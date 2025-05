WERBUNG

In einem Posting auf seiner eigenen Plattform Truth Social kündigte der US-Präsident an, dass er ab 1. Juni, also schon in wenigen Tagen, 50-prozentige Zölle auf die europäischen Exporte erheben wolle.

US-Präsident Donald Trump machte seinem Unmut über stagnierende Verhandlungen mit der Europäischen Union Luft.

Die Zölle sollen ab 1.Juni, also bereits in etwas mehr als einer Woche in Kraft treten. Wenn ein Produkt in den USA hergestellt würde, sei es davon ausgenommen, so Trump. Die Europäische Union, so erklärte er ein weiteres Mal, sei „vor allem formiert worden, um die USA wirtschaftlich zu benachteiligen.“ Die Verhandlungen mit der EU würden sich nicht vom Fleck bewegen.

Auch Apple wurde bedroht

Dem Beitrag war eine Drohung mit Importzöllen gegen den US-Technologieriesen Apple vorausgegangen. Apple drohte er mit Zöllen von 25 Prozent.

Apple reiht sich nun neben Amazon, Walmart und anderen großen US-Unternehmen in das Fadenkreuz des Weißen Hauses ein, das versucht, auf die durch Trumps Zölle ausgelöste Unsicherheit und den Inflationsdruck zu reagieren.

„Ich habe Tim Cook von Apple schon vor langer Zeit informiert, dass ich erwarte, dass die in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauften iPhones auch in den USA hergestellt und gebaut werden – nicht in Indien oder anderswo“, schrieb Trump. „Falls das nicht der Fall ist, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 % an die USA zahlen.“

Als Reaktion auf Trumps Zölle gegen China hatte Apple unter CEO Tim Cook geplant, die iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern, um die Lieferketten anzupassen. Dieser Plan wurde für Trump zu einem Ärgernis, das er auch vergangene Woche während seiner Nahostreise thematisierte.

Nach Trumps Beiträgen gaben die Aktien-Futures nach.