Kundgebung für Geiseln vor Netanjahus Residenz in Jerusalem

Einige Dutzend Demonstranten haben sich an diesem Montag vor der Jerusalemer Residenz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu versammelt und eine Vereinbarung zur Freilassung aller Geiseln gefordert.

Die Kundgebung fand im Vorfeld von Netanjahus Reise nach Washington statt, wo er mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen wird.

An diesem Montag ist es genau anderthalb Jahre her, dass militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober den Süden Israels überfielen, mehr als 1.250 Menschen töteten und mehr als 250 Menschen als Geiseln nahmen. Nach Angaben der israelischen Behörden sollen 24 Geiseln noch am Leben sein.

Bei der Kundgebung in Jerusalem wurden die Namen der Geiseln verlesen, die noch immer von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Einer der Redner war Gil Dickman, der Cousin der toten Geisel Carmel Gat: "Es sind eineinhalb Jahre vergangen, eineinhalb Jahre. Es gibt nur ein Wort, das man schreien kann: 'genug'. Genug von diesem Albtraum, genug vom Verlassen, holt sie alle zurück nach Hause!"

"Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen, Eure Stunde der Wahrheit", betonte Varda Ben Baruch, die Großmutter einer israelisch-amerikanischen Geisel. "Sie sind in den Vereinigten Staaten und müssen sich mit Präsident Trump zusammensetzen und einen Deal abschließen, damit alle nach Hause entlassen werden. Wir freuen uns darauf", sagte sie an die Adresse von Netanjahu.

Im März hatte Israel das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas beendet und den Gazastreifen überraschend bombardiert, nachdem es versucht hatte, die Terrororganisation unter Druck zu setzen, damit sie neue Waffenstillstandsbedingungen akzeptiert. Die USA haben Israels Vorgehen unterstützt.

Israel hat geschworen, den Konflikt im Gazastreifen so lange zu verschärfen, bis die Hamas alle verbleibenden Geiseln zurückgibt, die Waffen niederlegt und den Landstreifen verlässt.