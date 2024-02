Von Euronews Green

Die Regierungen haben mindestens 8,2 Billionen Euro für die Bekämpfung von COVID zugesagt, aber nur 132 Millionen Euro der Klimaanpassungsgelder werden jährlich für die Gesundheit ausgegeben.

Im Sommer 2022 starben bei brütender Hitze schätzungsweise 61 672 Menschen in Europa.

Die meisten der Toten hatten bereits gesundheitliche Probleme wie Herz- und Lungenkrankheiten. Aber ihr Tod war nicht unvermeidlich: Ihre Atmung setzte aus und ihre Herzen versagten bei sengenden Temperaturen, die durch den Klimawandel um das 160-fache wahrscheinlicher wurden.

Es ist möglich, die Klimatoten auf diese Weise zu zählen, weil die Wissenschaft die Verantwortung des Klimawandels für ein bestimmtes extremes Wetterereignis misst.

Die Schätzung der kumulativen Todesfälle durch den Klimawandel ist viel schwieriger, aber ein Experte rechnet damit, dass die Zahl der Toten seit 2000 im Jahr 2024 die 4-Millionen-Grenze überschreiten wird - eine Summe, die größer ist als die Einwohnerzahl von Berlin.

Nur verschwindend wenige dieser Todesfälle werden von den Familien der Opfer anerkannt oder von den nationalen Regierungen gewürdigt. Colin Carlson Klima-Epidemiologe

"Nur verschwindend wenige dieser Todesfälle werden von den Familien der Opfer oder von den nationalen Regierungen als Folge des Klimawandels anerkannt", schreibt der US-amerikanische Klimaepidemiologe Colin Carlson diese Woche in einem Kommentar in der Zeitschrift Nature Medicine.

Eine Mutter legt ihren Sohn behutsam in einen Korb, um ihn in eine Klinik von Ärzte ohne Grenzen zu bringen, nachdem er an Malaria erkrankt ist, in Lankien, Südsudan, 2005. Karel Prinsloo/AP

"Mehr als die Hälfte dieser Todesfälle wird entweder auf Malaria in Afrika südlich der Sahara oder auf Unterernährung und Durchfallerkrankungen in Südasien zurückzuführen sein, und es wird daher angenommen, dass die meisten der Toten kleine Kinder waren."

Carlson, ein Biologe für globalen Wandel und Assistenzprofessor an der Georgetown University in Washington, D.C., fordert ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf den Klimanotstand und die Reaktion darauf.

Wie werden die Klimatoten berechnet?

Die Beweise dafür, dass der Klimawandel ein Massensterben "pandemieähnlichen Ausmaßes" verursacht hat, seien bereits schockierend klar, sagt Carlson, aber die Wissenschaft der Klimaepidemiologie stecke noch in den Kinderschuhen.

"Die erste und bisher einzige Schätzung dieser Art" stamme aus den frühen 2000er Jahren, als der australische Epidemiologe Anthony McMichael eine Methode zur Schätzung der Sterblichkeit bei bestimmten Klimarisikofaktoren entwickelte.

Dazu gehören Überschwemmungen, Unterernährung, Durchfall, Malaria und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Demnach belief sich die Gesamtzahl der auf den Klimawandel zurückzuführenden Todesfälle auf 166 000 pro Jahr. Ausgehend von dieser Schätzung sagt Carlson, dass die Klimakrise jährlich fast so viele Menschen tötet wie die Bevölkerung von Genf.

4 Millionen Tote bis 2024 sind aber eine eher konservative Schätzung, da die McMichael-Methode eine Reihe anderer klimabedingter Bedrohungen nicht berücksichtigt, die Experten in den letzten Jahren besser kennengelernt haben. Die globale Erwärmung hat auch durch Hungersnöte, Konflikte, Selbstmorde, Waldbrände und Dutzende von chronischen und ansteckenden Krankheiten wie Dengue-Fieber zu einer erhöhten Sterblichkeit geführt.

Wie sieht die Reaktion der Welt auf die Klimakrise im Vergleich zu COVID aus?

Abgesehen von der COVID-19-Pandemie, die sieben Millionen Menschenleben forderte, hat der Klimawandel die Zahl der Todesopfer aller von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannten internationalen Gesundheitsnotfälle übertroffen, stellt Carlson fest.

Doch während die steigenden Kurven von COVID sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene genau beobachtet wurden, wird der Klimawandel oft als ein allgemeineres Miasma beschrieben, das wir nicht hoffen können, in Bezug auf Gesundheit und Tod zu quantifizieren.

