Hohe Lebenshaltungskosten: Warum leiden Singles besonders darunter?

Von den Wohn- bis zu den Reisekosten haben Singles höhere Kosten zu tragen als Paare oder Familien. Laut der anerkannten Ehe- und Familientherapeutin Sophie Cress könnten die Auswirkungen der Singles-Steuer weit über die finanzielle Belastung hinausgehen.

Die Krise der Lebenshaltungskosten, die derzeit in Europa herrscht, betrifft die meisten Menschen auf die eine oder andere Weise - aber Singles sind möglicherweise am stärksten betroffen.

Nach Angaben des Finanz- und Versicherungsunternehmens Ocean Finance zahlen Alleinstehende in Großbritannien jedes Jahr etwa 3.195,24 £ (3.739,8 €) für Mieten, Hypotheken, Versorgungsleistungen und mehr.

Alleinstehende in Europa sind in den letzten Jahren mit unverhältnismäßig höheren Kosten konfrontiert worden als Paare oder Familien. Dies hat zur Entstehung des Begriffs "Singles Tax" geführt, der auch als "Single Penalty" bekannt ist und sich auf alle zusätzlichen Kosten bezieht, die auf Menschen zukommen, die nicht in einer Partnerschaft leben.

Dies zeigt sich in fast allen Bereichen, von Hypotheken und Rechnungen bis hin zu Reisen und Freizeitaktivitäten, insbesondere bei Alleinstehenden ohne Kinder.

Nach Angaben von Eurostat ist die Zahl der Einpersonenhaushalte ohne Kinder in der EU von 2009 bis 2022 um 30,7 % gestiegen. Die kleinsten Haushalte gab es in Litauen, Estland, Dänemark und Finnland, während die größten in Kroatien, der Slowakei und Griechenland zu finden waren.

Eurostat hob ferner hervor, dass im Jahr 2022 der häufigste Haushaltstyp in der EU die Single-Haushalte mit rund 71,9 Millionen Erwachsenen sein werden.

"Die Singles-Steuer kann Folgen haben, die über Geldangelegenheiten hinausgehen und sich auf die Beziehungen und die Entscheidungsfindung der Menschen auswirken. Die zunehmende Zahl von Menschen, die aus finanziellen Gründen in einer Beziehung bleiben, zeigt den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Druck, dem Alleinstehende ausgesetzt sind.

"Viele stellen sich die Frage, ob sie es sich finanziell und emotional leisten können, in einer Welt, in der die Kosten für ein Alleinleben exorbitant hoch erscheinen, allein zu sein".

"Die Singles-Steuer kann dazu führen, dass sie sich gesellschaftlich isoliert und stigmatisiert fühlen. Dies liegt daran, dass die Gesellschaft dazu neigt, romantischen Partnerschaften und Familieneinheiten mehr Wert beizumessen, wodurch sich Alleinstehende ausgegrenzt fühlen.

"Dies kann dazu führen, dass sich diese Menschen unzulänglich oder unwürdig fühlen, da die Norm besagt, dass Glück und Erfüllung vor allem in romantischen Beziehungen zu finden sind", so Cress.

Welche Ausgaben sind von der Single-Steuer am stärksten betroffen?

In einer Krise der Lebenshaltungskosten haben Singles möglicherweise Schwierigkeiten, Mieten und Hypotheken allein zu bezahlen, insbesondere in teuren Städten wie London. Dies hat auch dazu geführt, dass Menschen, die sich in unglücklichen oder ungesunden Beziehungen befinden, zweimal darüber nachdenken, ob sie sich trennen sollen, da sie sich nicht sicher sind, ob sie ihren Lebensunterhalt allein bestreiten können.

In vielen Fällen sind Banken und andere Finanzinstitute auch weniger erpicht darauf, Kredite und Hypotheken an Alleinstehende zu vergeben, selbst wenn diese über stabile, gut bezahlte Arbeitsplätze und eine angemessene Anzahlung für die Hypothek verfügen. Dies kann es für Alleinstehende schwierig machen, ein Haus zu kaufen.

Auch die Lebensmittelrechnungen können viel höher ausfallen, weil Produkte in zwei bis vier Portionsgrößen abgepackt werden, wobei auch Familienpackungen von Produkten wie Chips oder Schokolade an Singles verkauft werden.

Wenn sie auswärts essen gehen, haben Singles auch weniger Chancen, von Angeboten zu profitieren, die für Paare oder Familien gedacht sind.

Auch die Reisekosten können sich schnell summieren, da Alleinstehende nicht immer in der Lage sind, Ermäßigungen wie die Two Together Railcards zu nutzen. Dies gilt auch für Hotels und andere Urlaubsaktivitäten, bei denen Alleinreisenden erhebliche Gruppenrabatte entgehen.

