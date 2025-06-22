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Angst vor Katastrophe: Atombehörde beruft Krisensitzung wegen US-Angriffen ein

DATEI - Auf diesem Dateifoto vom 7. Juni 2021 weht die Flagge der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) am Eingang des Vienna International Center in Wien. (AP-Foto
DATEI - Auf diesem Dateifoto vom 7. Juni 2021 weht die Flagge der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) am Eingang des Vienna International Center in Wien. (AP-Foto Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Sandor Zsiros & Meabh McMahon
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
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Am Freitag, vor den Bombenangriffen der USA, hatte IAEA-Chef Rafael Grossi noch gesagt, dass die Freisetzung von Radioaktivität eine große Gefahr für die iranische Bevölkerung wäre. Jetzt wächst die Sorge.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach den US-Bombenangriffen auf iranische Atomanlagen eine Krisensitzung in ihrem Wiener Hauptquartier einberufen, teilte die Behörde in einem Beitrag auf X mit.

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IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hat seine für Montag geplante Reise nach Brüssel abgesagt, wo er an einem Treffen der EU-Außenminister teilnehmen wollte. Stattdessen wird er in Wien bleiben, wo der Gouverneursrat der IAEO nun zu außerordentlichen Gesprächen über die Lage zusammenkommt.

Über Nacht haben US-Flugzeuge mehrere iranische Atomanlagen bombardiert, darunter Natanz, Isfahan und Fordow. Das iranische Zentrum für nukleare Sicherheit teilte mit, dass nach den Bombardierungen keine radioaktiven Freisetzungen festgestellt worden seien.

"Es besteht keine Gefahr für die Anwohner der genannten Anlagen", hieß es in einer Erklärung. Die IAEA bestätigte in einem Beitrag auf X, dass kein Anstieg der Strahlungswerte außerhalb des Geländes gemeldet wurden.

Costa beunruhigt über Entwicklungen

Dennoch wächst die Sorge, dass es durch Bobardierungen von Nuklearanlagen im Iran zu Katastrophen kommen kann. Kurz nach den Angriffen veröffentlichte EU-Ratspräsident Antonio Costa eine Erklärung auf X, in der er die nukleare Sicherheit hervorhob. "Ich rufe alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und das Völkerrecht und die nukleare Sicherheit zu respektieren", so Costa.

Unterdessen hat der Iran nach den Angriffen der USA nun das Recht, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten. Das sagte der Leiter des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im iranischen Parlament Abbas Golroo gegenüber der Tasnim News Agency, einer halboffiziellen Nachrichtenagentur im Iran, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden verbunden ist. Der Vertrag zielt darauf ab, die Verbreitung von Atomwaffen zu begrenzen.

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