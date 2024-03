Glen Joseph, Direktor der Behörde für Meeresressourcen des kleinen Inselstaates, betonte die entscheidende Rolle der Bootsinspektion und der Datenerfassung.

Der Thunfischfang ist für die Wirtschaft vieler kleiner Inselentwicklungsländer im Pazifik (SIDS) von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die zehn Staaten, die als thunfischabhängig gelten. Im Durchschnitt stammen 37 % ihrer Staatseinnahmen aus den von den industriellen Fischereiflotten gezahlten Zugangsgebühren.

Die Gesamtfangmenge an Thunfisch im westlichen und mittleren Pazifik wird für 2022 auf etwa 2,7 Millionen Tonnen geschätzt, was etwa 54 % der weltweiten Fangmenge an tropischem Thunfisch entspricht.

Noch beeindruckender ist die Nachhaltigkeit: Im Gegensatz zu allen anderen Thunfischfanggebieten ist keiner der fünf wichtigsten Thunfischbestände im westlichen und mittleren Pazifik überfischt.

In einem Gespräch mit "Ocean" in Majuro betonte Glen Joseph, Direktor der maritimen Ressourcenbehörde der Marshallinseln, die entscheidende Rolle der Schiffsinspektion und Datenerfassung. Alle Ringwadenfischer, die auf den Marshallinseln operieren, werden geentert und inspiziert, und jedes Schiff muss während der Fang- und Umladetätigkeiten einen offiziellen Beobachter an Bord haben. Diese und andere Maßnahmen sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung nachhaltiger Fischereipraktiken, die die langfristige Lebensfähigkeit der Thunfischbestände im westlichen Zentralpazifik gewährleisten.

"Die Marshallinseln sind, wie alle anderen pazifischen Inselstaaten hier, der größte Fischereistandort der Welt. Etwa 50 Prozent des weltweiten Thunfischverbrauchs wird in unseren Gewässern gefangen und auf den Weltmarkt gebracht", so Glen Joseph.

"Es gibt Japaner, Amerikaner, Taiwaner, Chinesen, Koreaner, Philippiner und weitere. Die Fischer kommen normalerweise hierher und schließen oder vereinbaren Fischereiabkommen, um die Ressourcen zu Geld zu machen und den Ländern Einnahmen zu verschaffen.

Wenn sie hierher kommen, haben wir die Möglichkeit, an Bord zu gehen und die Schiffe zu inspizieren und die Daten zu sammeln. Die Schiffe, die nach Majuro kommen, werden zu 100 Prozent von uns kontrolliert. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, diese Daten für das Management zu erhalten, aber auch unsere Pflicht als Hüter der größten Ressource im Pazifik - der Welt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Thunfischbestände im Pazifik gesünder sind als in anderen Regionen."