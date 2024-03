Die steuerliche Belastung der Mittelschicht ist in der EU unterschiedlich hoch, ebenso wie die der verschiedenen Einkommensgruppen.

In vielen OECD-Ländern ist die Fähigkeit der Mittelschicht zum Sparen gesunken, und in einigen Fällen hat sie sich verschuldet, weil die Steuerbelastung der europäischen Mittelschicht in der gegenwärtigen Lebenshaltungskostenkrise immer problematischer wird.

Die Einkommens- und Steuerbelastung der Mittelschicht ist in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen werden die Einkommen der unteren Mittelschicht weniger besteuert, während die der oberen Mittelschicht am höchsten besteuert werden.

Auch die Größe der Haushalte und die Zahl der Verdiener wirken sich auf die Steuersätze aus.

Euronews Business untersucht die Steuerlast der Mittelschicht auf der Grundlage eines Datensatzes der Wirtschaftszeitschrift EconPol Forum, um herauszufinden, wo in Europa die Mittelschicht die höchste Kaufkraft hat und wo die Mittelschicht die höchsten und niedrigsten Steuern zahlt.

Wer ist die Mittelschicht?

Bevor man sich die Daten ansieht, ist es wichtig, sich mit der Definition einiger Schlüsselbegriffe zu befassen.

Nach der OECD-Definition bezieht sich die Mittelschicht auf Haushalte mit einem Einkommen zwischen 75 % und 200 % des mittleren nationalen Einkommens. Sie wird in drei Unterkategorien eingeteilt:

Untere Mittelschicht: Einkommen zwischen 75 % und 100 % des mittleren Nationaleinkommens

Einkommen zwischen 75 % und 100 % des mittleren Nationaleinkommens Mittlere Mittelschicht: Einkommen zwischen 100 % und 150 % des mittleren nationalen Einkommens

Einkommen zwischen 100 % und 150 % des mittleren nationalen Einkommens Obere Mittelschicht: Einkommen zwischen 150% und 200% des mittleren nationalen Einkommens

Das verfügbare Einkommen der Haushalte ist das, was den Haushalten nach Abzug von Steuern und Transfers zum Ausgeben und Sparen zur Verfügung steht. Um die Haushalte besser vergleichen zu können, werden die Haushaltsgröße und das Alter der Haushaltsmitglieder bei der Gewichtung berücksichtigt.

In welchem Land hat die Mittelschicht das höchste verfügbare Einkommen?

Im Jahr 2019 hatte die Mittelschicht in Luxemburg das höchste verfügbare Einkommen, das zwischen 30.618 € und 81.649 € lag, so EconPol auf der Grundlage der EU-Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen.

Auf der anderen Seite wies Bulgarien das niedrigste durchschnittliche Haushaltseinkommen unter den europäischen Ländern auf. Hier schwankte das verfügbare Einkommen der Mittelschicht zwischen 2.908 € und 7.755 €.

Das obige Diagramm zeigt die enormen Unterschiede beim verfügbaren Einkommen in den EU-Mitgliedstaaten und in Großbritannien in nominalen Werten.

Betrachtet man das verfügbare Einkommen der Haushalte in Kaufkraftstandard (KKS), so haben sich die Unterschiede im Vergleich zum Nominalwert verringert, aber es gibt immer noch große Unterschiede.

Das verfügbare Einkommen in KKS bietet einen gerechteren Vergleich, da die Lebenshaltungskosten in Europa sehr unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass Haushalte in verschiedenen Ländern mit demselben Einkommen unterschiedlich viele Waren und Dienstleistungen konsumieren können.

Im Jahr 2019 verzeichnete die Mittelschicht in Luxemburg die höchste Kaufkraft: etwa doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt.

Die Mittelschicht in Österreich und Deutschland verfügte ebenfalls über eine Kaufkraft, die etwa 40 % über dem EU-Durchschnitt lag. In Frankreich, Irland, Italien und Großbritannien lag die Kaufkraft in der Nähe des EU-Durchschnitts.

Die Mittelschichten der osteuropäischen Länder bildeten das unterste Viertel. Bulgarien und Rumänien verzeichneten das niedrigste durchschnittliche Haushaltseinkommen in der EU, das nur knapp über 50 % des EU-Durchschnitts lag.

Wie hoch ist die effektive Steuerbelastung?

Die effektive Steuerbelastung der Haushalte der Mittelschicht umfasst Einkommenssteuern, gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge und empfangene Sozialtransfers.

Auf der Grundlage von Berechnungen von Mathias Dolls, Florian Dorn, David Gstrein und Max Lay vom Münchner ifo Institut betrachtet Euronews Business drei verschiedene Szenarien.

1. Familien mit zwei Verdienern und zwei Kindern

Familien mit zwei gleichen Einkommen (Doppelverdiener) und zwei Kindern mit mittlerem Einkommen erhielten in Belgien (-14%), Frankreich (-5%), Griechenland (-4%), Estland (-3%) und Irland (-2%) Nettoleistungen.

