur.

Am Montag wird Kronprinz Mohammad bin Salman den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Riad empfangen. Dort werden Gespräche zwischen Washington und Kiew über einen Friedensrahmen zur Beendigung des Krieges stattfinden.

Es wird das erste hochrangige Treffen zwischen den USA und der Ukraine seit dem hitzigen Streit zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats im Oval Office sein.

Die Gespräche finden nur wenige Wochen nach dem ersten Treffen hochrangiger amerikanischer und russischer Vertreter in Riad statt. Dieses Treffen war das umfangreichste seit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022. Im Rahmen des diplomatischen Tauwetters vereinbarten Washington und Moskau, gemeinsam an der Beendigung des Konflikts zu arbeiten.

Wie hat sich Saudi-Arabien also als Makler in der internationalen Diplomatie positioniert?

Macht durch Rohöl

Die Öldiplomatie bietet eine Teilerklärung. Zusammen mit den USA und Russland ist Saudi-Arabien eines der wichtigsten Erdölförderländer der Welt.

Riad stand sogar an vorderster Front bei der jüngsten Vereinbarung der acht OPEC+-Länder, die Ölförderung ab April 2025 zu erhöhen. Dieser Schritt hat zum Preisverfall in dieser Woche beigetragen - und erfüllte eine Forderung von Trump.

Am 24. Januar hatte Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, dass eine Ölpreissenkung das Ende des Krieges in der Ukraine herbeiführen könnte. Trump sagte, er werde Saudi-Arabien und andere OPEC-Länder auffordern, Maßnahmen zu ergreifen.

"Im Moment ist der Preis so hoch, dass der Krieg weitergehen wird", sagte Trump in Davos. "Man muss den Ölpreis senken und den Krieg beenden."

Neues Gleichgewicht, vereint durch Öl

Zu den OPEC+ gehören Saudi-Arabien, Russland, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman.

Angesichts der Tatsache, dass Russland an dieser Entscheidung beteiligt war, ist es schwer vorstellbar, dass Moskau damit rechnet, dass der niedrigere Ölpreis seinen eigenen Interessen schadet, so Raffaele Marchetti, Professor für internationale Beziehungen an der LUISS-Universität in Rom.

"Es ist zu simpel, die Rohstoffkosten als Druckmittel zur Schwächung Russlands zu betrachten", sagte er gegenüber Euronews.

"Wir sehen ein Engagement zwischen Saudi-Arabien, Russland und den USA, um ein neues Gleichgewicht in der Welt zu finden, indem sie ein gemeinsames Gut (Öl) ihres exklusiven Kreises mit breiteren politischen Zielen nutzen".

Kraftstoff-LKWs vor den Lagertanks in der North Jiddah Bulk Plant, einer Aramco-Ölanlage, in Jiddah, Saudi-Arabien

Große Ausgaben für Sicherheit

Saudi-Arabien spielt eine zentrale Rolle im Nahen Osten, von der Entscheidungsfindung und dem Wiederaufbau nach dem Krieg in Gaza, Libanon und Syrien bis hin zur Eindämmung des Iran und seiner Stellvertreter.

In den frühen 2000er Jahren wurde die saudische Monarchie durch den islamisch-fundamentalistischen Terrorismus - angeführt von Osama bin Laden - bedroht und beinahe destabilisiert. Eine Entwicklung, die in den Anschlägen auf die Zwillingstürme in New York am 11. September 2011 gipfelte. Seitdem hat Saudi-Arabien massiv in seine Sicherheitspolitik investiert und versucht, seine wachsende Stärke nach außen zu demonstrieren.

Angesichts der US-Invasion im Irak, des Scheiterns des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses (vor dem 7. Oktober 2023) und des zerstörerischen Bürgerkriegs in Syrien ist das Ansehen Saudi-Arabiens stetig gewachsen. Es ist die einzige Macht in der Region, die in der Lage ist, mit Israel, Iran und der Türkei zu konkurrieren.

"Die globale Entwicklung der arabischen Welt hat zu einer Machtverschiebung von Ägypten, Syrien und dem Irak zu den Golfstaaten geführt", sagt Yves Aubin de la Messuzière, Frankreichs ehemaliger Botschafter in Tunesien und Experte für die Region.

