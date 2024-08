Welche wirtschaftlichen Impulse bringen die Olympischen Spiele Paris?

Von Savannah Avery

Verschiedene Gastgeberstädte haben Milliarden für die "notwendige" Infrastruktur für die Olympischen Spiele ausgegeben. Diesen Sommer ist Paris zum dritten Mal Gastgeber der Sommerspiele. Das Organisationskomitee behauptet, alles sei unter Kontrolle - ist es das?

Die Gastgeberstädte auf der ganzen Welt haben sich auf das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Organisationskomitee für die Spiele (OCOG) bereitgestellte Budget verlassen. Mehrere Länder haben sich jedoch bei den Ausgaben verrechnet.

Olympische Budgets

In Paris wird das Budget für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 fast vollständig (96 %) von der Privatwirtschaft, dem IOC, den Partnerunternehmen, dem Ticketbüro für die Spiele und der Lizenzvergabe getragen.

Das Budget des Organisationskomitees Paris 2024 beläuft sich auf 4,38 Milliarden Euro, das IOC übernimmt weitere 400 Millionen Euro, einschließlich der Kosten für die Übertragung der Spiele. Das bedeutet, dass die Spiele in Paris laut olympischer Website voraussichtlich weniger kosten werden als üblich.

Das Budget für die Organisation der Spiele, einschließlich der Organisation der Wettkämpfe, des Betriebs der Austragungsorte, des Personals, der Technologie und des Transports, wird fast vollständig aus privaten Mitteln und einem erheblichen Beitrag des IOC finanziert.

Nach Angaben des IOC gibt es ein Budget für die Sportinfrastruktur, das entweder öffentlich oder privat finanziert wird, je nachdem, was in der Stadt bereits vorhanden ist und was sie nach den Olympischen Spielen damit erreichen will. Gastgeber können die Spiele auch als Katalysator für die Verbesserung der Infrastruktur nutzen, die nicht direkt mit der Ausrichtung der Spiele zusammenhängt.

Frühere Gastgeber gingen bankrott

Einige Austragungsorte brauchten Jahrzehnte, um ihre Schulden abzutragen; andere sind immer noch dabei und weitere sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wieder andere standen nach den Olympischen Spielen vor dem Bankrott.

Montreal war Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1976 und sah sich mit einem Schuldenberg von mehreren Milliarden Dollar konfrontiert. Die Stadt brauchte drei Jahrzehnte, um sich davon zu erholen und erreichte erst 2006 wieder wirtschaftliche Stabilität.

Auch Griechenland, wo die Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen 1896 ihren Anfang nahmen, hatte es nicht leicht. Die griechische Schuldenkrise brach 2009 aus. Es gibt Stimmen, die behaupten, die Sommerspiele 2004 hätten das Land in den Bankrott getrieben.

Franzosen verfolgen die Eröffnungsfeier von ihren Balkonen Lindsey Wasson/The AP.

"Fast alle Einrichtungen, die für die Olympischen Spiele 2004 in Athen gebaut wurden und deren Kosten zur griechischen Schuldenkrise beigetragen haben, sind jetzt baufällig", sagen James McBride und Melissa Manno vom Council on Foreign Relations (CFR).

Es gibt auch Gegenstimmen. In einem Papier, das das IOC Euronews zur Verfügung stellte, heißt es: "Die Kosten der Olympischen Spiele betragen weniger als 0,28 Prozent des BIP, daher können die Spiele keine schwere nationale Wirtschaftskrise verursachen."

Das IOC teilte Euronews mit: "Verbesserungen in der Stadtplanung, kombiniert mit der weltweiten Sichtbarkeit der Stadt während der Spiele, führten zu einem beträchtlichen Wachstum des Tourismus nach den Spielen: 2003 verzeichnete Griechenland 12 Millionen Touristenbesuche, während die Bank von Griechenland im Jahr 2015 rund 23,5 Millionen Besucher im Land registrierte."

Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die Olympischen Spiele 2004 der Auslöser der griechischen Schuldenkrise waren. Klar ist aber auch, dass die Kosten, die der Stadt und dem Land entstanden sind, die finanzielle Situation des Landes nicht verbessert haben.

Die Olympischen Spiele bleiben ein kontroverses Thema. Eine Frage, die sich jedoch jede Stadt stellen sollte, die Olympische Spiele ausrichtet, könnte lauten: War die Stadt in einem guten Zustand, bevor sie den Zuschlag erhielt?

Eine der Städte, die den Preis dafür bezahlt hat, waren die Winterspiele 2014 in Sotschi: Das ursprüngliche Budget lag bei rund 9,5 Milliarden Euro, die endgültigen Kosten beliefen sich auf rund 47 Milliarden Euro - die teuersten Olympischen Spiele aller Zeiten.

