Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Smartphones und Computer, auch aus China, werden von Trumps neuen Zöllen befreit

Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg zum Palm Beach, Florida, Freitag, 11. April 2025.
Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg zum Palm Beach, Florida, Freitag, 11. April 2025. Copyright  AP/JE
Copyright AP/JE
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Smartphones und Computer sowie andere elektronische Geräte und Komponenten, darunter Halbleiter, Solarzellen und Speicherkarten, sollen von Trumps globalen Zöllen ausgenommen werden.

WERBUNG

Die USA machen einen weiteren Rückzieher in ihrem Zollkrieg. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass Smartphones und Computer von Trumps globalen Gegenseitigkeitszöllen ausgenommen werden

In einer Mitteilung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde heißt es, die Ausnahme gelte auch für die auf chinesische Einfuhren erhobenen Zölle in Höhe von 145 % und schließe auch andere elektronische Geräte und Komponenten ein, darunter Halbleiter, Solarzellen und Speicherkarten.

Die Trump-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, die neuen Zölle könnten elektronische Geräte für US-Verbraucher deutlich teurer machen. Es hatten sich bereits Kritik und Proteste gegen Trumps Zoll-Entscheidungen im eigenen Land formiert.

Die Zölle hätten erhebliche Auswirkungen auf amerikanische Tech-Giganten wie Apple. Das Unternehmen hat 90 % seiner iPhone-Produktion und -Montage in China angesiedelt.

Related

Die neue Ausnahmeregelung gilt für Produkte, die ab dem 5. April in die Vereinigten Staaten eingeführt werden.

Den ersten Rückzieher in der US-Zollpolitik erlebte die Welt am Mittwoch. Trump hatte die meisten angekündigten Zollaufschläge vorerst ausgesetzt und eine Pause von 90 Tagen verkündet.

Diese Pause galt allerdings nicht für China. Der Sonderzollsatz gegen China liegt damit bei 145 Prozent. China schlägt als Reaktion auf US-Waren 125 Prozent auf.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare