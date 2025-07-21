Jet stürzt in eine Schule in Bangladesch: mindestens 16 Tote

Der Jet stürzte auf das Gelände einer Schule in Dhaka. Gerade, als die Schüler Prüfungen ablegten.
Ein Trainingsflugzeug der bangladeschischen Luftwaffe ist in der Stadt Dhaka auf ein Schulgelände gestürzt. Mindestens 16 Menschen sind gestorben. Es gab mehrere Verletzte, wie das Militär und ein Feuerwehrmann mitteilten.
Das Militär in Bangladesch bestätigte, dass das abgestürzte Flugzeug vom Typ F-7 BGI der Luftwaffe angehörte. Der Jet stürzte auf das Gelände der Milestone School and College in Dhakas Stadtteil Uttara, wo die Schüler Prüfungen ablegten und den regulären Unterricht besuchten.
Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Feuer und Rauch aus der Absturzstelle aufstiegen.
Ein Arzt des Nationalen Instituts für Verbrennungen und plastische Chirurgie teilte Reportern mit, dass mehr als 50 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die bengalischsprachige Tageszeitung Prothom Alo berichtete, dass es sich vor allem um Schüler handelte, die Brandverletzungen erlitten hatten. Eltern und Verwandte gerieten in Panik.
Rafiqa Taha, eine Schülerin der Schule, die zum Zeitpunkt des Unglücks nicht anwesend war, teilte der AP telefonisch mit, dass die Milestone School and College rund 2.000 Schüler*innen hat, von der Grundschule bis zur Klasse 12.
"Ich hatte schreckliche Angst, als ich die Videos im Fernsehen sah", sagte die 16-jährige Schülerin. "Mein Gott! Das ist meine Schule."