Würde die Behandlung des Klimawandels als vergleichbarer Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit dazu beitragen, die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger zu erreichen? Carlson ist auf jeden Fall dieser Meinung, und viele andere im Bereich Gesundheit und Epidemiologie sind es auch.

Extinction Rebellion Copenhagen führt einen symbolischen "Massentod" auf einer Straße in Kopenhagen durch, Juni 2020. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP

"Wenn wir uns nicht um die zugrunde liegende Ursache kümmern und nur die Symptome behandeln, werden wir immer weiter zurückfallen", sagte Dr. Kyle Merritt, der erste Arzt, der nach einer extremen Hitzewelle in Kanada im Jahr 2021 "Klimawandel" auf dem Totenschein einer Frau als Todesursache vermerkte.

Auf der UN-Klimakonferenz COP28 im Dezember fand der erste "Gesundheitstag" statt, an dem mehr als 40 Millionen Angehörige der Gesundheitsberufe kombinierte Gesundheits- und Klimaschutzmaßnahmen forderten.

Aber, schreibt Carlson, "egal wie viele Regierungen und internationale Organisationen Lippenbekenntnisse zum Klimawandel als Gesundheitsnotfall ablegen, ihre Ausgaben erzählen die wahre Geschichte".

Er fügt hinzu, dass die Regierungen weltweit mindestens 9 Billionen Dollar (8,2 Billionen Euro) für die Bekämpfung von COVID zugesagt haben, aber nur 143 Millionen Dollar (132 Millionen Euro) der weltweiten Mittel für die Klimaanpassung werden jedes Jahr für die Gesundheit ausgegeben.

Wie sollten die Regierungen auf die Klima-als-Gesundheits-Krise reagieren?

Als er am Dienstag seinen Kommentar auf X veröffentlichte, sagte Carlson, er habe ihn geschrieben, "weil ich das Gefühl hatte, dass ich der Einzige bin, der das bemerkt hat".

"Es reicht nicht mehr aus, die Treibhausgase zu reduzieren", fügte er hinzu. "Die nationalen Regierungen müssen der Herausforderung von Klima und Gesundheit mit konkreten Verpflichtungen begegnen: Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten, Zugang zu hochwertiger Pflege, Zugang zu Lebensmitteln und sauberem Wasser."

Um die Erforschung der klimabedingten Sterblichkeit voranzutreiben, hält Carlson - der auch ein Institut leitet, das sich mit der Vorhersage und Verhütung von Pandemien befasst - prädiktive Computermodelle für den richtigen Weg.

Zu diesem Zweck, so Carlson gegenüber dem Grist Magazine, plant er, in diesem Jahr führende Klima- und Gesundheitsexperten zusammenzubringen, um herauszufinden, wie ein Vorhersagesystem aufgebaut werden kann, das die Ausbreitung von Krankheiten und die klimatischen Bedingungen simulieren kann.

"Aber niemand wird handeln, wenn wir nicht das Narrativ ändern, dass der Klimawandel immer noch eine zukünftige Krise ist (.) 4 Mio Menschen sind tot. Sie hatten Namen, Familien, Träume. Die meisten von ihnen waren Kinder. Jeder einzelne dieser Todesfälle wäre vermeidbar gewesen.

Was den Ansatz der WHO betrifft, so bezeichnet die UN-Gesundheitsorganisation den Klimawandel und die Luftverschmutzung schon seit Jahren als globale Krise. Zwischen 2030 und 2050, so warnt sie, wird der Klimawandel voraussichtlich 250 000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr allein durch Unterernährung, Malaria, Durchfall und Hitzestress verursachen.

Der WHO-Begriff "Public Health Emergency of International Concern" (PHEIC), der auch auf die COVID-Pandemie angewandt wurde, ist jedoch sehr technisch und hat bestimmte Kriterien, wie akutes, ungewöhnliches Auftreten und das Risiko einer weltweiten Ausbreitung. Da die Klimakrise schon seit Jahrzehnten andauert und bereits eine chronische globale Krise ist, treffen diese technischen Beschreibungen laut WHO nicht zu.

Die chronische globale Klimakrise erfordert einen nachhaltigen, langfristigen Ansatz für unsere Gesundheit, für den eine PHEIC-Erklärung laut WHO nicht gedacht ist.

Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt darauf vorbereiten müssen, sich anzupassen und klimaresilienter zu werden, und dass wir die Emissionen jetzt drastisch reduzieren müssen.