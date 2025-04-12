Maul- und Klauenseuche: Rumänien wappnet sich gegen die Epidemie

WERBUNG

Auch Rumänien ist auf die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche vorbereitet. Der Krisenstab der Regierung in Bukarest hat beschlossen, die Untersuchungen von Nutztieren zu verstärken, die Grenzkontrollen zu verschärfen und die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen zu beschränken.

So dürfen beispielsweise nicht nur Fleisch oder Milch, sondern auch Dung aus den von der Seuche betroffenen Ländern, darunter Ungarn, nicht nach Rumänien eingeführt werden. Bauernhöfe, die seit dem 1. Februar ungarische Produkte gekauft haben, werden einer besonderen Kontrolle unterzogen.

Ein Rinderzüchter in Brasov sagte, er desinfiziere alle Personen und Fahrzeuge, wenn er seinen Hof betritt.

Der Präsident des Rinderzüchterverbandes sagte, die größte Bedrohung gehe jetzt von Ungarn aus, und begrüßte die Entsendung von Veterinärteams durch die rumänische Regierung an die gemeinsame Grenze.

Der Notstand in Ungarn ist vorbei

Der Kampf gegen das Maul- und Klauenseuche-Virus in den infizierten Betrieben ist vorbei, aber die Kontrolle muss weitergehen, sagte der Landwirtschaftsminister auf einer Pressekonferenz in Budapest nach einer Sitzung des Lenkungsausschusses für Tiergesundheit am Samstag.

István Nagy erklärte, dass die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche bisher gestoppt worden sei und es in Ungarn keine neuen Ausbrüche gebe. Die erste Phase des Kampfes gegen das Virus ist nun abgeschlossen.

Der Landwirtschaftsminister erklärte, die letzten Proben seien alle negativ gewesen, aber da das Virus 14 Tage lang inaktiv bleiben könne, sei es weiterhin wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Er versprach, dass die Regierung die Viehzüchter entschädigen und bei der Wiederinbetriebnahme der Betriebe helfen werde, dass der Staat die Löhne der Arbeitnehmer aus dem staatlichen Lohngarantiefonds übernehmen werde und dass die Betriebe ein einjähriges Kreditmoratorium erhalten würden.

Der Generalinspekteur für das Veterinärwesen kündigte an, dass die Tiergesundheitsbehörde ihre Arbeit fortsetzen und die Schließung der betroffenen Betriebe sowie die restriktiven Maßnahmen aufrechterhalten werde.

Szabolcs Pásztor betonte, dass verhindert werden müsse, dass die Tiere in den Betrieben mit Wildtieren in Berührung kommen, wozu auch Zäune gehören. Die Behörde verschärft die Kontrollen im ganzen Land und verhängt harte Strafen für diejenigen, die gegen die Vorschriften verstoßen.