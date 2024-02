Der größte britische Bestattungsdienstleister bietet jetzt auch Wassereinäscherungen an. Aber was genau ist das und welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt?

Wenn man stirbt, gibt es derzeit in den meisten Ländern Europas nur zwei Möglichkeiten - die Erdbestattung oder die traditionelle Feuerbestattung.

Aber aufgrund der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicheren Optionen werden neue Methoden immer beliebter, eine von ihnen wird nun in Großbritannien angeboten.

Was ist eine Wassereinäscherung oder Resomation?

Bei der Wassereinäscherung, die auch als Aquamation, Resomation und alkalische Hydrolyse bezeichnet wird, wird Wasser verwendet, um den Leichnam auf seine Skelettreste zu reduzieren.

Der Leichnam wird in einen mit Wasser und einer alkalischen Lösung gefüllten Stahlbehälter gegeben.

Anschließend wird er erhitzt, wodurch das Fleisch in seine chemischen Bestandteile - Aminosäuren, Peptide, Zucker und Salze - zerlegt wird.

Nach etwa drei bis vier Stunden bleiben nur noch die Knochen übrig. Sie werden dann zu einem weißen Pulver zermahlen, in eine Urne gefüllt und der Familie übergeben.

Im vergangenen Sommer kündigte der größte britische Bestattungsdienstleister, Co-op Funeralcare, an, dass er diese Dienstleistung anbieten werde. Damit war er das erste Unternehmen, das dies tat.

Die Wassereinäscherung war im Vereinigten Königreich bereits legal, sofern sie den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften entsprach.

Für diese Methode entschied sich der südafrikanische Anti-Apartheid-Held und Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmond Tutu nach seinem Tod an Weihnachten 2021.

Er wollte eine umweltfreundliche Beerdigung, und nach Angaben des britischen Unternehmens Resomation verbraucht sie fünfmal weniger Energie als eine Feuerbestattung.

Welche Umweltauswirkungen hat die Bestattungsindustrie?

"Jahrzehntelang gab es nur zwei Möglichkeiten, wenn es um die Gestaltung des Lebensendes ging: Erdbestattung und Feuerbestattung", sagt Julian Atkinson, Direktor des Resomationsunternehmens Kindly Earth.

"Wir bieten den Menschen eine weitere Möglichkeit, sich von dieser Welt zu verabschieden, denn bei diesem natürlichen Verfahren wird Wasser und nicht Feuer verwendet, was schonender für den Körper und die Umwelt ist.

Ein Resomatorgerät, das eine Wassereinäscherung ermöglicht. Co-op Funeralcare

Und die Nachfrage nach einem solchen Service scheint groß zu sein.

Eine von Co-op Funeralcare in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage ergab, dass 89 Prozent der Erwachsenen im Vereinigten Königreich noch nie etwas von einer Wassereinäscherung gehört hatten. Sobald sie jedoch erklärt wurde, gab knapp ein Drittel (29 Prozent) an, dass sie sich für ihre eigene Beerdigung dafür entscheiden würden, wenn es diese Möglichkeit gäbe.

"Die zunehmende Sorge um Umwelt und Nachhaltigkeit in den letzten zehn Jahren in Verbindung mit dem Wunsch, Teil der Natur zu sein oder in einer natürlichen Umgebung beigesetzt zu werden, bedeutet, dass mehr Menschen über die Umweltauswirkungen ihres Körpers nach ihrem Tod nachdenken", sagt Professor Douglas Davies vom Fachbereich Theologie und Religion der nordenglischen Universität Durham.

Eine Urne, die der Familie nach der Wassereinäscherung mit den zermahlenen Gebeinen zurückgegeben wird. Co-op Funeralcare

Eine traditionelle Feuerbestattung verursacht etwa 245 kg Kohlenstoffemissionen, was dem 29 000-fachen Aufladen eines Smartphones entspricht.

Traditionelle Bestattungen haben auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Die bei der Einbalsamierung verwendeten Chemikalien können auslaufen und den umliegenden Boden und die Gewässer verschmutzen.

Welche europäischen Länder bieten Wasserbestattungen an?

Das Vereinigte Königreich ist das erste, aber nicht das einzige europäische Land, das in der Bestattungsszene diesbezüglich Wellen schlägt.

In Irland soll noch in diesem Jahr die erste Wassereinäscherungsanlage eröffnet werden. In den USA, Kanada und Südafrika wird diese Dienstleistung bereits angeboten.

Belgien und die Niederlande gehören zu den anderen europäischen Ländern, die die Wassereinäscherung einführen wollen, aber es gibt noch einige rechtliche Hürden, die zunächst überwunden werden müssen.