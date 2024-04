Weltweit steigt der Druck, die Natur besser zu schützen. Japanische Unternehmen nehmen die Herausforderung an und werden dabei von einem internationalen Framework unterstützt, das darauf abzielt, Finanzströme in umweltverträglichere Ergebnisse umzulenken.

In dieser Folge von Green Japan besucht Euronews-Reporter Damon Embling den Weinberg und die Kellerei Château Mercian Mariko, um herauszufinden, wie dort ein naturfreundliches Unternehmen aufgebaut wird.

Der Weinberg in der Nähe von Ueda (Zentraljapan) verwandelte ein verlassenes Maulbeerfeld. Der Manager des Weinguts erzählt Damon, wie Grasland und Pflanzen zurückgekehrt sind und so ein natürlicher Lebensraum für Insekten – darunter auch einige gefährdete Arten – entstanden ist.

Damon erfährt auch, wie das Unternehmen einen Kreislaufansatz verfolgt, indem es Rückstände aus der Traubenpressung kompostiert und beschnittene Weinzweige in eine Art Holzkohle namens „Biokohle“ umwandelt.

Der Eigentümer des Weinbergs und der Kellerei, die Kirin Holdings Company, war einer der 80 Erstanwender eines globalen Frameworks in Japan, das von der Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) eingeführt wurde.

Es ermutigt Unternehmen auf der ganzen Welt, naturbezogene Risiken und Auswirkungen zu bewerten, zu melden und darauf zu reagieren. Das Gesamtziel besteht darin, mehr Daten für Unternehmen und Investor:innen bereitzustellen, um dazu beizutragen, globales Kapital in positivere Ergebnisse für die Natur umzulenken.

Ein Umweltspezialist von Kirin betont im Rahmen der TNFD-Verpflichtung des Unternehmens die Bedeutung von Wasser und Naturkapital für das Weinbau- und Kellereigeschäft.

In Tokio erfährt Damon außerdem von einem Mitglied der TNFD-Taskforce, wie globale Unternehmen andere Unternehmen bei der Erforschung naturfreundlicher Wege unterstützen sollten. Gleichzeitig betont ein Professor aus Tokio, dass die Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten zum Schutz der Natur der Schlüssel zur Veränderung des globalen Wirtschaftssystems sei.