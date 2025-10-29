Der Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist von Hindernissen gesäumt, und doch versuchen derzeit 10 Länder, diesen Weg zu beschreiten.

Die Aufgabe mag einfach erscheinen: Ein Land in Europa mit stabilen politischen Institutionen und einer funktionierenden Wirtschaft kann einen Antrag auf Beitritt zur EU stellen. Wenn es sich dem EU-Recht anpasst und den Beitrittsprozess erfolgreich durchlaufen hat, wird es schließlich Vollmitglied.

In jeder Phase müssen jedoch alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen, um weiter voranzukommen, und das ist oft der Punkt, an dem der Fortschritt ins Stocken gerät.

Beispiel Kosovo: Das Land reichte seinen Antrag im Dezember 2022 ein. Der Prozess wurde blockiert, weil fünf EU-Staaten - Zypern, Spanien, Griechenland, Rumänien und die Slowakei - das Kosovo nicht als souveränen Staat anerkennen und es daher nicht als offizielles Kandidatenland gilt.

Offizielle Beitrittskandidaten müssen das gesamte EU-Recht - Vorschriften und Normen, den so genannten gemeinschaftlichen Besitzstand - im Rahmen eines strukturierten Prozesses in ihr nationales Recht übernehmen.

Seit der Überarbeitung der Beitrittsmethodik im Jahr 2020 ist das EU-Recht in 35 thematische Kapitel gegliedert, die in sechs "Clustern" zusammengefasst sind.

Cluster von Verhandlungskapiteln European Commission

Die Kapitel über die Grundrechte sind die ersten, die eröffnet werden, und die letzten, die abgeschlossen werden. Eine Arbeitsgruppe der Kommission verhandelt mit dem Beitrittskandidaten und prüft, inwieweit seine Rechtsvorschriften mit den EU-Standards übereinstimmen. Kapitel können nur durch einstimmigen Beschluss geschlossen werden, und alle Kapitel müssen abgeschlossen sein, bevor die nächste Phase beginnt.

Die Türkei stellt einen Sonderfall dar. Das Land ist seit 37 Jahren Beitrittskandidat und hat Verhandlungskapitel eröffnet, die jedoch seit 2018 eingefroren sind, weil Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine Tendenz zum Autoritarismus erkennen lässt.

Ist Europa schuld an dem langsamen Tempo?

Die Beitrittskandidaten sehen das sicherlich so. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama sagte: "Albanien ist Estragon, die Europäische Union ist Samuel Beckett."

Zselyke Csaky, Senior Research Fellow am Centre for European Reform, ist jedoch der Meinung, dass "beide Seiten die Initiative ergreifen müssen". Viele sehen die Erweiterung als eine rein politische Entscheidung, erklärt die Expertin, aber "es gibt eine Menge technischer Arbeit, die getan werden muss."

Auch in den Balkanländern geht es nur langsam voran, vor allem bei der Umsetzung. "Es gibt eine riesige Menge an EU-Rechtsvorschriften, die sie annehmen und in die Praxis umsetzen müssen - es ist sehr schwer, das zu beschleunigen".

Dazu kommt, dass "einige von ihnen ihre eigenen Probleme im Inland haben und die Reform nicht vorantreiben und sogar bei einigen bereits eröffneten Kapiteln einen Rückschritt machen."

Der albanische Regierungschef Edi Rama bei EU-Gesprächen in Luxemburg, 15. Oktober 2024 AP Photo

Csaky sagte Euronews, sie erwarte wenig tatsächliche Verbesserungen in Bereichen wie der Bekämpfung der Korruption oder der Verbesserung der Medienfreiheit im kommenden Erweiterungspaket, der jährlichen Bewertung des Fortschritts durch die Europäische Kommission, die nächste Woche vorgestellt wird.

Der letzte Bericht, der im Herbst 2024 veröffentlicht wurde, stellte zum Beispiel fest, dass "Serbien im Bereich der Reform der öffentlichen Verwaltung mäßig vorbereitet ist und insgesamt keine Fortschritte gemacht wurden."

Bezüglich der Meinungsfreiheit in Albanien heißt es in dem Bericht: "Keine Fortschritte während des Berichtszeitraums. Die Unabhängigkeit und der Pluralismus der Medien wurden weiterhin durch die hohe Marktkonzentration, die Überschneidung von geschäftlichen und politischen Interessen, die mangelnde Transparenz der Finanzierungsquellen, die hohe Konzentration des Medienbesitzes, die Einschüchterung und die prekären Arbeitsbedingungen für Journalisten beeinträchtigt."

Aus der Sackgasse herauskommen

Seit 2020 hat die Europäische Kommission einen neuen "schrittweisen" Ansatz formuliert, der es den Kandidatenländern ermöglicht, der EU schrittweise beizutreten. Dazu gehören die Teilnahme an Erasmus+-Austauschprogrammen, der teilweise Zugang zum Binnenmarkt und die Freigabe von EU-Mitteln - alles unter bestimmten Bedingungen.

Dies trägt zwar dazu bei, die Beitrittskandidaten bei der Stange zu halten und bietet greifbare Meilensteine, doch Florent Marciacq, Forscher am Französischen Institut für Internationale Beziehungen (IFRI), warnt davor, dass dadurch eine transaktionale Beziehung geschaffen wird, die "in gewisser Weise ihre Loyalität erkauft. Aber was passiert in diesem Fall mit den Idealen der vollen Gleichheit als Staat und als Mitglied?"

Er kritisiert auch den Mangel an Klarheit und stellt fest, dass es für die europäischen Bürger und Bürgerinnen immer schwieriger wird, die Erweiterung zu verstehen, wenn unklar ist, wer Mitglied ist und wer nicht.

Ein weiteres Problem ist der Entscheidungsfindungsprozess der EU, bei dem alle Mitgliedsstaaten zustimmen müssen, ob ein Kandidat den Anforderungen entspricht. In einem Bericht des Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel heißt es: "Diese Praxis ist äußerst schwerfällig, da verschiedene Mitgliedstaaten gelegentlich ihr Veto gegen vorgeschlagene Entscheidungen einlegen, manchmal aus Gründen, die mit dem Beitrittsprozess überhaupt nichts zu tun haben."

Nordmazedonien, seit 2004 Beitrittskandidat und nun in der Pole-Position für den Beitritt, wurde lange Zeit durch ein griechisches Veto blockiert, das bis 2018 wegen des Namens des Landes - Republik Mazedonien - und der Ansprüche auf das Erbe des alten Mazedonien aufrechterhalten wurde.

Ab 2020 blockierte auch Bulgarien die Verhandlungen aufgrund des Status der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien und der Weigerung Sofias, die mazedonische Sprache anzuerkennen. Im Juni 2022 wurde eine Einigung erzielt, und die Verhandlungen gehen - langsam - weiter...

