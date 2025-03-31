Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Eine Frau nimmt an einer Gedenkfeier für getötete Zivilisten teil, um den dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine in Bucha, Ukraine, am 24. Februar 2025 zu markieren.
No Comment

Video. Drei Jahre danach: Erinnerung an die Befreiung von Butscha

Zuletzt aktualisiert:

Eine Zeremonie wurde abgehalten, um drei Jahre seit der Befreiung von Bucha durch die ukrainischen Streitkräfte zu gedenken und an die Gräueltaten zu erinnern, die während der russischen Besatzung in den ersten Wochen der Invasion 2022 begangen wurden.

Ukrainische Politiker, Soldaten und Anwohner versammelten sich an einem Gedenkort in Bucha, um drei Jahre seit der Rückeroberung der Stadt durch die ukrainischen Streitkräfte zu markieren.

Russische Truppen besetzten Butscha in den frühen Tagen der Invasion 2022 und hielten den Ort etwa einen Monat lang. Als die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle zurückgewannen, entdeckten sie Massengräber und dokumentierten Tausende Gräueltaten gegen Zivilisten.

Die diesjährige Gedenkfeier findet inmitten von Spannungen über Waffenstillstandsverhandlungen statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Russland, die Verhandlungen zu verzögern und eine neue Offensive vorzubereiten.

