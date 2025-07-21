Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Jet stürzt in eine Schule in Bangladesch: mindestens 16 Tote

Feuerwehrleute überprüfen das Wrack eines Trainingsflugzeugs der Bangladesh Air Force, das auf ein Schulgelände in Dhaka gestürzt ist, 21. Juli 2025
Feuerwehrleute überprüfen das Wrack eines Trainingsflugzeugs der Bangladesh Air Force, das auf ein Schulgelände in Dhaka gestürzt ist, 21. Juli 2025 Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Gavin Blackburn
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Der Jet stürzte auf das Gelände einer Schule in Dhaka. Gerade, als die Schüler Prüfungen ablegten.

Ein Trainingsflugzeug der bangladeschischen Luftwaffe ist in der Stadt Dhaka auf ein Schulgelände gestürzt. Mindestens 16 Menschen sind gestorben. Es gab mehrere Verletzte, wie das Militär und ein Feuerwehrmann mitteilten.

Das Militär in Bangladesch bestätigte, dass das abgestürzte Flugzeug vom Typ F-7 BGI der Luftwaffe angehörte. Der Jet stürzte auf das Gelände der Milestone School and College in Dhakas Stadtteil Uttara, wo die Schüler Prüfungen ablegten und den regulären Unterricht besuchten.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Feuer und Rauch aus der Absturzstelle aufstiegen.

Related

Ein Arzt des Nationalen Instituts für Verbrennungen und plastische Chirurgie teilte Reportern mit, dass mehr als 50 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die bengalischsprachige Tageszeitung Prothom Alo berichtete, dass es sich vor allem um Schüler handelte, die Brandverletzungen erlitten hatten. Eltern und Verwandte gerieten in Panik.

Rafiqa Taha, eine Schülerin der Schule, die zum Zeitpunkt des Unglücks nicht anwesend war, teilte der AP telefonisch mit, dass die Milestone School and College rund 2.000 Schüler*innen hat, von der Grundschule bis zur Klasse 12.

"Ich hatte schreckliche Angst, als ich die Videos im Fernsehen sah", sagte die 16-jährige Schülerin. "Mein Gott! Das ist meine Schule."

Weitere Quellen • AP

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Drei Tote, aber 568 Überlebende nach Brand auf Fähre in Indonesien

Frachtflugzeug rutscht in Hongkong von Landebahn, zwei Flughafenarbeiter tot

Notlandung wegen Kollision mit einem Vogel: Wie hoch ist das Risiko?