Das IOC erklärt, dass die Medien diese Zahl aufblähen, weil sie Projekte enthält, die für die Spiele nicht notwendig waren. Sie dienten als Katalysator für die Umgestaltung des Verkehrssystems und der städtischen Infrastruktur mit dem Ziel, ein ganzjähriges Urlaubsziel zu schaffen.

Russland hatte vor, die Kosten durch superreiche Privatinvestoren im Rahmen zu halten, um den Staat zu entlasten, doch die Rechnung ging nicht auf und letztlich zahlten die russischen Steuerzahler die Rechnung.

Der Paris-Effekt

In der Vergangenheit wurde ein großer Teil des olympischen Budgets für den Bau notwendiger Infrastrukturen wie das olympische Dorf, ausreichend große Veranstaltungsorte für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie, Sportanlagen und Unterkünfte verwendet.

Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele (OCOG) hatte das Ziel, die diesjährigen Spiele umweltfreundlicher und wirtschaftlicher zu gestalten. 2014 stellte das IOC eine Reihe von Reformen für die Olympische Agenda 2020 vor. Die erste Empfehlung lautete: "Das IOC soll aktiv die maximale Nutzung bestehender Einrichtungen und die Verwendung temporärer und abbaubarer Austragungsorte fördern. Das IOC soll für die Olympischen Spiele die Austragung ganzer Sportarten oder Disziplinen außerhalb der Gastgeberstadt oder in Ausnahmefällen außerhalb des Gastgeberlandes genehmigen, insbesondere aus geografischen Gründen und aus Gründen der Nachhaltigkeit."

Die Wahl von Paris als Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 ist laut IOC "der beste Beweis, dass diese Empfehlungen vollständig umgesetzt wurden". Um das Risiko der Verschuldung zu verringern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind 95 % der Einrichtungen bereits vorhanden oder werden temporär genutzt.

Menschenmassen vor der Eröffnungszeremonie Andrew Medichini/The AP

Paris wird für die Austragung der Wettkämpfe einige Wahrzeichen nutzen - Volleyball unter dem Eiffelturm, Reiten und Fünfkampf im Schloss von Versailles - sowie bestehende Stadien, Roland Garros für Tennis und das nationale Fußballstadion Stade de France.

Nur eine einzige Baustelle gab es für die Spiele: das Centre Aquatique Olympique. Nach den Spielen wird es zu einem kommunalen Sportzentrum in Seine-Saint-Denis. Die Adidas Arena ist ein weiterer Neubau. Sie wurde nicht speziell für die Olympischen Spiele gebaut, wird aber für die Olympischen und Paralympischen Spiele genutzt.

Das Olympische Dorf ist ein unvermeidlicher Kostenfaktor. In diesem Jahr erstreckt es sich über drei Städte - Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine und L'Île-Saint-Denis - und wird nach den Spielen in ein Wohnviertel mit Büroflächen umgewandelt.

Ein Spiel auf Zeit

Vor dem Ende der Spiele ist es schwierig, die finanziellen Auswirkungen für Paris vorherzusagen.

Rund drei Milliarden Menschen verfolgen die Olympischen Spiele, die alle vier Jahre stattfinden. Es gibt eine Chance, mit einer nachhaltigen und wirtschaftsfreundlichen Olympiade Austragungsorte der Zukunft zu beeinflussen.

In einem Interview mit Euronews sagte das IOC: "Paris 2024 ist die erste Olympiade, die im Rahmen der Olympischen Agenda 2020 geplant und durchgeführt wird. Sie ist ein Beweis für die positiven Auswirkungen der ehrgeizigen Reformen des IOC und für die Fähigkeit der französischen Organisatoren, die Spiele an die Bedürfnisse ihrer Gastgeber und an die Zeit, in der wir leben, anzupassen."

Obwohl das Organisationskomitee während der siebenjährigen Planung der Spiele mit einem schwierigen globalen Kontext konfrontiert war, ist es ihm gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu führen. Fast alle Ausgaben sind durch private Einnahmen gedeckt und die Steigerungen liegen unter der Inflationsrate in diesem Zeitraum. Das Gleiche gilt für das SOLIDEO-Budget für Infrastrukturarbeiten, das zu 60 % aus privaten Mitteln finanziert wird, wobei jede öffentliche Investition den bedürftigen Gemeinden langfristig zugute kommt.

Hinzu kommt ein geschätzter Hebeleffekt von 3 € wirtschaftlicher Auswirkungen für jeden Euro öffentlicher Investitionen, was zu einem wirtschaftlichen Nettonutzen von etwa 9 Milliarden Euro führt. Dies wiederum führt zu Steuereinnahmen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Spiele ihren Gastgebern erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und gleichzeitig sozial und ökologisch verantwortungsvoll sein können.

Der Präsident der Olympischen Spiele, Tony Estanguet, erklärte auf einer Pressekonferenz vor Beginn der Spiele, dass man 4,5 Milliarden Euro ausgegeben habe, 220 Millionen mehr als im Budget vorgesehen.