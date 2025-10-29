Bei einer groß angelegten Razzia gegen eine Drogenhändlerbande in Rio de Janeiro kam es am Dienstag zu Schießereien, bei denen mindestens 60 Verdächtige und vier Polizeibeamte ums Leben kamen, so die Beamten.

Die Operation, an der Beamte in Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen teilnahmen, richtete sich nach Angaben der Polizei gegen das berüchtigte Rote Kommando in den weitläufigen Favelas Complexo de Alemao und Penha.

Mindestens 81 Verdächtige wurden verhaftet, 93 Gewehre und mehr als eine halbe Tonne Drogen beschlagnahmt, teilte die Regierung des Bundesstaates mit und fügte hinzu, dass die Getöteten "Widerstand gegen die Polizei leisteten".

Die Operation war eine der gewalttätigsten in der jüngeren Geschichte Brasiliens, und Menschenrechtsorganisationen forderten eine Untersuchung der Todesfälle.

Nach Angaben des Gouverneurs von Rio, Claudio Castro, wurden bei der massiven Razzia, die er als die größte Operation dieser Art in der Geschichte der Stadt bezeichnete, 60 kriminelle Verdächtige "neutralisiert".

Die Zivilpolizei von Rio teilte auf X mit, dass vier Beamte bei dem Einsatz am Dienstag ums Leben kamen. "Die feigen Angriffe von Kriminellen auf unsere Beamten werden nicht ungestraft bleiben", hieß es.

Eine unbekannte Anzahl von Menschen wurde bei der Operation am Dienstag verletzt, die nach Angaben der Polizei nach einem Jahr der Ermittlungen gegen die kriminelle Gruppe durchgeführt wurde.

Worum ging es bei der Razzia?

Die aus den Gefängnissen Rios hervorgegangene kriminelle Bande Red Command hat in den letzten Jahren ihre Kontrolle über die Favelas ausgebaut.

Der Bande wird vorgeworfen, mit harten Drogen zu handeln, und die Polizei von Rio berichtete, dass bei der Razzia Dutzende von Waffen und mehr als 200 kg Kokain gefunden wurden.

Die Polizeiaktion vom Dienstag ähnelte zwar früheren Einsätzen, doch ihr Ausmaß war beispiellos, so Luis Flavio Sapori, Soziologe und Experte für öffentliche Sicherheit an der Päpstlichen Katholischen Universität von Minas Gerais.

"Was bei der heutigen Operation anders ist, ist das Ausmaß der Opfer. Es handelt sich um Kriegszahlen", sagte er.

Sapori zufolge sind diese Art von Operationen ineffizient, da sie nicht die Drahtzieher, sondern eher Untergebene treffen, die später ersetzt werden können.

Als Reaktion auf die Razzia blockierten mutmaßliche Bandenmitglieder Straßen im Norden und Südosten Rios, wie lokale Medien berichteten.

Mindestens 70 Busse wurden beschlagnahmt, um bei den Blockaden eingesetzt zu werden, und verursachten erhebliche Schäden, so die städtische Busorganisation Rio Onibus.

Menschenrechtsgruppen verurteilen die Gewalt

Die Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen zeigte sich unterdessen "entsetzt" über den tödlichen Polizeieinsatz, forderte wirksame Ermittlungen und erinnerte die Behörden an ihre Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsgesetzen.

César Muñoz, Direktor von Human Rights Watch in Brasilien, nannte die Ereignisse vom Dienstag eine "große Tragödie" und eine "Katastrophe".

"Die Staatsanwaltschaft muss ihre eigenen Ermittlungen einleiten und die Umstände jedes einzelnen Todesfalls aufklären", sagte Muñoz in einer Erklärung.

Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie Feuer und Rauch aus den beiden Favelas aufstiegen und Schüsse ertönten.

Das Bildungsministerium der Stadt erklärte, dass 46 Schulen in den beiden Vierteln geschlossen wurden, und die nahe gelegene Bundesuniversität von Rio de Janeiro sagte den Abendunterricht ab und forderte die Menschen auf dem Campus auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Rio ist seit Jahrzehnten Schauplatz von tödlichen Polizeirazzien. Im März 2005 wurden in Rios Baixada Fluminense 29 Menschen getötet, im Mai 2021 waren es 28 in der Favela Jacarezinho.