Abu Dhabi investiert massiv in die Kultur, um den Status als weltweites Kunstzentrum zu festigen.

In einem Exklusivinterview erläutert Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des Department of Culture and Tourism (DCT) Abu Dhabi, die Vision der Stadt – von der Erweiterung des Museums bis zur Einführung der Abu Dhabi Masterpieces Collection.

Diese Initiativen sind darauf ausgerichtet, Kreativität zu fördern und ein globales Publikum mit verschiedenen künstlerischen Hinterlassenschaften in Kontakt zu bringen, um zu informieren und zu inspirieren. Mit der Kultur als Herzstück will sich Abu Dhabi als führendes Land für Kunst und Kulturerbe positionieren.