Ministerpräsident Viktor Orban trifft am 27. Juni in Brüssel zu einem EU-Gipfel ein; nur wenige Tage bevor Ungarn die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. - Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

