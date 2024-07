Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Am 1. Juli hat Ungarn unter dem Motto "Make Europe Great Again" die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Budapest will zusammen mit der polnischen Regierung, die ab dem 1. Januar 2025 die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehaben wird, das Thema Geothermie in der EU vorantreiben.