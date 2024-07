Die Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament behauptet, sie biete der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen den einzigen sicheren Weg zur Wiederwahl.

WERBUNG

Ursula von der Leyen wirbt bei den Abgeordneten des Europäischen Parlaments um Unterstützung für ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission. Ihre Partei, die konservative Europäische Volkspartei (EVP), plant keine Erweiterung der Koalition der Mitte mit den Sozialdemokraten (S&D) und der liberalen Fraktion Renew. Auf die eine oder andere Weise könnte sie jedoch auf die Unterstützung der Grünen oder der Rechten angewiesen sein.

Eine hochrangige Quelle innerhalb der EVP sagte Euronews, dass die Grünen nicht eingeladen würden, sich anzuschließen. "Es wird keine formale Aufnahme der Grünen in die Plattform geben", sagte die Quelle und fügte hinzu: "Das wird nicht passieren."

Das wurde von einem Sprecher der Mitte-Rechts-Fraktion bekräftigt. "Wir haben eine Koalition mit Renew und den Sozialdemokraten, es liegt dann an von der Leyen, über Unterstützung außerhalb davon zu verhandeln", sagte der Sprecher. "Wenn sie mit den Grünen oder der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) verhandeln will, ist das ihre Sache, nicht unsere", fügte er hinzu.

Das Wort "Koalition" ist für die Art der Zusammenarbeit zwischen den drei größten Fraktionen im Parlament vielleicht etwas übertrieben, auch wenn es häufig verwendet wird. Eine historische große Koalition zwischen der S&D und der EVP ging 2019 zu Ende, als eine Welle der Unterstützung für die Grünen und die Liberalen sowie die euroskeptischen Populisten ihre relative Macht schwinden ließ.

Als von der Leyen sich an die S&D und Renew wandte, unmittelbar nachdem klar wurde, dass die EVP bei den EU-Wahlen am 9. Juni die Nase vorn hatte, sprach sie nicht von einer Koalition, sondern von einer erfolgreichen "Plattform", die in den vergangenen fünf Jahren funktioniert hatte. "Diese Plattform hat gut funktioniert, sie war verlässlich, sie war konstruktiv, sie war effektiv", sagte von der Leyen.

Ob als Koalition oder als Plattform bezeichnet, läuft es jedoch auf einen Kuhhandel über die politischen Prioritäten hinaus, die von der Leyen vor ihrer Bestätigungswahl im Europäischen Parlament Ende des Monats setzen muss.

Die Ko-Vorsitzenden der Grünen, Bas Eickhout und Terry Reintke, trafen sich am Montag mit ihr und erklärten anschließend, dass sie ihre Unterstützung verweigern würden, sollte sie irgendeinen Deal mit den Rechtspopulisten eingehen.

Seit ihrem ersten Treffen wenige Tage nach der Wahl haben die Grünen darauf hingewiesen, dass sich die Kommissionspräsidentin nicht allein auf die Unterstützung der drei großen Parteien der Mitte verlassen kann, um eine zweite Amtszeit zu sichern.

Es ist kein Geheimnis, dass die Galionsfigur des europäischen Green Deal selbst in Teilen der eigenen Fraktion alles andere als ein Sympathieträger ist - und die Bestätigungswahl, die im Plenum vom 16. bis 19. Juli stattfindet, wird geheim sein.

Von der Leyen traf sich am Dienstag mit den Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments zu einer Konferenz der Präsidenten. In einem Gespräch mit Journalisten nach dem Treffen warnte Eickhout, dass die Kommissionspräsidentin auch die Unterstützung der S&D verlieren könnte, wenn sie der rechten EKR-Fraktion oder sogar den 24 Mitgliedern von Giorgia Melonis Partei Fratelli d'Italia in der Fraktion entgegenkomme.

Auf die Frage, ob von der Leyen nicht auch Gefahr laufe, die Unterstützung ihrer eigenen Partei zu verlieren, wenn sie einige der Bedenken der Grünen in ihrem politischen Plan berücksichtige, sagte der niederländische Politiker, er sehe "Themen, bei denen wir zusammenkommen können".

"Wir sind alle besorgt über die Zukunft der europäischen Industrie und die Grünen und die EVP werden sehen, wie weit wir zusammen kommen können - wir könnten Sie überraschen", sagte Eickhout.

Die "Plattform", von der von der Leyen sprach, ist also in Wirklichkeit eine Vereinbarung über die "politischen Leitlinien" für die nächste Kommission, die von der Leyen noch nicht fertiggestellt hat - genauso wie die Fraktionen, auf deren Unterstützung sie zählt, ihre Forderungen noch nicht abschließend formuliert haben.

Eine Quelle in der S&D dementierte, dass irgendeine Art von Koalition bevorstehe, und sagte, dass die laufenden Gespräche nur das politische Programm der nächsten Kommission beträfen.

Ein Sprecher der Mitte-Links-Fraktion bestätigte, dass sie "niemals einer Koalition mit denen zustimmen würden, die die EU zerstören wollen, sei es die ID (Fraktion Identität und Demokratie) oder die EKR", was die Fraktionsvorsitzende Iratxe García wiederholte.

"Wir haben natürlich unsere eigenen Anforderungen an das künftige Programm und die künftige Politik", sagte der S&D-Sprecher. "Wir arbeiten sie gerade aus und werden sie zu gegebener Zeit vorlegen."

Die Renew-Fraktion, die noch immer unter dem Eindruck der Wahlniederlage vor allem in Frankreich leidet, betonte ebenfalls, dass es noch keine Einigung mit der EVP oder von der Leyen gebe.

"Diese Woche arbeiten wir als Fraktion daran, unsere Prioritäten und Bedingungen für von der Leyen festzulegen", sagte heute die Sprecherin von Renew, Clara de Melo Ponce. "Wir werden sie auf unserer Fraktionssitzung nächste Woche informieren (sie wird anwesend sein) und wir werden ihr zuhören und sehen, welche Vorschläge sie hat."

WERBUNG

Die Vorsitzende von Renew, Valérie Hayer, sagte in der Wahlnacht, dass ihre Fraktion - die bei den Wahlen unter die Räder gekommen war - bereit sei, "auf dem Fahrersitz einer pro-europäischen Koalition Platz zu nehmen, wenn unsere Bedingungen und Ambitionen erfüllt werden."