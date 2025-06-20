Trump behält Kontrolle über die Nationalgarde in Los Angeles

Ein US-Berufungsgericht hat Präsident Donald Trump erlaubt, die Kontrolle über die Nationalgarde in Los Angeles zu behalten, nachdem der Gouverneur des Bundesstaates Gavin Newsom vor Gericht gegen den Einsatz geklagt hatte.

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Trump hatte die Nationlagarde nach Protesten gegen Razzien bei Einwanderern nach Los Angeles geschickt. Mit der Entscheidung wird das Urteil eines Richters der unteren Instanz aufgehoben, der den Einsatz der Nationalgarde als unrechtmäßig erklärt hatte. Es war erst das zweite Mal, dass die Nationlagarde ohne Zustimmung eines Bundestaates eingesetzt wurde. Das erste Mal war 1965 in Alabama, US-Präsident damals war Lyndon B. Johnson.

Ein dreiköpfiges Gremium des 9. US-Berufungsgerichts kam einstimmig zu dem Schluss, dass Trump rechtmäßig gehandelt hat. Das Gericht stellte fest, dass Präsidenten zwar nicht die uneingeschränkte Befugnis haben, die Kontrolle in einem Bundesstaat zu übernehmen, die Trump-Regierung habe jedoch genügend Beweise vorgelegt, um ihr vorgehen zu begründen, nämlich gewalttätige Handlungen von Demonstranten, so das Gericht.

Eine Frage der Autorität?

Trump feierte die Entscheidung auf seiner Plattform Truth Social und nannte sie einen "großen Sieg". Er schrieb, dass "überall in den Vereinigten Staaten, wenn unsere Städte und unsere Menschen Schutz brauchen, wir diejenigen sind, die ihnen den Schutz geben, wenn die staatliche und lokale Polizei, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage ist, die Arbeit zu erledigen."

Gouverneur Gavin Newsom zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, akzeptiere sie aber. Er begrüßte aber einen anderen Aspekt: "Das Gericht hat zu Recht Trumps Behauptung zurückgewiesen, er könne mit der Nationalgarde machen, was er wolle, ohne sich vor einem Gericht rechtfertigen zu müssen", erklärte Newsom.

"Der Präsident ist kein König und steht nicht über dem Gesetz. Wir werden unsere Anfechtung von Präsident Trumps autoritärem Einsatz von US-Militärsoldaten gegen Bürgerinnen und Bürger vorantreiben."