Verwirrung um Ort der USA-Iran-Atomgespräche: Teheran will Oman statt Rom

Der Iran hat am Dienstag darauf bestanden, dass die nächste Runde der Atomgespräche zwischen Teheran und Washington in Oman stattfinden wird, und hat damit früheren Berichten widersprochen, wonach die Verhandlungen in Rom stattfinden sollen.

Allerdings haben amerikanische Beamte den Ort der Gespräche noch nicht bestätigt.

Am Montag äußerte sich Präsident Donald Trump separat über das Tempo der Atomgespräche. "Ich glaube, sie halten uns hin", sagte er im Oval Office während eines Treffens mit dem Präsidenten von El Salvador.

Nach Angaben einer italienischen Regierungsquelle, die anonym mit The Associated Press sprach, werden die Gespräche am Sonntag in Rom stattfinden.

A worker rides a bicycle in front of the reactor building of the Bushehr nuclear power plant, 26 October, 2010 AP Photo

"Wir haben die Anfrage der interessierten Parteien über Oman erhalten, das als Vermittler fungiert, und wir haben eine positive Antwort gegeben", sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani gegenüber Reportern während einer Reise nach Osaka, Japan.

"Wir sind bereit, wie immer, Treffen zu veranstalten, die zu positiven Ergebnissen führen können, insbesondere in der Nuklearfrage".

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp erklärte bei einem Treffen in Luxemburg ebenfalls, dass die nächsten Gespräche in Rom stattfinden würden. Außerdem soll der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Montag in einem Gespräch mit seinem irakischen Amtskollegen gesagt haben, dass die Gespräche in Rom stattfinden würden, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur berichtet.

Am Dienstag zitierte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA den Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, mit der Aussage, die Gespräche würden nach Oman zurückkehren, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Teheran warnt vor der Entwicklung von Atomwaffen

Die erste Runde der Gespräche über Teherans schnell voranschreitendes Atomprogramm fand am vergangenen Wochenende in Oman statt.

Trump hat wiederholt mit Luftangriffen auf die iranischen Atomanlagen gedroht, falls keine Einigung erzielt wird.

In der Zwischenzeit haben iranische Beamte zunehmend davor gewarnt, dass sie mit ihrem Bestand an Uran, das fast auf Waffenqualität angereichert ist, eine Atomwaffe herstellen könnten.

Trump sagte: "Ich möchte, dass sie eine reiche, große Nation sind", fügte aber hinzu: "Das sind radikalisierte Menschen, und sie können keine Atomwaffe haben."

In der Zwischenzeit bestätigte der Leiter der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen separat, dass er den Iran im Laufe der Woche besuchen werde, möglicherweise um Möglichkeiten zu erörtern, den Zugang der Inspektoren zu den Aktivitäten Teherans zu verbessern.

Der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) aus dem Jahr 2015, der allgemein als Iran-Atomabkommen bekannt ist, wurde als eine der größten diplomatischen Errungenschaften seiner Zeit gepriesen.

Er sah vor, dass Teheran Sanktionserleichterungen für Einschränkungen seines Atomprogramms erhielt.

Doch nur drei Jahre später zog Donald Trump die USA aus dem Abkommen zurück, nannte es einen "schlechten Deal" und behauptete, er könne es selbst besser machen.

Der Rückzug der USA hat das JCPOA zwar nicht vollständig zerstört, aber die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft und es den europäischen Mitgliedern des Abkommens erschwert, es aufrechtzuerhalten.