"Saudi-Arabien hat alle Machtfaktoren wie sein wirtschaftliches Gewicht, ein ausgedehntes Territorium, 30 Millionen Einwohner und die religiöse Führung über die weltweite sunnitische Gemeinschaft."

Riad kündigte im vergangenen Monat an, seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf fast 75 Milliarden Euro zu erhöhen, das sind fast 3 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Damit belaufen sich seine Militärausgaben auf 7,1 Prozent des BIP, womit Saudi-Arabien sowohl bei den relativen als auch bei den absoluten Verteidigungsausgaben zu den fünf größten Ländern gehört.

Mitglieder der saudischen Streitkräfte für Hadsch und Umrah bei einer Militärparade zur Vorbereitung auf die jährliche Wallfahrt in der heiligen Stadt Mekka, Saudi-Arabien

Dauerhafte internationale Anerkennung

Der langjährige Balanceakt Saudi-Arabiens, der dazu geführt hat, dass das Land enge Beziehungen zu verschiedenen Blöcken - vom Golf-Kooperationsrat bis zu den BRICS-Staaten - sowie zu wichtigen Verbündeten wie den USA aufgebaut und gepflegt hat, hat ihm die Rolle des Vermittlers im Russland-Ukraine-Konflikt eingebracht.

"Für jedes Land hat es einen impliziten politischen Mehrwert, Gastgeber von bedeutenden internationalen Gesprächen zu sein, wie es im Falle der Schweiz traditionell der Fall ist", so Luigi Narbone, der Botschafter und Leiter der EU-Delegation in Saudi-Arabien war und als nicht residierender EU-Botschafter in Katar, Oman, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait tätig war.

"Wir sollten dieses symbolische Element (dass Riad Gastgeber der Gespräche ist) nicht unterschätzen. Es ist klar, dass Saudi-Arabien nach einer endgültigen und dauerhaften internationalen Anerkennung sucht", sagte er Euronews.

"Trump muss Saudis einbinden"

Für Michael Harris, einem Analysten des Royal United Services Institute (RUSI), einer in Großbritannien ansässigen Denkfabrik, ist Saudi-Arabien aufgrund seines Netzwerks an bilateralen Beziehungen eine attraktive Wahl, wenn es um globale Diplomatie geht.

"Sie (die USA und Russland) haben sich in Saudi-Arabien getroffen, denn wie viele Länder würden sich wohl fühlen, Gastgeber für sie zu sein", sagte er Euronews.

"Außerdem muss Trump die Saudis ohnehin einbinden. Und es ist noch zu früh für US-Vertreter, nach Russland zu reisen", fügte Harris hinzu.

Saudi-Arabien unterhält trotz seiner Rivalität mit dem Iran ein gutes Verhältnis zu Russland und ist gleichzeitig ein Pfeiler der Stabilität in einem zerrissenen und krisengeschüttelten Nahen Osten.

Die Palästinenserfrage

Washington möchte, dass Riad die so genannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel unterzeichnet. Trumps wichtigste außenpolitische Errungenschaft in seiner ersten Amtszeit war die Unterzeichnung einer Reihe von Normalisierungsabkommen im Rahmen der Abkommen zwischen Israel und Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im September 2020.

Saudi-Arabien weigert sich jedoch, die Abraham-Abkommen ohne die Schaffung eines palästinensischen Staates zu unterzeichnen.

"Während der junge Prinz Mohammed bin Salman grundsätzlich einen pragmatischen politischen Ansatz verfolgt, steht der 89-jährige Herrscher König Salman Al Saud der palästinensischen Sache äußerst sensibel gegenüber, insbesondere aus religiösen Gründen", so de la Messuzière.

Darüber hinaus ist das saudische Regime trotz seines autoritären monarchischen Systems wachsam gegenüber jeglicher Gegenreaktion oder Verärgerung seiner Bürger, wenn es um wichtige politische Entscheidungen geht.

"Die saudische Bevölkerung ist überwiegend jung und reagiert sehr sensibel auf die palästinensische Frage", betont de la Messuzière.