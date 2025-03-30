Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Eid al-Fitr: Muslime in aller Welt feiern das Ende des Ramadan

Massengebet zu Eid al-Fitr. St. Petersburg, 30. März 2025
Massengebet zu Eid al-Fitr. St. Petersburg, 30. März 2025 Copyright  Dmitri Lovetsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Von Christoph Debets & euronews
Zuerst veröffentlicht am
Mit der Sichtung der schmalen Neumondsichel ist das Ende des Fastenmonats Ramadan gekommen.

Millionen Muslime auf der ganzen Welt haben das Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan gefeiert.

Vor der al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt versammelten sich mehrere tausend Palästnenser zum Gebet.

In Serbien fand der zentrale Gottesdienst in der arabischen Moschee in Novi Pazar statt.

In der portugisischen Haupotstadt Lissabon versammelten sich die Muslime Gebetsräumen im Freien.

Traditionsgemäß zogen Familien neue Kleider an und besuchten ihre Angehörigen.

In der heiligen Stadt Mekka nahmen Millionen von Pilgern und Einheimischen an den Gebeten in der Großen Moschee teil .

Im Gazastreifen wurde auch in diesem Jahr das Hochfest Eid al-Fitr vom Kriegsgeschehen überschattet.

Viele mussten vor zerstörten Moscheen beten.

"Es ist das Fest der Traurigkeit", sagte Adel al-Shaer, nachdem er in Deir al-Balah am Gottesdienst inmitten der Trümmer teilgenommen hatte. "Wir haben unsere Lieben, unsere Kinder, unser Leben und unsere Zukunft verloren."

Zwanzig Mitglieder seiner Großfamilie seien durch israelische Angriffe getötet worden, darunter vor wenigen Tagen vier junge Neffen, sagte er und begann zu weinen.

Der Beginn des großen, mehrtägigen Fest des Fastenbrechens, Eid-al-Fitr, hängt von der ersten Sichtung des Hilal, der winzigen Modsichel am Abend nach Neumond, ab.

Saudi-Arabien und die Golfstaaten hatten nach der Sichtung des Hilal den Sonntag zum erste Tag von Eid al-Fitr erklärt.

