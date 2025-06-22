Codename "Midnight Hammer" - USA greifen in Israel-Iran-Krieg ein

Unter dem Codenamen "Midnight Hammer" (Mitternachtshammer) hat das US-Militär einen Angriff auf iranische Atomanlagen durchgeführt. Nach Angaben von US-Generalstabschef Dan Caine kamen dabei sieben B-2-Tarnkappenbomber zum Einsatz, die insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben vom Typ GBU-57 abwarfen. Diese Informationen gab Caine auf einer Pressekonferenz bekannt.

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Der Angriff der USA war ein riskanter Schachzug, um einen langjährigen Feind zu schwächen.

US-Präsident Trump teilte auf seinem Account auf Truth Social mit, dass eine "volle Ladung Bomben" auf die Atomanlagen in Fordow, Natanz und Isfahan abgeworfen wurde. "Gratulation an unsere großen amerikanischen Krieger", sagte Trump und fügte hinzu, dass es nun "Zeit für Frieden" sei.

Stunden später erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass die Zeit der Diplomatie vorbei sei und sein Land das Recht habe, sich zu verteidigen, da die USA "eine sehr große rote Linie überschritten" hätten.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden erklärte daraufhin, dass der Austausch von Raketen- und Drohnenangriffen zwischen dem Iran und Israel, der seit vergangenem Freitag andauert, das Potenzial habe, zu einem ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten zu eskalieren.

Iran greift als Reaktion Israel an und beantragt Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats

Der Iran hat indes eine Welle von Angriffen auf Israel gestartet. Am frühen Sonntagmorgen sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom 16 Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auch Israel hat erneut den Iran angegriffen. Die Luftwaffe führe "eine Reihe von Angriffen auf militärische Ziele" aus, erklärte die Armee am Sonntagmorgen im Onlinedienst X. Nach Medienangaben in Israel soll es mehr als 10 Einschläge gegeben haben und ein mehrstöckiges Gebäude soll getroffen worden sein. Irans staatlicher Rundfunk berichtete von etwa 30 auf Israel abgefeuerten Raketen.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN) hat laut iranischer Medien eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Es gehe darum, die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran zu verurteilen. Es handele sich um eine "grundlose und vorsätzlich geplante Aggression".

US-Bunkerbomben eingesetzt

Am Samstag befanden sich offenbar mehrere US-B-2-Bomber in der Luft und flogen von den USA aus in Richtung Westen. B-2-Bomber sind die einzigen Flugzeuge, die die größeren Bunkerbomben tragen können.

Die unterirdische iranische Urananreicherungsanlage Fordo gilt - abgesehen von einem Angriff vor Ort oder gar einem Atomschlag - als unerreichbar für alle außer amerikanischen Bunkerbomben.

Sowohl amerikanische als auch israelische Beamte erklärten, dass amerikanische Tarnkappenbomber und eine 30.000 Pfund schwere Bunkerbuster-Bombe die beste Chance bieten, stark befestigte Anlagen zu zerstören, die mit dem iranischen Atomprogramm in Verbindung stehen und tief unter der Erde liegen.

Man geht davon aus, dass die "Bunkerbuster-Bomben" vom Typ GBU-57 bis zu 61 Meter unter die Oberfläche vordringen können, bevor sie explodieren. Sie können nacheinander abgeworfen werden und bohren sich mit jeder Explosion tiefer und tiefer.

Die Bombe wurde vom Hersteller Boeing im Auftrag des US-Militärs speziell für Ziele entwickelt, die tief unter Felsgestein, dicken Erdschichten oder Beton liegen.

Trump erklärte in einer Ansprache an die Nation im Weißen Haus, die wichtigsten iranischen Atomanlagen seien "vollständig und in vollem Umfang ausgelöscht".

Die iranische Atomenergie-Organisation bestätigte die Angriffe auf die Anlagen in Fordo, Isfahan und Natanz, betonte jedoch, dass das iranische Atomprogramm nicht gestoppt werde. Sowohl der Iran als auch die UN-Atomaufsichtsbehörde erklärten, dass es nach den Angriffen keine unmittelbaren Anzeichen für eine radioaktive Verseuchung in der Umgebung der drei Standorte gegeben habe.

