Zehntausende Israelis demonstrierten wie jeden Samstag in Tel Aviv und forderten die Regierung auf, den Krieg zu beenden und eine Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln zu treffen. Netanjahu steht unter wachsendem Druck, ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen zu erreichen, bevor die israelische Armee ihre Operationen zur Einnahme von Gaza-Stadt beginnt.

Rechtsextreme Politiker in Netanjahus Regierungskoalition sind jedoch strikt gegen ein Abkommen mit der Hamas. Medien berichten, dass der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich den Angehörigen der Geiseln mitgeteilt hat, er werde die Koalition verlassen, falls der israelische Ministerpräsident einem Waffenstillstand zustimmt.

Gleichzeitig schlug Israels Oppositionsführer, Benny Gantz, Netanjahu die Bildung einer sechsmonatigen Übergangsregierung vor, "um die Geiseln freizukaufen". Rechtsextreme Parteien sollen dabei außen vor bleiben.

"Die Zeit ist reif für eine Regierung zur Befreiung der Geiseln, die das Militär unterstützt und zeitlich befristet sein wird. Innerhalb von sechs Monaten werden wir diese beiden Punkte abschließen und zu Wahlen übergehen", sagte Gantz.

"Wenn Netanjahu nicht zustimmt, dann wissen wir, dass wir alles getan haben", betonte Gantz. Vergangenes Jahr war Gantz wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu als Verteidigungsminister zurückgetreten. Gantz ist Vorsitzender des liberal-konservativen Bündnisses Blau-Weiß.

Beobachtern zufolge ist es unwahrscheinlich, dass der israelische Premierminister diesen Vorschlag annehmen wird.

Gantz erklärte, dass die Regierung ihre Arbeit mit einer Einigung über die Rückführung der rund 50 Geiseln beginnen wird, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, von denen man annimmt, dass 20 noch am Leben sind.

"Es ist die Pflicht unseres Staates, das Leben von Juden und allen Bürgern zu retten. Jede Geisel, die in Gefahr ist, zu sterben, könnte unser Sohn, unsere Tochter sein", so Gantz.

Die ultraorthodoxen Parteien hatten im Juli die Regierungskoalition verlassen, so dass Netanjahu ohne absolute Mehrheit in der Knesset dasteht und auf seine rechtsextremen Verbündeten angewiesen ist, die jedoch jede Vereinbarung mit der Hamas ablehnen und für die Fortsetzung des Krieges eintreten.