Diese negativen Quoten bedeuteten, dass Familien mehr Sozialleistungen erhielten, die ihre Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträge mehr als ausglichen.

Die Familien in Dänemark und Slowenien hatten die höchste effektive Steuerbelastung, wobei die untere Mittelschicht durchschnittlich 29 % bzw. 22 %, die mittlere Gruppe 34 % bzw. 30 % und die obere Mittelschicht 37 % bzw. 35 % aufwies.

Der Fall Belgiens ist insofern bemerkenswert, als die Steuerbelastung in den einzelnen Segmenten der Mittelschicht sehr unterschiedlich war.

Während Familien in der oberen Mittelschicht einen der höchsten Steuersätze (über 33 %) zu zahlen hatten, lag dieser in der mittleren Gruppe bei unter 20 % und in der unteren Mittelschicht bei -14 %.

2. Familien mit einem Alleinverdiener und zwei Kindern

Familien der unteren Mittelschicht mit einem Alleinverdiener und zwei Kindern in Frankreich und Tschechien waren Nettotransferempfänger und erfuhren somit eine negative Belastung (Nettoentlastung).

In Finnland, Dänemark, Litauen, Slowenien, den Niederlanden und der Slowakei lag die Belastung bei mehr als 20 %.

Dänemark, die Niederlande und Finnland wiesen in diesem Szenario die höchste Steuerbelastung sowohl in der mittleren als auch in der oberen Mittelschicht auf.

3. Alleinstehende Haushalte

Im Durchschnitt zahlen Single-Haushalte in der EU in jedem Mittelklassesegment mehr Steuern als Familien.

Dies ist laut EconPol Forum vor allem aus zwei Gründen nicht überraschend: Sie erhalten grundsätzlich weniger Sozialleistungen als Familien, weil es keine familienbezogenen Transferleistungen wie Kindergeld gibt.

Zudem haben Familien mehr Potenzial für steuerliche Entlastungen durch die gemeinsame Veranlagung von Ehegatten und Kinderfreibeträge.

Im Jahr 2019 hatten Single-Haushalte die höchsten Steuersätze in Dänemark, Belgien, Slowenien und Deutschland. In Haushalten der mittleren und oberen Mittelschicht dieser vier Länder lag er bei über 40 %.

Zypern, Rumänien und Estland wiesen die niedrigste Steuerbelastung für Single-Haushalte auf.

Doppelverdienerfamilien mit zwei Kindern hatten die geringste Steuerbelastung

Bei einem Vergleich dieser drei Annahmen wiesen Doppelverdienerfamilien mit zwei Kindern die geringste Steuerbelastung auf. Im Durchschnitt betrug die effektive Steuerbelastung in der EU nur 6 % für die untere Mittelschicht, während sie in der mittleren Gruppe 17 % und in der oberen Mittelschicht 24 % betrug.

Für eine Einverdienerfamilie mit zwei Kindern lagen diese Sätze bei 12 %, 23 % bzw. 29 %.

Die Steuerbelastung war für Single-Haushalte deutlich höher als für Familien. Sie betrug 26 % in der unteren Mittelschicht, 32 % in der Mittelschicht und 35 % in der oberen Mittelschicht.

Auf Länderebene wurde die Mittelschicht in Dänemark, Belgien, Deutschland, Finnland, Litauen, Slowenien und den Niederlanden am stärksten besteuert. Die durchschnittliche Steuerbelastung der Mittelschicht in Rumänien, Zypern, Bulgarien, Estland, Portugal, Spanien und Griechenland war niedriger als der EU-Durchschnitt

Die nachstehende Tabelle zeigt alle drei Szenarien für jedes Mittelklassesegment und bietet einen umfassenden Vergleich zwischen den EU-Mitgliedstaaten.

OECD drängt auf Überarbeitung des Steuer- und Sozialleistungssystems

Ein Bericht der OECD mit dem Titel "Under Pressure: The Squeezed Middle Class" (Unter Druck: Die bedrängte Mittelschicht) stellt fest, dass die Kosten für einige Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Wohnen, die für einen Lebensstil der Mittelschicht unerlässlich sind, in den letzten Jahrzehnten schneller gestiegen sind als die Einkommen und die allgemeine Inflation.

Früher bedeutete die Mittelschicht die Gewissheit, in einem komfortablen Haus zu leben und sich einen lohnenden Lebensstil für viele Generationen leisten zu können.

"Heute gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass diese Grundlage unserer Demokratien und unseres Wirtschaftswachstums nicht mehr so stabil ist wie in der Vergangenheit", warnt die OECD.

Die untere Mittelschicht empfindet das derzeitige sozioökonomische System als ungerecht, heißt es in dem Bericht, der 2019 veröffentlicht wurde. "Dies kann durch eine Überarbeitung und Anpassung des Steuer- und Sozialleistungssystems angegangen werden", heißt es in dem Bericht.