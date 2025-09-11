In der Nacht vom 9. auf den 10. September wurde der polnische Luftraum wiederholt verletzt, unter anderem durch russische Shahed-Drohnen.

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Nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk wurden mindestens 19 Verletzungen registriert, doch wie er - gemeinsam mit dem polnischen Staatspräsidenten Karol Nawrocki und dem Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz - versicherte, "haben alle Verfahren ordnungsgemäß funktioniert". Der Regierungschef schätzte außerdem ein, dass Polen seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie näher an einem offenen Konflikt war.

Der Vorfall fällt mit den russisch-belarussischen Militärübungen Sapad-2025 zusammen, die in unmittelbarer Nähe der polnischen Grenze stattfinden. Es handelt sich um den ersten derart massiven Test der polnischen Luftabwehr seit Beginn des großangelegten Krieges in der Ukraine.

"Es war eine kombinierte hybride Aktion".

Generalleutnant der Reserve Jaroslaw Gromadzinski, der die Entwicklung der Situation in Echtzeit (in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch) beobachtete, wies auf ein charakteristisches Element der Operation hin - die Koordinierung von physischen Angriffen mit einer Desinformationskampagne.

"Ich war die ganze Nacht wach. Ab 2 Uhr morgens gab es eine intensive Desinformationskampagne von verschiedenen Trollen, die die Information verbreiteten, dass die Drohnen angeblich bereits in der Nähe von Ciechanów (97 km von Warschau entfernt) angekommen seien. Es handelte sich eindeutig um eine kombinierte Aktion: der Shahed-Schlag und die Aktivität in den Medien", erklärt der ehemalige Kommandeur des Eurokorps.

Seiner Ansicht nach beweist dies, dass es sich um eine eindeutige Provokation handelt - die Russen testeten die polnischen Reaktionsmöglichkeiten und Reaktionszeiten. "Das Feuer wurde am Morgen gelöscht, was bedeutet, dass unsere Dienste begonnen haben, gegenzusteuern. Das war ein großer Test für unsere Fähigkeiten", fügt er in einem Interview mit Euronews hinzu.

Hat Polen diesen Test bestanden?

Im Großen und Ganzen bewertet der General die polnische Reaktion positiv, insbesondere die mutige Entscheidung, den Luftraum für den zivilen Verkehr zu sperren und NATO-Kräfte einzusetzen.

"Ich unterstütze die Entscheidung, Militärflugzeuge in den Luftraum zu lassen, von ganzem Herzen, denn dadurch wurde die Bedrohung beseitigt. Das Wichtigste ist, dass es sich nicht nur um unsere Flugzeuge handelte, sondern um alliierte Flugzeuge, die im Rahmen ihres Dienstes in Polen stationiert sind. Das hat die Stärke der NATO gezeigt". - unterstreicht Gromadzinski.

Das, so der Offizier, sei im Moment aber nicht das Wichtigste.

"Für mich ist es nicht wichtig, dass wir diese Drohnen zerstört haben - das sollten wir zweifellos tun. Einverstanden. Aber das Wichtigste ist jetzt, was die polnische Diplomatie und die Verbündeten tun werden", warnte er in einem Interview mit Euronews. - Ohne eine entschlossene Antwort des gesamten Bündnisses "wird dies die russische Seite ermutigen, und wir werden immer öfter und tiefer in unserem Land Drohnen haben".

Generalleutnant der polnischen Armee, Jaroslaw Gromadzinski Archiwum prywatne

Washingtons Schweigen "irritiert die Ohren

Während der US-Botschafter bei der NATO, Matthew Whitaker, seine Bereitschaft bekräftigt hat, "jeden Zentimeter des NATO-Territoriums" zu verteidigen, schweigen das Weiße Haus, das Außenministerium und das Pentagon zu den Verstößen. Der ehemalige polnische Botschafter in den USA, Marek Magierowski, bezeichnete dies in einem Meinungsbeitrag für Wirtualna Polska als "ohrenbetäubendes Schweigen".

