Machtkampf in Gaza: Mindestens 32 Tote bei Razzia der Hamas

Nur wenige Tage nach Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas wurden in Gaza-Stadt mindestens 32 Menschen bei einer Razzia der Hamas getötet, die die Gruppe als "gefährliche Bande" bezeichnete.

Die Hamas nannte zwar nicht ihr Ziel in Gaza-Stadt, doch mehreren Medienberichten zufolge setzte sie bis zu 2.000 ihrer Kämpfer gegen den Doghmush-Clan ein, den sie als einen ihrer Hauptkonkurrenten im Gazastreifen betrachtet, und verhaftete und verletzte Dutzende.

Sechs Hamas-Kämpfer sollen bei der Operation gefallen sein. Euronews konnte bislang die Berichte über die Opfer nicht unabhängig bestätigen.

Seit dem Waffenstillstand hat das von der Hamas geführte Innenministerium seine Einheiten - einigen Schätzungen zufolge könnten es bis zu 7.000 Soldaten sein - im gesamten Gazastreifen eingesetzt, um Gesetzlosigkeit und ein Machtvakuum zu verhindern.

Mehrere Berichte und Quellen vor Ort, mit denen Euronews gesprochen hat, haben jedoch erklärt, dass die Hamas, die Israel in den nachfolgenden Phasen des Waffenstillstandsabkommens entwaffnet und aufgelöst sehen will, in den letzten Tagen Rache an ihren Rivalen und denjenigen, die sich ihr offen widersetzen, genommen hat, da sie nach einem Weg sucht, an der Macht zu bleiben.

Am 4. Oktober schickte die Gruppe ihre Nukhba-Elitetruppen nach Khan Younis, um die Familie Al-Majayda anzugreifen und eine Person zu verhaften, die sie als "Kollaborateur" bezeichnet.

Anderen Berichten zufolge - die schwer zu verifizieren sind - wurde bei der Operation auch die Sahm- oder Pfeil-Einheit eingesetzt, die von Palästinensern und internationalen Organisationen beschuldigt wird, in der Vergangenheit durch außergerichtliche Tötungen und Schläge gegen Kritiker der Hamas vorzugehen.

Bei den anschließenden Kämpfen, die Berichten zufolge damit endeten, dass Al-Majayda-Mitglieder den Angriff zurückschlugen, gab es auf beiden Seiten Opfer.

Darüber hinaus hat die Gruppe die Festnahme des Anführers der so genannten Volkskräfte, Yasser Abu Shabab, angestrebt, den sie ebenfalls wiederholt der Kollaboration mit Israel beschuldigte. Der Aufenthaltsort von Abu Shabab ist unbekannt.

Rafah, wo sich die Volkskräfte von Abu Shabab befinden, steht weiterhin unter israelischer Militärkontrolle, und Israel hat der Gruppe Waffen und Ausrüstung zur Verfügung gestellt, wie Euronews im Juli exklusiv berichtete .

Die Hamas hat in der Vergangenheit mit direkten Attentaten auf Mitglieder der Volkskräfte reagiert und trotz monatelanger israelischer Militärschläge eine Machtdemonstration gegen potenzielle rivalisierende Organisationen unternommen.

"Die Hamas hat über 50 unserer Freiwilligen getötet, darunter auch Mitglieder der Familie von Kommandant Yasser, während wir Hilfskonvois bewachten", sagte der Sprecher der Volkskräfte damals zu Euronews.

Der 20-Punkte-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump lässt viele heikle Fragen offen, darunter die Frage, ob die Hamas die Waffen niederlegen soll. Die Hamas weigert sich, dies zu tun und will sicherstellen, dass Israel seine Truppen vollständig aus dem Gazastreifen abzieht.

Bislang hat sich das israelische Militär aus einem Großteil von Gaza-Stadt, der südlichen Stadt Khan Younis und anderen Gebieten zurückgezogen.

Auch die künftige Verwaltung des Gazastreifens bleibt unklar. Der US-Plan sieht vor, dass ein internationales Gremium das Gebiet verwaltet und palästinensische Technokraten beaufsichtigt, die die täglichen Angelegenheiten regeln sollen. Die Hamas hat erklärt, dass die Regierung des Gazastreifens unter den Palästinensern ausgearbeitet werden sollte.

Der Plan sieht auch eine internationale Sicherheitstruppe unter arabischer Führung im Gazastreifen vor, die von Ägypten und Jordanien ausgebildete palästinensische Polizisten unterstützt. Die israelischen Streitkräfte sollen die Gebiete verlassen, während diese Kräfte eingesetzt werden. Etwa 200 US-Soldaten sind derzeit in Israel, um den Waffenstillstand zu überwachen.