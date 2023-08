Generalmajor Sir Nils Olav III, Baron der Bouvet-Inseln war eigentlich ein ganz normaler Pinguin. Jetzt ist das Tier der höchstdekorierte Pinguin der Welt.

Ein Pinguin hat den dritthöchsten Rang in den norwegischen Streitkräften erhalten. Sir Nils Olav III., ein Bewohner des Penguin's Rock im Zoo von Edinburgh, hat als offizielles Maskottchen der norwegischen Königsgarde den Ehrentitel eines Generalmajors verliehen bekommen.

Rund 160 Soldaten in Uniform besuchten den schottischen Zoo, um dem Königspinguin diese einzigartige Ehre mit viel militärischem Pomp zu erweisen.

Der dekorierte Vogel, der bereits Brigadegeneral ist, trägt nun den pompösen Titel Generalmajor Sir Nils Olav III, Baron der Bouvetinseln.

Doch der militärische Star - der sogar seine Epauletten trägt - ist einer in einer langen Reihe von Königspinguinen, die in den norwegischen Streitkräften dienen.

Im Jahr 1961 besuchte die norwegische Königsgarde das Royal Edinburgh Military Tattoo für eine Übung - Leutnant Nils Egelien verliebte sich in die Pinguinkolonie des Zoos. Für Egelien hatte der Marsch seiner Einheit eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Gang der schwarz-weißen Vögel.

Als er ein Jahrzehnt später in die schottische Hauptstadt zurückkehrte, veranlasste er, dass die King's Guard einen Pinguin adoptierte. Dieser erhielt den Namen Nils Olav, zu Ehren von Nils Egelien und König Olav V. von Norwegen, der damals auf dem Thron saß.

Jedes Mal, wenn die skandinavischen Soldaten Schottland besuchten, wurde ihr Pinguin befördert, obwohl dabei neue Vögel den Mantel der alten übernahmen. Die Zeremonientruppe schickt auch jedes Jahr Fisch und Weihnachtskarten.

Mitarbeiter des Edinburgh Zoos mit der Auszeichnung für Sir Nils Olav III. Edinburgh Zoo

Nach einer sorgfältig choreografierten Parade vorbei an der His Majesty the King's Guard Band und dem Drill Team of Norway, die dieses Jahr beim Royal Edinburgh Military Tattoo auftreten, wurde Sir Nils in einer besonderen Zeremonie sein neues Abzeichen verliehen. Damit hat er den Soldaten, nach dem er in den 70er Jahren benannt wurde, im Rang überholt.

"Ich freue mich, Sir Nils Olav III zu seiner Beförderung zum Generalmajor zu gratulieren", sagte Jason Barrett, Chief Operating Officer des Royal Edinburgh Military Tattoo. Er lobte die "reiche Geschichte, Ehre und Tradition", die die norwegische Königsgarde seiner Majestät mitbringe, und sagte, sie sei "seit Jahren ein beliebter Fan".

Drei Inkarnationen von Nils Olav haben sich in den Reihen der Garde hochgearbeitet. Er begann 1972 als Maskottchen, wurde 1982 zum Gefreiten, 1987 zum Unteroffizier, 1993 zum Regimentsfeldwebel, 2001 zum Ehrenregimentsfeldwebel und 2005 zum Oberst befördert.

Seine militärische Auszeichnung Edinburgh Zoo

Der königliche schwarz-weiß-gelbe Vogel wurde 2008 zum Ritter geschlagen - mit persönlicher Zustimmung von König Harald V. von Norwegen - und 2016 zum Brigadier ernannt.

"Seine Beförderung im August dieses Jahres ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Garde, weil er sich gut benommen hat und ein hervorragendes Beispiel für die anderen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist", sagte Stabsfeldwebel Fredrik Gresseth von der norwegischen Gardekapelle und dem Drillteam Seiner Majestät des Königs.

Der erste Königspinguin selbst wurde dem Zoo Edinburgh bei seiner Eröffnung im Jahr 1913 von einem norwegischen Schifffahrts-Magnaten geschenkt.

David Field, Geschäftsführer der Royal Zoological Society of Scotland, bezeichnete die Zeremonie am Montag als "einen sehr stolzen Moment, der für die anhaltende enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern, Schottland und Norwegen, steht".

Offizier Nils Egelien starb am 11. Dezember 2020 im Alter von 87 Jahren.