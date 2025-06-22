Nach den US-Militärschlägen gegen iranische Atomanlagen beschäftigt die Weltpolitik dieser Tage vor allem die Frage, wie eine Antwort des Regimes darauf aussehen wird.

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Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, erklärte noch am 19. Juni gegenüber Euronews, dass Teheran die USA angreifen werde, wenn Washington „die roten Linien überschreitet“.

Seit dem US-Angriff auf seine Atomanlagen am 22. Juni hat der Iran seine Drohung nicht wahr gemacht und stattdessen seine militärische Antwort auf Israel gerichtet, das am 13. Juni sein Atomprogramm angegriffen hatte.

Iranische Vertreter haben jedoch ihre Vergeltungsdrohungen gegen die USA noch einmal verschärft. „Herr Trump, der Spieler, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden“, so Ebrahim Zolfaqari, ein Sprecher des zentralen iranischen Militärhauptquartiers Khatam al-Anbiya, in einer aufgezeichneten Videoerklärung.

Trump zwischen "Regimewechsel" und Diplomatie

Kurz nach den US-Angriffen warnte Präsident Trump die iranische Führung, dass es an der Zeit sei, Frieden zu schließen. „Wenn sie das nicht tun, werden künftige Angriffe weitaus größer sein“, sagte er am Samstag in einer Ansprache aus dem Weißen Haus. Am folgenden Tag warb er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social für einen „Regimewechsel“ im Iran.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten bereits am Sonntag, dass die Herkunft des US-Flugzeugs "identifiziert worden sei und überwacht werde", und betonten, die amerikanischen Stützpunkte in der Region seien "keine Quelle der Stärke, sondern ein Punkt erhöhter Verwundbarkeit".

Irans Stellvertreter im Jemen, die Huthis, erklärten ebenfalls am Samstag, sie würden US-Schiffe im Roten Meer angreifen, wenn Washington sich an einem Angriff gegen den Iran in Zusammenarbeit mit Israel beteilige.

"Wir werden US-Schiffe und Kriegsschiffe im Roten Meer angreifen, wenn Washington sich an einem Angriff auf den Iran beteiligt", sagte der Militärsprecher der Gruppe, Yahya Saree, in einer von der Presseabteilung der Gruppe veröffentlichten Erklärung.

Die USA haben Zehntausende von Truppen im Nahen Osten stationiert, unter anderem auf ständigen Stützpunkten in Kuwait, Bahrain, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, den arabischen Golfstaaten, die direkt gegenüber dem Iran am Persischen Golf liegen - und viel näher als Israel.

Diese Stützpunkte verfügen über eine hochentwickelte Luftabwehr, hätten aber eine viel kürzere Vorwarnzeit vor Raketenwellen oder Schwärmen von bewaffneten Drohnen. Es hängt auch viel von der Anzahl der Drohnen und Raketen ab, die bei einem möglichen Angriff eingesetzt werden. Selbst Israel, das mehrere hundert Kilometer weiter entfernt ist, war nicht in der Lage, den gesamten Beschuss zu stoppen.

Normalerweise sind rund 30.000 Soldaten im Nahen Osten stationiert. Nach Angaben eines US-Beamten und der Nachrichtenagentur AP befinden sich derzeit etwa 40.000 Soldaten in der Region.

Diese Zahl stieg im Oktober letzten Jahres auf 43.000, als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran sowie auf die ständigen Angriffe auf Handels- und Militärschiffe im Roten Meer durch die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen.

Nach dem 13. Juni, als Israel erstmals den Iran angriff, um dessen Programm zur Anreicherung von Atomwaffen zu stoppen, begannen die US-Streitkräfte in der Region, in Erwartung möglicher Angriffe und zum Schutz des Personals im Falle einer groß angelegten Reaktion Teherans Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, darunter auch das freiwillige Verlassen von Militärstützpunkten durch Angehörige.

US-Ziele inmitten eskalierender Spannungen gefährdet

Die US-Truppen im gesamten Nahen Osten sind in höchster Alarmbereitschaft, auch weil in der Vergangenheit US-Interessen in der Region angegriffen wurden. Ein Unterschied zu früheren Angriffen und Drohungen besteht jedoch darin, dass die Fähigkeiten der iranischen Stellvertreter Hisbollah und Hamas viel schwächer sind, seit Israel sie nach Oktober 2023 dezimiert hat. Außerdem verfügt der Iran über Raketen, einschließlich ballistischer Raketen, aber aufgrund der westlichen Sanktionen kaum über Luftstreitkräfte.

Der Luftwaffenstützpunkt Al-Asad im Westen Iraks, der größte US-Stützpunkt in diesem Land, ist ein häufiges Ziel.

Nach der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch die USA im Jahr 2020 feuerte der Iran 16 Raketen auf amerikanische Stützpunkte im Irak ab. 11 davon trafen Al-Asad und verletzten Dutzende. Die Angriffe wurden fortgesetzt, und erst im August wurde der Stützpunkt mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Im Januar 2024 wurden bei einem Drohnenangriff auf Tower 22, einen kleinen US-Außenposten in Jordanien nahe der syrischen Grenze, drei amerikanische Soldaten getötet.

Der Drohnenangriff war der erste tödliche Angriff auf US-Streitkräfte seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023. US-Beamte machten den Islamischen Widerstand im Irak für den Angriff verantwortlich, eine Koalition von Milizen, die vom Iran unterstützt werden, darunter Kataib Hisbollah.

In Bahrain operiert die 5. Flotte der US-Marine mit rund 8.000 Mann. In Katar befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, das vorgeschobene Hauptquartier des US-Zentralkommandos, das bis zu 10.000 Soldaten aufnehmen kann.

Camp Buehring, Ali al-Salem und al-Dhafra sind weitere wichtige Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die diplomatischen Vertretungen der USA im Irak und in Israel haben ebenfalls mit der Evakuierung ihres Personals begonnen. Offizielle Stellen warnen, dass neben Militärstützpunkten auch Botschaften angegriffen werden könnten.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte auf X, dass "der Schutz der US-Streitkräfte unsere oberste Priorität ist", und kündigte die Entsendung zusätzlicher Truppen an, um die regionalen Verteidigungskräfte zu verstärken.

Camp Buehring, Ali al-Salem und al-Dhafra sind ebenfalls wichtige Luftstützpunkte in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die diplomatischen Vertretungen der USA im Irak und in Israel haben ebenfalls mit der Evakuierung ihres Personals begonnen. Offizielle Stellen warnen, dass neben Militärstützpunkten auch Botschaften angegriffen werden könnten.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte auf X, dass der Schutz der US-Streitkräfte oberste Priorität habe, und kündigte die Entsendung zusätzlicher Truppen zur Verstärkung der regionalen Verteidigung an.

Unkonventionelle Mittel und Terroranschläge

Der Iran könnte auch amerikanische und israelische Interessen im Nahen Osten und darüber hinaus ins Visier nehmen und zu Terroranschlägen greifen. Die Islamische Republik ist seit langem dafür bekannt, dass sie entweder direkt oder über ihre Stellvertreter auf Terrorismus setzt.

Sie hat auch Verbindungen zu Al-Qaida, vor allem wegen des gemeinsamen Hasses auf die USA, aber nicht wegen nachgewiesener gemeinsamer terroristischer Ziele. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sogenannte einsame Terrorakte vom Iran gesponsert oder inspiriert werden könnten, da dies nicht sein Modus Operandi ist - zumindest bisher. Hier ist eine Zeitleiste der vergangenen Terroranschläge: