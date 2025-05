Trump akzeptiert Boeing 747 als Geschenk aus Katar

WERBUNG

Der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Pete Hegseth, hat eine Boeing 747 als Geschenk von Katar angenommen. Präsident Donald Trump wird das Flugzeug möglicherweise als Air Force One nutzen.

Der Sprecher des Pentagon, Sean Parnell, erklärte, das Ministerium werde sich um angemessene Sicherheitsmaßnahmen bemühen, um das Flugzeug für die Nutzung durch den Präsidenten sicherzumachen.

Er erklärte, dass das Flugzeug "in Übereinstimmung mit allen föderalen Regeln und Vorschriften" angenommen wurde.

Als er im Oval Office von Journalisten dazu befragt wurde, antwortete Trump nur: "Sie schenken der Luftwaffe der Vereinigten Staaten einen Jet".

Als das Angebot vor einer Woche zum ersten Mal auftauchte und Fragen über das immens teure Geschenk einer ausländischen Regierung an einen amtierenden Beamten aufkamen, war er gezwungen, es zu verteidigen.

Präsident Donald Trump auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar, 15. Mai 2025 AP Photo

Trump wies die Bedenken zurück und bezeichnete die Idee in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social als fiskalisch klugen Schachzug.

"Die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium ein kostenloses 747-Flugzeug geschenkt bekommt, um die 40 Jahre alte Air Force One vorübergehend in einer sehr öffentlichen und transparenten Transaktion zu ersetzen, stört die korrupten Demokraten so sehr, dass sie darauf bestehen, dass wir den vollen Preis für das Flugzeug zahlen", schrieb Trump.

ABC News berichtete letzte Woche, dass der US-Präsident das Flugzeug bis kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im Januar 2029 als sein Flugzeug nutzen wird.

Der Sender berichtete vor einer Woche, dass Beamte der Regierung eine Analyse erstellt hätten, aus der hervorgehe, dass die Übernahme des Flugzeugs legal sei.

Erkaufter Einfluss?

Nach Bekanntwerden des Geschenks machte sich der Senator Chuck Schumer über Trumps politischen Slogan "America First" lustig: "Nichts sagt 'America First' so sehr wie die Air Force One, die Ihnen von Katar zur Verfügung gestellt wird".

"Das ist nicht nur Bestechung, das ist erstklassiger ausländischer Einfluss mit extra Beinfreiheit", fügte er hinzu.

Andere Gesetzgeber äußerten sich ebenfalls bestürzt und wiesen darauf hin, dass ein Flugzeug, das von einer ausländischen Regierung angeboten wird, ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, wenn es von einem US-Präsidenten genutzt wird.

Die bestehenden Flugzeuge, die als Air Force One eingesetzt werden, sind stark modifiziert und verfügen über Sicherheitsmaßnahmen für den Präsidenten.

Apache-Kampfhubschrauber der katarischen Luftwaffe fliegen über die Air Force One, 15. Mai 2025 AP Photo

Außerdem sind sie mit einer Reihe von Kommunikationssystemen ausgestattet, die es dem Präsidenten ermöglichen, von jedem Ort der Welt aus mit dem Militär in Kontakt zu bleiben und Befehle zu erteilen.

Jordan Libowitz, Kommunikationsdirektor der Interessengruppe Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, bezeichnete ein solches Geschenk als "beispiellos".

"Die Gesamtheit der Geschenke, die ein Präsident während seiner Amtszeit erhält, kommt nicht annähernd an dieses Niveau heran", so Libowitz.

Der Startpreis für eine neue Boeing 747 liegt bei etwa 367 Millionen Dollar (323 Millionen Euro) vor dem Innenausbau, wobei die Luxus-VIP-Modelle für mehr als 600 Millionen Dollar (528 Millionen Euro) verkauft werden.

Der Wert des Flugzeugs, das Katar Trump angeboten hat, wird auf rund 400 Millionen Dollar (352 Millionen Euro) geschätzt, was Trump als "große Geste" bezeichnete.