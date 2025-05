USA: Ex-Präsident Joe Biden an Prostatakrebs erkrankt

WERBUNG

Der frühere US-Präsident Joe Biden ist an Prostatakrebs erkrankt. Seine Ärzte stellten am vergangenen Freitag die Diagnose, so das Büro des Demokraten. Die Untersuchungen hatten zudem ergeben, dass die Metastasen sich auf den Knochen ausgebreitet hatten.

"Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht", so sein Büro. "Der Präsident und seine Familie besprechen derzeit mit seinen Ärzten die Behandlungsmöglichkeiten".

Hormonempfindlicher Tumor

Prostatakrebs wird mit einem sogenannten Gleason-Score eingestuft, der auf einer Skala von 1 bis 10 angibt, wie die Krebszellen im Vergleich zu normalen Zellen aussehen. Bidens Büro teilte mit, dass sein Wert bei 9 liege. Seine Form der Krankheit gehöre damit zu den aggressivsten des Krebs.

Wenn Prostatakrebs auf andere Teile des Körpers übergreift, breitet er sich häufig in den Knochen aus. Metastasierter Krebs ist schwieriger zu behandeln als lokal begrenzter Krebs. Medikamente müssten alle Tumore erreichen, um von der Krankheit vollständig zu genesen.

In Bidens Fall scheint eine Hormontherapie mögliche Erfolge zu versprechen. Die für das Wachstum des Prostatakrebs benötigten Hormone werden den Tumoren entzogen.

Genesungswünsche für ehemaligen US-Präsidenten

Viele Politiker übermittelten Biden ihre Genesungswünsche. Präsident Donald Trump schrieb in den sozialen Medien, er sei traurig über die Nachricht: "Wir wünschen Joe eine schnelle und erfolgreiche Genesung".

Barack Obama, ebenfalls früherer US-Präsident, drückte ebenfalls sein Mitgefühl aus. "Wir beten für einen schnelle und vollständige Genesung", schrieb er auf X und sagte, er sei sicher, dass Biden den Krebs überwinden kann.

Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris teilte in den sozialen Medien mit, dass sie ihn in dieser Zeit in den "Herzen und Gebeten ihrer Familie" behalten werde.

"Joe ist ein Kämpfer - und ich weiß, dass er sich dieser Herausforderung mit der gleichen Stärke, Widerstandsfähigkeit und dem gleichen Optimismus stellen wird, die sein Leben und seine Führungsqualitäten immer geprägt haben", schrieb Harris.

Die Gesundheit des 82-jährigen Biden war während seiner Amtszeit als Präsident eine der Hauptsorgen der Wähler. Nach einem katastrophalen Auftritt in einer Debatte im Juni, als er sich um die Wiederwahl bemühte, gab Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit auf. Seine Nachfolgerin Harris verlor gegen Trump.

Manche Online-User warfen Jill Biden vor, ihre öffentliche Rolle als First Lady über das Wohlergehen ihres Mannes zu stellen. Kritiker sagen, sie hätte stärker eingreifen müssen, um eine frühzeitigere medizinische Untersuchung möglich zu machen.

Befürworter der ehemaligen First Lady wehren sich dagegen und bezeichnen die Angriffe als politisch motiviert und ohne Beweise. Mediziner haben darauf hingewiesen, dass Prostatakrebs oft unbemerkt fortschreiten kann und dass die Diagnose in späteren Stadien bei älteren Patienten nicht ungewöhnlich ist.