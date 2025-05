Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington erschossen

WERBUNG

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington sind am Mittwochabend in der Nähe eines jüdischen Museums erschossen worden, wie die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem mitteilte. Der Nachrichtenseite "Jewish Insider" zufolge sagte ein Augenzeugen, dass der mutmaßliche Schütze ein Palästinensertuch getragen habe.

Die Schießerei ereignete sich vor dem Capital Jewish Museum, das nur wenige Schritte von der Außenstelle des FBI in der US-Hauptstadt entfernt liegt. Noem schrieb in einem Beitrag auf X, dass die Tat ermittelt werde und man den "verdorbenen Täter" vor Gericht bringen werde.

Die Polizeichefin von Washington, DC, Pamela Smith, sagte, dass "trotz aller lebensrettenden Maßnahmen beide Opfer ihren Verletzungen erlegen sind".

Sie erklärte laut "Times of Israel", dass beide Opfer eine Veranstaltung im Capital Jewish Museum gemeinsam besucht hätten.

"Vor der Schießerei wurde ein Verdächtiger beobachtet, der vor dem Museum herumlief", sagt sie und fügt hinzu, dass er dann das Feuer auf eine Gruppe von vier Menschen eröffnete und dabei einen Mann und eine Frau tötete.

"Der Verdächtige rief‚ 'Free, free Palestine', während er festgenommen wurde." Es handelt sich offenbar um einen 30-jährigen Mann aus Chicago, Illinois.

Smith sagte: "Das Paar, das heute Abend im Namen von ‚Free Palestine‘ niedergeschossen wurde, war kurz vor der Verlobung“, und fügt hinzu, dass der Mann vergangene Woche einen Ring gekauft hatte, um seiner Freundin nächste Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag zu machen.

US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagte, sie sei zusammen mit der ehemaligen Richterin Jeanine Pirro, die als US-Anwältin in Washington arbeitet, am Tatort gewesen.

Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, bezeichnete die Schießerei als "abscheulichen Akt des antisemitischen Terrorismus".

"Wir sind zuversichtlich, dass die US-Behörden energisch gegen die Verantwortlichen für diesen kriminellen Akt vorgehen werden", sagte Danon in einem Beitrag auf X. "Israel wird weiterhin entschlossen handeln, um seine Bürger und Vertreter zu schützen - überall auf der Welt."

US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Social Media Platform Truth Social: "Diese schrecklichen Morde in Washington, D.C., die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen JETZT ein Ende haben! Hass und Radikalismus haben in den USA keinen Platz. Mein herzliches Beileid an die Familien der Opfer. Es ist so traurig, dass so etwas passieren kann! Gott segne euch alle!"