Kyjiwer EU-Botschafter: Europa steht fest an der Seite der Ukraine

Als Russland seine großangelegte Invasion im Februar 2022 auf die Ukraine startete, haben viele erwartet, dass das Land schnell fallen würde.

Mehr als drei Jahre nach Beginn des Krieges ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August erneut ein bemerkenswerter Meilenstein für das Land und ein weiteres Zeichen für seine Bereitschaft und seinen Willen, für seine Unabhängigkeit zu kämpfen.

Während der diplomatische Prozess zur Beendigung des russischen Krieges auf Hochtouren läuft, hat sich Europa bei einem Treffen mit Donald Trump am Montag in einem "außergewöhnlichen Format" hinter Wolodymyr Selenskyj gestellt, sagte der Leiter der ukrainischen Mission bei der EU, Wsewolod Tschenzow, in einem Interview mit Euronews.

"Der Besuch und die Zusammensetzung der europäischen Delegation waren ein außergewöhnliches Format, mit dem die EU einerseits ihre Einigkeit, aber auch ihre Unterstützung für die Ukraine in diesem kritischen Moment demonstrierte“, sagte er und verwies darauf, dass das Treffen in der Urlaubszeit stattfand.

Der Leiter der Mission der Ukraine bei der EU, Wsewolod Tschenzow, im Gespräch mit Sasha Vakulina von Euronews. Euronews

"Alle mussten ihren Urlaub unterbrechen, um persönlich nach Washington zu reisen, und was nicht weniger wichtig ist, ist, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich bemüht hat, diesen Besuch zu koordinieren".

Der nächste Schritt im diplomatischen Prozess zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine soll ein Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin sein.

Es ist unklar, ob Donald Trump bei diesem ersten Treffen anwesend sein wird oder ob er sich den beiden Präsidenten nach ihren bilateralen Gesprächen anschließen wird.

Nach dem Besuch im Weißen Haus am Montag ist auch unklar, ob auch die europäischen Staats- und Regierungschefs am Verhandlungstisch teilnehmen werden.

Der derzeitige Prozess ist "dynamisch"

Tschenzow erklärte gegenüber Euronews, dass der derzeitige Prozess "ziemlich dynamisch" sei und er hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauern werde, bis das nächste Treffen organisiert werde.

"Wir sollten keine anderen Szenarien ausschließen, auch nicht die Teilnahme der europäischen Seite, aber wichtig ist, dass die EU und Europa im Allgemeinen, denn wir sprechen auch über Großbritannien, anwesend sind".

Er ist überzeugt, dass "die Position der Europäischen Union von der Ukraine und auch von den USA mit Sicherheit berücksichtigt wird. Das ist also das Wichtigste."

Können die USA der Ukraine helfen, der EU beizutreten?

Bei der Begrüßung von Wolodymyr Selenskyj in Brüssel vor der Abreise nach Washington sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die EU werde "den Weg der Ukraine zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union weiterhin unterstützen. Dies ist auch eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine."

Wsewolod Tschentschow sagt, es sei auch eine Sicherheitsgarantie für Europa, dass die EU schon jetzt stärkt, auch wenn die Ukraine noch ein Kandidat ist.

"Das neue Programm, das SAFE (Security Action for Europe) heißt, ist offen für die Ukraine, was bedeutet, dass es der Ukraine hilft, sich selbst zu verteidigen, dass es der Ukraine hilft, ihr Potenzial zu nutzen, ihren militärisch-industriellen Komplex, ihre moderne Militärtechnologie, das wird definitiv der Ukraine helfen, aber auch in Zukunft wird es Europa helfen, sich selbst zu verteidigen."

"Wir betonen die Notwendigkeit, den Beitrittsprozess voranzutreiben, alles zu tun, was möglich ist, um diesen Stillstand zu überwinden und auch alle bilateralen Probleme mit den Mitgliedsstaaten zu lösen, die entstehen könnten", sagte Tschentschow.

Europäische Staats- und Regierungschefs bei einer multilateralen Ukraine-Konferenz im Weißen Haus, 18. August 2025 AP Photo

"Es ist normal, dass die Mitgliedsstaaten versuchen, bilaterale Probleme zu lösen und den Erweiterungsprozess als Druckmittel zu nutzen. Wir sind bereit zu reden, wir sind bereit zu arbeiten, und das tun wir auch. Aber wir wollen keine Zeit verlieren. Und wenn wir noch offene Fragen in Bezug auf nationale Minderheiten oder Handel oder sektorale Zusammenarbeit haben, werden wir diese Fragen in den entsprechenden Clustern angehen", ergänzt er.

Ungarn hat sich stets gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen. Das Veto von Ministerpräsident Viktor Orbán gegen einen Beitritt geht auf den Juli 2024 zurück, als Ungarn die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft übernahm.

Aber auch nach dem Ende der ungarischen Ratspräsidentschaft hat Budapest wiederholt sein Veto gegen jeden Schritt Kyjiws auf dem Weg zur vollen EU-Mitgliedschaft eingelegt.

Soldaten üben militärische Fertigkeiten auf einem Übungsgelände in der Nähe von Charkiw, 19. August 2025 AP Photo

Bloomberg berichtete in dieser Woche, dass ein unerwarteter Vorstoß zur Überwindung dieser Blockade aus Washington kommen könnte.

Donald Trump soll Orbán am Montag angerufen haben, um ihn von einem Beitritt der Ukraine zur EU zu überzeugen.

Wsewolod Tschentschow sagte, Kyjiw sei bereit für die nächsten Schritte im EU-Beitrittsprozess und begrüße jede Hilfe auf dem Weg dorthin, auch von außerhalb der EU.

"Wenn die USA oder andere Länder außerhalb der EU bereit sind zu helfen, ihr politisches Gewicht einzusetzen und auch ihre persönlichen Kontakte zu nutzen, begrüßen wir diese Unterstützung", sagte er.

"Es ist wichtig, diese Frage als ein Element des Friedensprozesses zu betrachten. Und deshalb ist es logisch, wenn Donald Trump, der diesen Friedensprozess anführt, sich an der Lösung dieses Problems beteiligt", schloss Tschentschow.