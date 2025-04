WERBUNG

Neben seiner Tätigkeit als Ingenieur ist Oszkár Nagyapáti seit vielen Jahren ehrenamtlicher Ranger in einer von Dürre heimgesuchten Gegend. Wie viele Tränken er auch grub oder mit Kunststoff auskleidete, früher oder später trockneten sie alle aus. Und so verdursteten Rehe, Elche und Kaninchen zu Dutzenden.

Oszkár hatte genug davon und beschloss zusammen mit einer Handvoll begeisterter Freiwilliger, den zwei Kilometer entfernten Marispuszta-Kanal zu nutzen, in dem das Wasser nahe gelegener Thermalbäder bisher ungenutzt versickerte.

Doch schon bald fanden sich die Wasserfreunde in einem Labyrinth der Bürokratie wieder. Die Behörden misstrauten den Freiwilligen zunächst und fürchteten um die Wasserversorgung der Gegend. Gleichzeitig hatte die öffentliche Hand den Kanal zuvor jahrelang vernachlässigt. Nach vielen Monaten wurde schließlich eine Einigung sowohl mit der Gemeinde Kiskunmajsa als auch mit der Wasserbehörde erzielt.

Nach Erteilung der Genehmigungen wurde ein Damm gebaut. Da die örtlichen Landwirte bei großen Dürreperioden regelmäßig ihre Ernten verloren, waren sie gerne bereit, mit ihren Maschinen behilflich zu sein.

Das Hochwasser hat die Landschaft völlig verändert. Wasservögel sind zurückgekehrt und sogar kleine Fische sind heute im Teich zu finden. Und das Wasser ist so klar, dass sogar die Pferde gerne daraus trinken.

Das überflutete Feld aus der Vogelperspektive. Euronews

Aus der Vogelperspektive ist gut zu sehen, wie grün die normalerweise karge, sandige Landschaft geworden ist. Die Wasserbehörden hatten erwartet, dass der Boden lediglich in nächster Nähe des Damms durchwässert werden würde, aber das war nicht der Fall.

Selbst in der Ferne sind die Bauern jetzt dankbar für eine reichere Ernte. Und alles, was es brauchte, war die Umleitung von überschüssigem Wasser an die richtigen Stellen.