General Gromadzinski erwartet eine koordinierte Antwort. "Die Verbündeten müssen sich hinter den Kulissen über alles einig sein und dann mit einer Stimme eine Erklärung abgeben. Darin liegt die Stärke unserer Diplomatie - werden wir alle überzeugen, insbesondere die USA, eine radikale Antwort zu geben?" - sagt der Experte.

Dabei geht es nicht nur um militärische Maßnahmen, sondern "um die Verschärfung von Sanktionen, Blockaden, vielleicht die Schließung des Luftraums über Kaliningrad oder um Konsequenzen für Länder, die mit Russland zusammenarbeiten. Das ist der Punkt, an dem das gesamte Maßnahmenpaket geschnürt wird" - sagt der Euronews-Befragte.

"Mit einer Kanone auf eine Fliege schießen".

Kritisch beurteilt der ehemalige Kommandeur der US-Bodentruppen in Europa, General Ben Hodges, den Einsatz modernster Kampfjets für den Drohnenkrieg. "Die NATO/USEUCOM muss die seit langem benötigten Luftverteidigungsübungen im gesamten Einsatzgebiet durchführen. Der Einsatz von F-35 und F-22 gegen Drohnen zeigt, dass wir noch nicht vorbereitet sind", schrieb er auf Plattform X.

General Gromadzinski stimmt dem voll und ganz zu."Das ist wie mit einer Kanone auf eine Fliege zu schießen. Wir sollten ein mehrschichtiges Luftverteidigungssystem aufbauen, das in der niedrigsten Höhe sowohl kinetische als auch Störsysteme berücksichtigt", erklärt er.

Es ist wichtig, die Eigenschaften von Drohnen zu kennen: Die Analyse von Geschwindigkeit, Flugbahn, Reichweite und Manövrierfähigkeit ist entscheidend für eine wirksame Verteidigung. "Drohnen lassen sich nicht nur ausschalten, auch eine kinetische Eliminierung ist wichtig.

Eine Lücke in der Verteidigung

Das Problem der Verteidigung gegen Drohnen wurde vor zwei Jahren deutlich, als die Ukraine begann, sie massenhaft einzusetzen. "Alle Länder entdeckten, dass sie eine Lücke in dieser unteren Verteidigungsschicht hatten. Deshalb wurden heute Flugzeuge eingesetzt, obwohl wir keine andere Wahl hatten", räumt General Gromadzinski ein.

"Idealerweise sollten wir Aufklärungselemente auf allen Ebenen entlang der Grenze einsetzen. Die hohe Raketenobergrenze ist das, was wir planen, die mittlere haben wir, aber die unterste haben wir verloren", diagnostiziert der Experte.

Seiner Meinung nach wird die Systemintegration der Schlüssel sein.

"Diese höhere Raketenobergrenze ist komplizierter und wir haben sie bei der Konstruktion unseres mehrschichtigen Systems gleich mit eingeplant, aber wir haben diese unterste Stufe verloren. Heute muss ein Aufklärungssystem zur Drohnenbekämpfung kurzfristig auf dieser untersten Ebene aufgebaut werden. Es muss aber in das Hauptsystem integriert werden, damit wir das Ziel und das so genannte Targeting identifizieren können und angeben können, welches Ziel wir mit welchen Mitteln zerstören".

Mangel an strategischer Kommunikation

General Gromadzinski plädiert dafür, in dieser angespannten Situation Experten zu vertrauen und nicht den Influencern im Internet. Er weist auch auf einen weiteren Nachholbedarf in der Verteidigungsstruktur des Landes und ein weiteres Problem hin - das Informationschaos im Krisenfall.

"Wir haben nicht so etwas wie STRATCOM, also eine strategische Kommunikation auf Regierungsebene. Heute hat eine lokale Polizeistation über den Fund einer Drohne informiert. So etwas sollte es nicht geben", kritisiert er. - Es sollte zentralisierte Informationen geben, um Fake News zu vermeiden. Der Bürger sollte wissen, dass er nur aus dieser Quelle Informationen erhält. Das ist ein Informationskrieg, in dem Russland wirklich gut ist."