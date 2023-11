Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat davor gewarnt, dass der Konflikt im Nahen Osten zwischen der Hamas und Israel die Inflation in die Höhe treiben könnte, während die Zentralbanken weiter um deren Eindämmung kämpfen.

Während einer Medienkonferenz in Brüssel sagte Alfred Kammer, der Direktor der europäischen Abteilung des IWF, in seiner Eröffnungsrede, dass die Inflation nach oben überraschen könnte.

"Der Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen hat sich bereits auf die Energiepreise ausgewirkt, was die Inflation in Europa allgemein ankurbeln könnte", sagte er auf der Tagung, die zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Berichts des IWF über die regionalen Wirtschaftsaussichten für Europa stattfand.

Euronews bat Herrn Kammer, die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen, auch auf die Öl- und Gaspreise in Europa, näher zu erläutern.

"Die anfänglichen Auswirkungen auf die Ölpreise haben sich nun vollständig umgekehrt. Wir haben einen Anstieg der Erdgaspreise um 10 % erlebt. Der Konflikt hatte bisher nur begrenzte Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften, was die Preise betrifft, und die weiteren Auswirkungen werden von der Dauer und Intensität des Nahostkonflikts abhängen", sagte er.

"Wenn er so weitergeht, wie wir sehen, werden die Auswirkungen auf Europa begrenzt bleiben. Auf der Preisseite bei den Energiepreisen hat sich etwas getan, aber nicht auf dramatische Weise", fügte er hinzu.

Bei Redaktionsschluss lag der Preis für Rohöl der Sorte Brent um 3,05 % niedriger bei 82 $ pro Barrel, während der Preis für Rohöl aus den USA um 3,17 % auf 78 $ pro Barrel sank und damit weit von den 100 $-Niveaus entfernt war, die im Februar und März 2022 nach Beginn des Ukraine-Russland-Konflikts erreicht wurden.

Von den Anlegern werden die Entwicklungen aufgrund der Auswirkungen potenziell steigender Ölpreise auf die Inflationsbekämpfung weiterhin sorgfältig beobachtet.

"Flaches Wachstum" im Jahr 2023 und "schwacher Aufschwung" im Jahr 2024

Während des Treffens in Brüssel wurde Herr Kammer auch auf die Möglichkeit einer technischen Rezession in der Eurozone angesprochen.

"Unsere Projektionen gehen nicht von einer Rezession in der Eurozone aus. Wir sehen ein flaches Wachstum im Jahr 2023 und eine schwache Erholung im Jahr 2024".

Er wies auch darauf hin, dass der Kontinent die COVID-19-Pandemie überwunden und den kriegsbedingten Energieschock besser als erwartet verkraftet hat.

"Das Wachstum verlangsamt sich in diesem Jahr, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Zentralbanken die Zinssätze angehoben haben, um die hohe Inflation zu bekämpfen, die durch die Energie- und Lebensmittelpreisschocks ausgelöst wurde. Die Inflationsbekämpfung war erfolgreich, und es wird nicht erwartet, dass die meisten europäischen Länder in eine Rezession abrutschen", sagte er.

Kammer wies auf Hindernisse für das Wirtschaftswachstum hin, darunter die geoökonomische Fragmentierung und die hohen Energiepreise.

"Diese kommen zu den bereits bestehenden Problemen hinzu, die sich aus einem geringen Produktivitätswachstum und einer alternden Erwerbsbevölkerung ergeben. Der grüne und der digitale Wandel stellen zusätzliche Herausforderungen dar. All dies kommt hinzu, da die fiskalischen Puffer aufgebraucht sind", fügte er hinzu.

Regionaler Wirtschaftsausblick für Europa

Diese Herausforderungen bilden die Hauptthemen des neuen regionalen Wirtschaftsausblicks des IWF für Europa, der am Mittwoch, den 8. November veröffentlicht wurde.

"Der Ausblick für Europa ist eine weiche Landung, wobei die Inflation allmählich zurückgeht. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum in der Region insgesamt von 2,7 % im letzten Jahr auf 1,3 % im Jahr 2023 verlangsamt und sich 2024 auf 1,5 % verbessert. Innerhalb der fortgeschrittenen europäischen Volkswirtschaften werden sich die dienstleistungsorientierten Volkswirtschaften schneller erholen als diejenigen mit einem relativ großen verarbeitenden Gewerbe, die mit einer geringen Auslandsnachfrage konfrontiert und stärker von den hohen Energiepreisen abhängig sind", so der IWF-Bericht.

Auch die europäischen Schwellenländer werden dem Bericht zufolge im Jahr 2024 einen leichten Aufschwung erleben. Das Ausmaß wird jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein, abhängig von der Energieintensität der Produktion, der Ausrichtung des Dienstleistungssektors und, insbesondere für die östlichsten Länder, der Störung der Handelsbeziehungen mit Russland.

In dem Bericht wird auch hervorgehoben, dass sich die Geldpolitik dem Ende des Straffungszyklus nähert und für 2023 eine moderate Haushaltskonsolidierung prognostiziert wird, die sich 2024 beschleunigt.

"Obwohl eine robuste US-Wirtschaft eine wichtige Stütze für die globale Nachfrage ist, stellen eine schwächere Konjunktur in China, zusätzliche Rohstoffpreisschocks und das Auftreten von Risiken für die Finanzstabilität wichtige Abwärtsrisiken für das Wachstum dar. Die straffere Geldpolitik hat die Kreditkosten in die Höhe getrieben und die Bilanzen von Haushalten und Unternehmen geschwächt. Auch wenn die Kapitalpuffer der Banken gesund sind, könnten sie in einem ungünstigen Szenario unter Druck geraten".

Darüber hinaus sagte der IWF, dass die prognostizierte Erholung der Realeinkommen und die "immer noch starken Arbeitsmärkte" das Tempo der Disinflation verlangsamen werden - und fügte hinzu, dass die meisten Länder die Inflationsziele voraussichtlich nicht vor 2025 erreichen werden.

"Anhaltende Nominallohnzuwächse, die über den Inflations- und Produktivitätswachstumsraten liegen, sind ein Hauptrisiko für die Disinflation (Bezeichnung für eine Situation, in der die Inflationsraten im Zeitverlauf zwar sinken, aber immer noch über null liegen. Fallen die Inflationsraten unter null, wird die Disinflation zur Deflation), insbesondere in den europäischen Schwellenländern. Die Inflation könnte sich verfestigen, was eine zusätzliche Straffung der Politik erforderlich machen und möglicherweise zu einer Stagflation (Stagflation hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes, da die Preise steigen, aber die Wirtschaft nicht wächst. Wenn es nicht behoben wird, kann es zu einer Rezession führen, da Unternehmen ihre Produktion und Investitionen reduzieren, wodurch weniger Arbeitsplätze geschaffen werden) führen könnte", heißt es in dem Bericht weiter.