Video. Drei Jahre danach: Erinnerung an die Befreiung von Butscha

Ukrainische Politiker, Soldaten und Anwohner versammelten sich an einem Gedenkort in Bucha, um drei Jahre seit der Rückeroberung der Stadt durch die ukrainischen Streitkräfte zu markieren.
Russische Truppen besetzten Butscha in den frühen Tagen der Invasion 2022 und hielten den Ort etwa einen Monat lang. Als die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle zurückgewannen, entdeckten sie Massengräber und dokumentierten Tausende Gräueltaten gegen Zivilisten.
Die diesjährige Gedenkfeier findet inmitten von Spannungen über Waffenstillstandsverhandlungen statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Russland, die Verhandlungen zu verzögern und eine neue Offensive vorzubereiten.