Das Gleiche gilt für Versorgungsleistungen wie Wasser- und Energierechnungen, die nach einem festen Tarif abgerechnet werden können und vor allem Zwei-Personen-Haushalte berücksichtigen. Auch andere Freizeitkosten wie eine Fernsehlizenz und Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime werden teurer.

Ocean Finance schätzt, dass Singles etwa 200 Pfund pro Monat mehr für Rechnungen - einschließlich Wohnkosten - zahlen, als wenn sie einen weiteren Erwachsenen hätten, mit dem sie die Kosten teilen könnten. Ebenso geben sie etwa 15 Pfund mehr für Lebensmittel und Alkohol, 39,5 Pfund mehr für Urlaub und 26,4 Pfund mehr für Abonnements aus.

Alleinstehende zahlen oft höhere Steuern als Paare oder Familien

Finn Wheatley, Risikoanalyst bei The Small Business Blog, sagte laut Big Issue: "Die Kosten für ein Leben allein summieren sich. Zum einen treffen die Steuern Alleinstehende härter als Paare oder Familien. Als ich allein lebte, war ich für alles, von der Miete über Lebensmittel bis hin zur Gesundheitsversorgung, allein verantwortlich, ohne jemanden, mit dem ich die Kosten teilen konnte.

Auch wenn man Wege finden kann, um weniger Miete zu zahlen und die Lebensmittelkosten zu senken, könnten höhere Steuern für Singles unter Umständen noch härter sein.

Nach Angaben der OECD lag die Steuerbelastung für alleinstehende Arbeitnehmer ohne Kinder im Jahr 2022 in Belgien bei 53,0 %, in Deutschland bei 47,8 % und in Österreich bei 46,8 %. Frankreich besteuert alleinstehende kinderlose Arbeitnehmer mit 47,0 % und Italien mit 45,9 %.

Im Gegensatz dazu lag die belgische Steuerbelastung für einen durchschnittlichen verheirateten Arbeitnehmer mit zwei Kindern im Jahr 2022 bei 37,8 %, in Deutschland bei 32,9 % und in Österreich bei 30,2 %. In Frankreich liegt der Steuersatz bei 39,2 %, in Italien bei 34,9 %.

Belgische Gemeinde führt lebensstilneutrale Reformen ein

Am 1. Januar 2023 gab es in Belgien laut Stratbel 1,8 Millionen Ein-Personen-Haushalte, die mehr als 36 % der privaten Haushalte ausmachten. Während der Pandemie stieg die Zahl dieser Haushalte um etwa 22 %.

Belgien hat jedoch nach wie vor eine der höchsten Besteuerungsquoten für Alleinstehende. Dies hat Carla Dehonghe, eine belgische Politikerin der Partei Offene Flamen, Liberale und Demokraten (Open VLD), dazu veranlasst, die soziale Diskriminierung alleinstehender kinderloser Menschen, insbesondere bei der Besteuerung, zu verurteilen.

Wie die Brussels Times berichtet, forderte Dehonghe eine lebensstilneutrale Steuerpolitik: "Viele Menschen bleiben allein, weil sich ihre Lebensumstände ändern. Es gibt keine Altersgrenze für das Alleinleben. Die Gruppe der Alleinstehenden ist sehr vielfältig: Singles, Geschiedene, Witwen und Witwer, Alleinerziehende usw.

"Die klassische Familie mit zwei Elternteilen und zwei Kindern ist in den Augen der politischen Entscheidungsträger immer noch die Norm. Dies führt u. a. zu Maßnahmen, die Alleinstehende benachteiligen, z. B. in Bezug auf Steuern und Wohnraum.

"Das Erbe an die Kinder oder den Partner zu vererben, ist erbschaftsteuerlich am günstigsten, aber kinderlose Alleinstehende haben diese Möglichkeit einfach nicht. Wenn man sein Erbe an jemanden außerhalb des Familienkreises verschenkt, selbst an ein Geschwisterkind, ist das meist eine gute Nachricht für den Staat."

Dehonghe hat jedoch in ihrer eigenen Gemeinde Woluwe-Saint-Pierre einige diesbezügliche Änderungen auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat stimmte kürzlich einstimmig für eine Charta, die auf integrativere soziale, wohnungspolitische und kommunale Veränderungen abzielt.

Dazu gehören beispielsweise neue Wohnungen mit mehr Gemeinschaftsräumen für Singles, in denen sie sich treffen können, Restaurants mit Gemeinschaftstischen, kommunale Einladungen mit einer Begleitperson statt nur mit einem Partner und vieles mehr.

"Jeder kann seinen Beitrag leisten, nicht nur Politiker. Lokale Restaurants können eine Single-freundliche Politik entwickeln. Am Arbeitsplatz kann dafür gesorgt werden, dass die Wünsche aller respektiert werden", so Dehonghe.