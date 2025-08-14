WERBUNG

Die italienische Regierung hat am Mittwochabend 114 palästinensische Evakuierte aus dem Gazastreifen empfangen, darunter 31 Kinder, die medizinische Hilfe benötigen.

"Wir werden die Zivilbevölkerung in Gaza weiterhin unterstützen und uns für den Frieden einsetzen", schrieb der italienische Außenminister Antonio Tajani in einem Beitrag auf X.

"Kinder sind ein Symbol der Hoffnung und der Zukunft: ihre Versorgung und medizinische Hilfe zu gewährleisten, ist eine Pflicht."

"Für uns ist es wichtig, das palästinensische Volk weiterhin zu unterstützen", sagte Tajani vor Reportern, als er die Familien in Rom empfing. "Es ist wichtig für uns, denen zu helfen, die leiden, und diejenigen zu behandeln, die in unserem Land in Not sind."

Die italienische Luftwaffe flog die Menschen mit drei C-130-Frachtflugzeugen aus der südlichen Stadt Eilat in Israel ein.

Eines der Flugzeuge mit sechs Patienten und 22 ihrer Angehörigen landete auf dem Militärflughafen von Rom.

Die anderen landeten in Pisa und Mailand mit 12 bzw. 13 jungen Patienten an Bord.

Die Palästinenser wurden dann mit Krankenwagen in verschiedene Kliniken gebracht. Nach Angaben des italienischen Außenministeriums handelt es sich bei den Kindern um schwer verletzte Kinder mit Amputationen oder schweren angeborenen Krankheiten.

Seit Januar 2024 hat Italien 14 medizinische Evakuierungen durchgeführt. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat das südeuropäische Land fast 1.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen evakuiert, darunter auch solche, die zur Familienzusammenführung gekommen sind.

Netanjahu ruft erneut zur "freiwilligen Migration" auf

Unterdessen erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, er wolle die Vision von US-Präsident Donald Trump verwirklichen, einen Großteil der über 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens durch "freiwillige Migration" umzusiedeln, was Kritiker als ethnische Säuberung bezeichnen.

"Gebt ihnen die Möglichkeit, zu gehen. Zunächst aus den Kampfgebieten, aber auch aus dem Gazastreifen, wenn sie das wollen", sagte Netanjahu in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem israelischen Fernsehsender i24, in dem es um die geplante Offensive in Gebieten ging, zu denen auch Gaza-Stadt gehört, wo Hunderttausende von Vertriebenen Schutz suchen.

"Wir vertreiben sie nicht, sondern ihnen erlauben, zu gehen", fügte er hinzu.

Zuvor hatten die Palästinensische Autonomiebehörde und arabische Länder Netanjahus Äußerung gegenüber i24 News verurteilt, er "hänge sehr" an der Vision eines "Großisrael".

Netanjahu ging nicht näher darauf ein, aber die Befürworter dieser Idee glauben, dass Israel nicht nur das besetzte Westjordanland, sondern auch Teile der Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien kontrollieren sollte.

Die Bemühungen um eine Wiederbelebung der Waffenstillstandsgespräche sind wieder aufgenommen worden, nachdem sie im letzten Monat offenbar gescheitert waren. Israel hat nicht vor, ein Verhandlungsteam zu den Gesprächen in Kairo zu entsenden, sagte Netanjahus Büro.