Der Iran hatte zuvor Vergeltung angekündigt, falls sich die USA dem israelischen Angriff anschließen sollten. Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei warnte am Mittwoch die USA, dass Angriffe auf sein Land "zu irreparablen Schäden für sie führen" würden.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat auf einer morgendlichen Pressekonferenz (Ortszeit) den Angriff auf Irans zentrale Atomanlagen gelobt und dem US-Militär höchste Anerkennung ausgesprochen. Das US-Militär sei "die stärkste Streitkraft, die die Welt je gesehen hat". Präsident Trump sei fest entschlossen: "Er strebt Frieden an – doch jede Vergeltung wird mit ungleich größerer Härte beantwortet werden als vergangene Nacht."

Der Iran solle diese Warnung ernst nehmen. Die Vereinigten Staaten strebten keinen Krieg an, würden jedoch konsequent reagieren, sollten sie selbst oder ihre Verbündeten bedroht werden.

Spaltung des US-Kongresses über Iran-Angriff

Präsident Trumps Bombardierung der drei Standorte im Iran löste im Kongress schnell eine Debatte über seine Befugnis zur Durchführung der Angriffe aus. Die Republikaner lobten Trump für sein entschlossenes Handeln, während viele Demokraten warnten, er hätte die Zustimmung des Kongresses einholen sollen.

„Gut gemacht, Präsident Trump“, schrieb Senator Lindsey Graham aus South Carolina auf X. Senatorin Katie Britt aus Alabama nannte die Bombardierungen "stark und chirurgisch". Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Streitkräfte, Roger Wicker aus Mississippi, sagte, Trump habe "eine bewusste - und richtige - Entscheidung getroffen, um die existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime zu beseitigen."

"Dies war ein großes Wagnis von Präsident Trump, und niemand weiß, ob es sich auszahlen wird", sagte Senator Jack Reed aus Rhode Island, der führende Demokrat im Streitkräfteausschuss des Senats.

Die Spaltung des US-Kongresses spiegelte eine bereits aufgewirbelte Debatte über die Fähigkeit des Präsidenten wider, eine so folgenschwere Aktion ohne die Ermächtigung des Repräsentantenhauses und des Senats zur Anwendung militärischer Gewalt durchzuführen. Trump ist zwar nicht der erste US-Präsident, der einen Alleingang unternimmt, aber seine expansive Nutzung der präsidialen Macht warf sofort die Frage auf, was als Nächstes kommt und ob er die Grenzen seiner Autorität überschreitet.

Kritik im US-Senat: "Angriffe verfassungswidrig"

Die Demokraten und einige Republikaner bezeichneten die Angriffe als verfassungswidrig und forderten weitere Informationen in einem geheimen Rahmen. Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer aus New York, sagte nach Angaben eines Sprechers, er habe nur eine "oberflächliche Benachrichtigung" ohne jegliche Details erhalten.

"Keinem Präsidenten sollte es erlaubt sein, diese Nation einseitig mit unberechenbaren Drohungen und ohne Strategie in einen so folgenreichen Krieg zu führen", sagte Schumer in einer Erklärung. „Der rücksichtslosen Terrorkampagne des Irans, seinen nuklearen Ambitionen und seiner regionalen Aggression entgegenzutreten, erfordert Stärke, Entschlossenheit und strategische Klarheit.“

Der Führer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, sagte, dass Trump "das Land über seine Absichten in die Irre geführt hat, es versäumt hat, eine Ermächtigung des Kongresses für den Einsatz militärischer Gewalt einzuholen und riskiert, dass die USA in einen potenziell katastrophalen Krieg im Nahen Osten verwickelt werden."

Wird sich dieser Krieg ausweiten?

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, wurden nach Angaben von mit der Situation vertrauten Personen, denen Anonymität gewährt wurde, am Samstag vor den Streiks informiert. Thune sagte am Samstagabend: "Während wir heute Abend Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass eine Atomwaffe für den Iran unerreichbar bleibt, stehe ich an der Seite von Präsident Trump und bete für die amerikanischen Truppen und das Personal, das in Gefahr ist.

Der Iran ist ein enger Verbündeter Russlands und hat das Land aktiv in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützt, indem er es mit Kampfdrohnen belieferte. Irans Außenminister Araghchi sagte, er werde sofort nach Moskau fliegen, um sich mit Präsident Wladimir Putin zu treffen "und unsere Positionen zu koordinieren".

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und unsere Journalisten arbeiten an weiteren Updates.