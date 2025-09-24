WERBUNG

Eine palästinensische medizinische Hilfsorganisation hat am Dienstag mitgeteilt, Israel habe ihr wichtigstes Gesundheitszentrum in Gaza-Stadt zerstört. Zuvor hatte die israelische Armee angeordnet, das Gebäude zu evakuieren. Ein israelischer Angriff habe das sechsstöckige Gebäude im zentralen Samer-Viertel in Schutt und Asche gelegt, so die Palestinian Medical Relief Society.

Das Zentrum war eine der wichtigsten Einrichtungen in der Stadt, die Blutspenden und -tests, Traumabehandlung, Krebsmedizin und die Behandlung chronischer Krankheiten anbietet. Das israelische Militär (IDF) gab keine Stellungnahme ab.

Mehrere Krankenhäuser im vom Hunger geplagten Gazastreifen mussten ihre Arbeit wegen der Bodenoperation der israelischen Streitkräfte bereits einstellen.

Israel: Hamas nutze Krankenhäuser für militärische Zwecke

Israel beschuldigt die Hamas, medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser für militärische Zwecke zu nutzen. Dies könnte dazu führen, dass sie ihren Schutzstatus nach internationalem Recht verlieren. Doch die IDF haben oft nur wenige oder gar keine Beweise für eine nennenswerte militärische Präsenz vorgelegt.

Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße bei Wadi Gaza, 23. September 2025 AP Photo

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Ghebreyesus, die mit der Hilfsorganisation zusammenarbeitet, verurteilte den Angriff: "Die Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen müssen aufhören. Die sinnlose Gewalt muss aufhören. Waffenstillstand!" schrieb Ghebreyesus auf X.

Die Palestinian Medical Relief Society teilte mit, dass ein weiteres ihrer Zentren beschädigt und von israelischen Truppen umstellt wurde und dass ein drittes Zentrum bei einem weiteren Angriff zerstört wurde.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hatte zuvor mitgeteilt, dass das Al-Rantisi Kinderkrankenhaus und das spezialisierte Augenkrankenhaus wegen der nahen israelischen Militäroperationen geschlossen werden mussten.

Korridor für Verletzte gefordert

Mehrere westliche Länder forderten Israel auf, einen Korridor für verletzte und kranke Palästinenser im Gazastreifen wiederherzustellen, damit diese in Ost-Jerusalem und im Westjordanland behandelt werden können, und die Beschränkungen für die Einfuhr medizinischer Güter in den Gazastreifen aufzuheben.

Die Erklärung wurde von 24 Ländern, darunter Kanada, Frankreich und Deutschland, unterzeichnet und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel wegen des Ausmaßes und der humanitären Auswirkungen des Krieges in Gaza zunehmend in der Kritik steht.

Israel hat in der vergangenen Woche eine neue Bodenoffensive gestartet, um Gaza-Stadt, die größte Stadt des Küstengebiets, zu besetzen, die bereits durch frühere Angriffe und Bombardierungen schwer beschädigt wurde.

Nach israelischen Angaben zielt die Operation darauf ab, die Hamas zur Kapitulation und zur Rückgabe der verbleibenden 48 Geiseln zu zwingen, die während des Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt wurden. Israel geht davon aus, dass etwa 20 der Geiseln noch am Leben sind.

Die weltweit führende Autorität für Ernährungskrisen IPC erklärte im August, dass die israelische Blockade und die laufende Offensive bereits zu einer Hungersnot in Gaza-Stadt geführt haben.

Eine Luftaufnahme von Rafah im südlichen Gazastreifen, 20. Januar 2025 AP Photo

Mehr als 300.000 Menschen sind in den letzten Wochen aus Gaza-City geflohen, da Israel die Bevölkerung aufgefordert hat, in den Süden des Landes zu ziehen. Nach Angaben von UN- und Hilfsorganisationen sind jedoch schätzungsweise 700.000 Menschen geblieben. Viele fliehende Palästinenser wissen nicht wohin, sie sagen, kein Ort im Gazastreifen sei mehr sicher.

Israel schränkt die Lebensmittelhilfen für die Menschen in Gaza weiterhin ein. Es gibt auch kaum Treibstoff, so dass es sehr teuer ist, Gaza-Stadt in Fahrzeugen zu verlassen.

Der Krieg begann, nachdem militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angriffen und etwa 1.200 Menschen töteten, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Hamas nahm 251 Menschen als Geiseln, aber die meisten der Gefangenen wurden im Rahmen früherer Waffenstillstände und anderer Vereinbarungen freigelassen.

Bei der anschließenden israelischen Offensive wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bis heute mehr als 65 000 Palästinenser getötet und noch weit mehr Menschen verletzt, vor allem Frauen und Kinder, wobei die Zahlen nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheiden.

Die Zahlen des Ministeriums werden von der UNO und vielen unabhängigen Experten als die zuverlässigste Schätzung der Kriegsopfer angesehen.