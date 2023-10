Dengue-Fieber wird sich aufgrund des Klimawandels in Europa ausbreiten

Von Euronews Green mit Reuters

Der Klimawandel könnte das Dengue-Fieber in Südeuropa in diesem Jahrzehnt zu einer großen Bedrohung werden lassen, warnt die WHO.

WERBUNG

Durch hohe Temperaturen und starke Niederschläge vermehrt sich die Aedes-Mücke, die das Dengue-Fieber überträgt. Die WHO warnt vor einer dramatischen Ausbreitung der Krankheit. Auch in Europa gebe es immer mehr Aedes-Mücken.

Höhere Temperaturen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass sich die Stechmücken, die die Infektion übertragen, ausbreiten können. Auch im Süden der Vereinigten Staaten und in weiteren Teilen Afrikas wird mit einem Anstieg der Krankheitsfälle gerechnet.

Das Virus ist in weiten Teilen Asiens und Lateinamerikas seit langem eine Geißel, die jedes Jahr schätzungsweise 20.000 Todesfälle verursacht.

Seit 2000 hat sich die Zahl der Krankheitsfälle weltweit bereits verachtfacht, was vor allem auf den Klimawandel, die zunehmende Mobilität der Menschen und die Verstädterung zurückzuführen ist.

Die Zahl der Dengue-Fieber-Fälle steigt auf ein Rekordniveau

Viele Dengue-Fieber-Fälle bleiben unerkannt, aber 2022 wurden weltweit 4,2 Millionen Fälle gemeldet. Gesundheitsbehörden haben davor gewarnt, dass in diesem Jahr eine rekordverdächtige Zahl von Übertragungen zu erwarten ist.

Bangladesch erlebt derzeit den schlimmsten Ausbruch seiner Geschichte mit mehr als 1.000 Todesfällen.

"Wir müssen viel proaktiver über Dengue sprechen", sagt Jeremy Farrar, ein Spezialist für Infektionskrankheiten, der seit Mai dieses Jahres bei der Weltgesundheitsorganisation arbeitet.

"Wir müssen die Länder wirklich darauf vorbereiten, wie sie mit dem zusätzlichen Druck umgehen werden, der in Zukunft in vielen, vielen Großstädten auftreten wird."

Farrar hat zuvor 18 Jahre lang in Vietnam an der Erforschung von Tropenkrankheiten wie Dengue gearbeitet. Später leitete er die Wohltätigkeitsorganisation Wellcome Trust für globale Gesundheit und beriet die britische Regierung bei der Bekämpfung von COVID-19, bevor er im Mai dieses Jahres zur WHO kam.

Dengue-Fieber wird sich in Europa aufgrund der globalen Erwärmung wahrscheinlich ausbreiten

Die globale Erwärmung macht neue Gebiete für die Moskitosattraktiv, die das Dengue-Fieber verbreiten.

Farrar zufolge wird die Infektion wahrscheinlich in Teilen Europas, der Vereinigten Staaten und Afrikas endemisch werden - alles Regionen, in denen es bereits eine begrenzte lokale Übertragung gegeben hat.

Das wird die Krankenhaussysteme in vielen Ländern unter akuten Druck setzen, warnt er.

"Die klinische Versorgung ist sehr intensiv und erfordert ein hohes Verhältnis von Krankenschwestern zu Patienten", sagt er. "Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das zu einem großen Problem in Afrika südlich der Sahara wird."

Was sind die Symptome des Dengue-Fiebers?

Die meisten Menschen, die an Dengue-Fieber erkranken, haben keine Symptome, was bedeutet, dass die Zahl der Fälle vermutlich weit höher ist als die gemeldeten Zahlen.

Bei denjenigen, die sich angesteckt haben, können Fieber, Muskelkrämpfe und Gelenkschmerzen auftreten, die so stark sind, dass sie als "Knochenbrecherfieber" bezeichnet werden. In schweren Fällen - weniger als 1 Prozent - kann die Krankheit tödlich verlaufen.

Nach Angaben der CDC entwickelt etwa einer von 20 Menschen, die an Dengue erkranken, ein schweres Denguefieber. Kinder, Schwangere und Menschen, die in der Vergangenheit an Dengue erkrankt waren, sind stärker gefährdet.

Es gibt keine spezifische Behandlung für Dengue-Fieber, aber es gibt einen Impfstoff. Anfang dieser Woche empfahl die WHO den Impfstoff Qdenga von Takeda Pharmaceuticals für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren in Gebieten, in denen die Infektion ein erhebliches Problem für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Qdenga ist auch von der EU-Regulierungsbehörde zugelassen, aber Takeda zog seinen Antrag in den Vereinigten Staaten Anfang des Jahres zurück und begründete das mit Problemen bei der Datenerfassung. Takeda teilte mit, dass es immer noch Gespräche mit der US Food and Drug Administration über den Impfstoff führe.

WERBUNG

Wie kann sich Europa auf einen Ausbruch von Dengue-Fieber vorbereiten?

Um neue Regionen der Welt auf den Umgang mit Dengue vorzubereiten, muss sichergestellt werden, dass die Mittel für die öffentliche Gesundheit in den richtigen Bereichen eingesetzt werden, so Farrar, einschließlich der besten Methode zur Bekämpfung der Mücke.

Dengue wird durch infizierte Aedes aegypti-Mücken verbreitet, die sich anders verhalten als die Malaria-übertragenden Arten. So stechen sie beispielsweise Menschen in geschlossenen Räumen, und sie stechen den ganzen Tag und nicht nur über Nacht. Außerdem brüten sie in sehr flachem Wasser.

Farrar zufolge würde eine angemessene Prävention Triage-Pläne für Krankenhäuser sowie wissenschaftliche Innovationen neben anderen Schlüsselfaktoren wie der Stadtplanung umfassen, um Bereiche mit stehendem Wasser in der Nähe oder in Häusern zu vermeiden.

"Wir müssen verschiedene Sektoren zusammenbringen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten", sagt er.